 Суд открыл производство о запрете Соколову исполнять обязанности главы ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Истец просит суд запретить заместителю директора ГБР Александру Соколову исполнять обязанности директора ГБР и признать отсутствие у него таких полномочий.
Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова участников дела.
Напомним, ранее сообщалось, что исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований в связи с назначением руководителя ведомства Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором будет заместитель директора ГБР Александр Соколов.