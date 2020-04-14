 Суд открыл производство о запрете Соколову исполнять обязанности главы ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Истец просит суд запретить заместителю директора ГБР Александру Соколову исполнять обязанности директора ГБР и признать отсутствие у него таких полномочий.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова участников дела.

Напомним, ранее сообщалось, что исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований в связи с назначением руководителя ведомства Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором будет заместитель директора ГБР Александр Соколов.

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