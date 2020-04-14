EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
  1535  4
Все про:ГБР (1117) Окружной админсуд Киева (54) Соколов Александр (4)

 Суд открыл производство о запрете Соколову исполнять обязанности главы ГБР

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Ростислава Поповича к и.о. директора ГБР Александру Соколову, третье лицо - Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Истец просит суд запретить заместителю директора ГБР Александру Соколову исполнять обязанности директора ГБР и признать отсутствие у него таких полномочий.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова участников дела.

Напомним, ранее сообщалось, что исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований в связи с назначением руководителя ведомства Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором будет заместитель директора ГБР Александр Соколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-заместитель генпрокурора Гузырь просит ОГП и ГБР провести расследование по факту "физического насилия" над Шокиным

Источник: https://censor.net.ua/n3188946
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ВрИО может быть однозначно. ИО - никак.
 показать весь комментарий
 
Суд відкрив провадження про заборону Соколову виконувати обов'язки глави ДБР - Цензор.НЕТ 5058Генерал-майор СБУ задержан по подозрению в совершении терактов....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх