 Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован, тление потушат через несколько дней, - глава ГСЧС Чечеткин (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил Владимиру Зеленскому на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента.
На вопрос Президента, когда именно остановится горение в Зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет.
Владимиру Зеленскому также доложили, что накануне, после 16 часов произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, в силу чего огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.
"В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в Зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", – сообщил Чечеткин.
Одновременно с тушением пожара на территории Зоны отчуждения ГСЧС не допустила перехода огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами, добавил Чечеткин.
Национальная полиция сообщила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия. Одного гражданина Украины подозревают в поджоге около семи гектаров сухостоя.
"Очень рад, что Верховная Рада вчера проголосовала за повышение штрафов за поджоги, уничтожение лесов. Это быстрая и правильная реакция власти на серьезные вызовы. Предыдущие штрафы в несколько тысяч гривен были слишком мизерным наказанием за такие серьезные преступления", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Отметим, ранее о ликвидации пожара в Зоне отчуждения сообщил временно исполняющий обязанности главы Госэконинспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook.
"Пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме", - написал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в зоне ЧАЭС распространился на территорию более 100 гектаров, на отдельных участках был зафиксирован повышенный радиационный фон
Напомним, 13 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)", который повышает штрафы за поджог лесов и зеленых насаждений в 20 раз.
да и потушил его не дождь, а черти с брансбойтами, матами и чьими-то матерьми, недавно еще видео было
пару лет назад проезжали мимо посадки в Ирпене, тормознули и побежали тушить, ибо какое-то 73% подпалило траву
А зміниться вітер на західний не раніше 21 години...http://space-start.net/vetra-online.html
Разгонять зраду предыдущие пять лет было легче, чем работать самим сегодня.
Или сам в доле?
В Украине объемы незаконных рубок выросли в семь раз - Гослесагентство.
Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров).
Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий во время презентации публичного отчета деятельности агентства за 2019 год.
"Большое беспокойство вызывает состояние охраны лесов в 2019 году.
Объемы и убытки от незаконных рубок тогда выросли до критического показателя 118 тысяч кубометров - это почти в семь раз больше - с общим убытком государству на сумму 814 миллионов гривень", - сказал он.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html