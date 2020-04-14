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 Наемники РФ агитируют вступать в свои ряды мужчин, потерявших работу в России из-за карантина, - ГУР

Российские оккупационные администрации активизировали агитацию местного населения с призывами до поступления на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Об этом сообщает пресс-службу Минобороны, со ссылкой на данные ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться возвращением на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях мужчин призывного возраста, которые потеряли в России рабочие места в связи с введением карантинных мер", - говорится в сообщении.

Российские оккупационные администрации активизировали агитацию местного населения с призывами до поступления на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

При этом, командиры российских передовых подразделений, у которых высокий некомплект личного состава, пытаются обеспечить первоочередность получения пополнения, мотивируя представителей военных комиссариатов "денежными вознаграждениями".

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Источник: https://censor.net.ua/n3188941
 
 
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И больных коронавирусной инфекцией туда побольше...
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лучше сифилисом или спидом! скорость распространения будет повыше, это вам не воздушно капельный путь, да и эффективность в разы выше
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Ну так и у нас можно агитировать,на годовой контракт на бюджет если работы нету.
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Хех! Тут вже був один з кацапським прапорцем. Наемники РФ агитируют вступать в свои ряды мужчин, потерявших работу в России из-за карантина, - ГУР - Цензор.НЕТ 1771
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Фейк...Откуда деньги у порванной санкциями и ценами на нефть Кацапии?Армия не приносит прибыли
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Вони своїх расіян обдеруть,а війни будуть фінансувати,як і фінансували.
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Чего с бомжей и пенсионеров брать?Они и так все ободраны...Ежей жрут и мхом с боярой запивают...А они еще и ВесьМир покупают сукии!...Откуда ДеньгиЗин?!!!
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Це вони готуються до перемовин з єрмаком про "мирлюбойценой"
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"Если тебя не убил ковид-19, тебя убьют в Украине, Сирии, Ливии и прочей Африке. Вступай в ряды ихтамнетов!!!"
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Так там сдохнут без пользы - или от коронавируса, или от голода, или от перепоя, а "в Украине, Сирии, Ливии и прочей Африке" - "Во славу "Вяликай Рассеи!...".
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в какую славу? всё равно напишут "от разрыва головного мозга", и прикопают по-тихому.
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Це для того, щоб збільшити вірогідність зустрічі з апостолом Петром?
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