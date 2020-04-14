 Очаг COVID-19 зафиксирован на Николаевщине, 9 заразившихся принадлежат к тесному кругу общения, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
14.04.2020 выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в с. Вороновка, 6 человек из г. Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 человек из с. Прибужаны. Указанные лица принадлеждат к тесному кругу общения, с ранее заболевшими, по религиозному признаку.
Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.
За медицинской помощью обратились 4 пациента с подозрением на COVID-19, из них 1 человек госпитализирован в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", остальным назначено амбулаторное лечение. Еще 14 человек проверяют на коронавирус.
🤔
Бо всі вже розпереживалися, як це у Миколаїсвьскій області досі немає свого коронавірусу.
А воно ж осьдечки! Святоє дєло...
Секта послідовників корейського коронавірусу, свідєтєлі томоса, чи таки істінновєрующі?