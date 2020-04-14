EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  3464  21
Материалы по теме:
Все про:карантин (3041) Николаевская область (966) ОГА (1759) COVID-19 (3827) коронавирус (2458)

 Очаг COVID-19 зафиксирован на Николаевщине, 9 заразившихся принадлежат к тесному кругу общения, - ОГА

По состоянию на 09.00 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев COVID-19, все они зарегистрированы в Вознесенском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

14.04.2020 выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в с. Вороновка, 6 человек из г. Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 человек из с. Прибужаны. Указанные лица принадлеждат к тесному кругу общения, с ранее заболевшими, по религиозному признаку.

Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.

За медицинской помощью обратились 4 пациента с подозрением на COVID-19, из них 1 человек госпитализирован в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", остальным назначено амбулаторное лечение. Еще 14 человек проверяют на коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ расследует халатность чиновников на Николаевщине: не приняли должных мер в условиях эпидемии COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/n3188938
 
 
 Топ комментарии
 
тесты подвезли.?...или научили как правильно ими пользоваться ?
 показать весь комментарий
 
Туда ж Ляшко ездил, коронавируса банку два разу возил. На второй раз проверил самолично, чтоб открыли.
 показать весь комментарий
 
"принадлежат к тесному кругу общения"... пишите просто - московские попы)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Туда ж Ляшко ездил, коронавируса банку два разу возил. На второй раз проверил самолично, чтоб открыли.
 показать весь комментарий
 
 
"принадлежат к тесному кругу общения"... пишите просто - московские попы)
 показать весь комментарий
 
 
скоріше всього - вони наче спеціально заражаються.
 показать весь комментарий
 
тесты подвезли.?...или научили как правильно ими пользоваться ?
 показать весь комментарий
 
 
скорее всего ранее скрываемые лёгкие случаи перешли в тяжёлую форму и пришлось тестировать и признавать наличие. по смертности можно будет прикинуть, как там и шо.
 показать весь комментарий
 
 
Это да. Папа зеленский не вовремя закашлялся, а вся страна теперь отдувается.
 показать весь комментарий
 
 
Ну нарешті і Миколаївщина зайняла своє місце серед областей.
 показать весь комментарий
 
 
Члены одного "кружка" или кружки одного "члена"??
🤔
 показать весь комментарий
 
А казали, що в Миколаївській області нема цієї хвороби! Так звідки вона взялася?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, наконєцто...
Бо всі вже розпереживалися, як це у Миколаїсвьскій області досі немає свого коронавірусу.
А воно ж осьдечки! Святоє дєло...
Секта послідовників корейського коронавірусу, свідєтєлі томоса, чи таки істінновєрующі? Очаг COVID-19 зафиксирован на Николаевщине, 9 заразившихся принадлежат к тесному кругу общения, - ОГА - Цензор.НЕТ 4905
 показать весь комментарий
 
ЕСЛИ ЗЕЛЕНЫЕ ДЕБИЛЫ НЕ ЗАКРОЮТ СЕЙЧАС ВСЕ ЦЕРКВИ, ПОСЛЕ ПАСХИ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ПОВТОР. ИТАЛИИ (НЕ ДАЙ БОГ!). ВОЗМОЖНО, КТО-ТО ИЗ "СВИДЕТЕЛЕЙ ЖИВОГО ГОЛОБОРОДЬКА" И ПРОЗРЕЕТ НАПОСЛЕДОК, НО НЕ ТАКОЙ ЖЕ ВЫСОКОЙ ЦЕНОЙ!!! = "Указанные лица принадлежат к тесному кругу общения, с ранее заболевшими, по религиозному признаку"
 показать весь комментарий
 
Ото кляті штунди - зберуться у маленьких приміщеннях і починають один на одного дихати.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх