 Очаг COVID-19 зафиксирован на Николаевщине, 9 заразившихся принадлежат к тесному кругу общения, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

14.04.2020 выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в с. Вороновка, 6 человек из г. Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 человек из с. Прибужаны. Указанные лица принадлеждат к тесному кругу общения, с ранее заболевшими, по религиозному признаку.

Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.

За медицинской помощью обратились 4 пациента с подозрением на COVID-19, из них 1 человек госпитализирован в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", остальным назначено амбулаторное лечение. Еще 14 человек проверяют на коронавирус.

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