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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют - Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи", - говорится в сообщении.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", - заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

По его убеждению, это задержание - свидетельство того, что новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты.

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"Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. И будем в дальнейшем защищать страну и выявлять предателей, независимо от того, какие должности они занимают", - подчеркнул Иван Баканов.

"Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобиль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств. Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших воинов спецподразделений. Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела", - рассказали в СБУ.

Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 01
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 02
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 03
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 04
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 05
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 06
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 07

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"Кроме того, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

- обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС и задействованных в них сотрудниках;
- международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;
- сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", украинских разведывательных органов;
- подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ", - добавили в СБУ.

"Зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтанова и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы", - акцентировали в ведомстве.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности.

Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 08

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"Отдельно следует отметить, что используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом. Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 ( "Государственная измена") и ст. 258 ( "Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины", - резюмировали в СБУ. 

Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 09
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 10
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 11
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 12
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 13
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 14

Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 15
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 16
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 17
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 18
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 19
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 20
Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов 21

Источник: https://censor.net.ua/n3188936
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это мега работа, красавчики, это не шмар по борделям щимить.
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але мало віри зеленій владі.
може це якась підстава ?
єрмака ж вони не помічають - теж агент високопоставлений
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Сейчас позвоню Баканову по поводу этого Шайтанова.
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Мутное дело...скорее всего месть ща арест корбана...зеленое сбу....как впрочем и все остальное зеленое стадо.. пляшет под дудку бени...
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Судя по истории Тараном, Бабиковым то знакомтесь, это будущий нач Сбу.
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Крупная рыбешка, лишь бы не домашний арест, и тот на рашку сдрыснет...
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Какой идиот этому мудаку генерала дал?
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Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 3491

Шайтанов Валерий Альбертович!

Нужний чєловєк!

Причому кожній владі - що попередній , злочинній, що нинішній - новій, так би мовити!
18 лютого 2014 року полковник Шайтанов керував групою, яка підпалила Будинок Профспілок у Києві, загинули поранені, які не могли евакуюватися..
Шайтанов за вірну придворну службу отримує від Порошенка звання генерал- майора СБУ.
31 жовтня 2015 року Шайтанов керував групою з арешту Г. Корбана.
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Люблю свою ридну неньку. Знакомый, своего дядьку в укравтодор хотел устроить,шлагбаум открывать да пропуска проверять на вьезде, так этого дядьку. три недели под микроскопом рассматривали,всю родословную, до печенегов проверяли,а тут кацапскому лазунчику- звание генерала СБУ дают, только так...
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многоходовка ФСБ для укрепления человека Коломойского Баканова. Баканов юрист в компании "Студия квартал 95".В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России
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Ні якого обміну. Якщо все це правда (все доведено, задокументовано) - родину (від пристарілих батьків, до малолітніх онуків) вирізати - його - повісити на майдані. Бо, іначе цю кацапську п'яту колону ніколи не придушимо.
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Чомусь я не здивований, на превеликий жаль!...
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Посмотрим, кто у нас преступно раздавал генеральские погоны...
Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 9796
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Порохофилам не докажешь, им и говно Грицака - петюнин шоколад!
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Хотелось бы радоваться,
Но может ли зеленая плесень местами быть цветочком?
Весьма, весьма сомнительно...
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За что??? За то, что работал на РФ самостоятельно, не посоветовавшись с Ермаком?
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Сколько ещё таких высокопоставленных кротов в генштабе и сбу Поэтому и провалы на фронте были один за одним Сплошные котлы и потери позиций
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А коли візьмуться за мпц в Україні, яка проводить спецоперацію фсб в Україні для масового зараження українців на Великодні свята, коли всі інші церкви закликають громадян залишатись вдома і уникати масових скупчень людей, щоб уберегти себе і оточуючих від зараження короновірусом????!!!!!
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"Встановлюються обставини їх протиправної діяльності." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188936
Подумаєш, всього-на-всього, скомпрометував себе трішки протиправною діяльністю.
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А сколько Человек Погибло , через эту фсбешную Сволочь. Только бы не обменяли и если есть Пожизненное , - то пусть будит Так.
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Что в СБУ, что в ВСУ, что в МВД, таких Шайтановых пруд пруди.
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Большинство высокопоставленных силовиков симпатизируют Рашке. Причина простая - чем сильнее держава, тем больше власти у силовика. А на Рашке держава нагибает всех, силовики - главные люди в стране.
Наши тоже так хотят, чтоб никаких СМИ, парламентского контроля, активистов, гражданского общества. В общем, чтоб никто им не мешал быть знатью и собирать дань с простолюдинов.
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что то не понятно спец такого уровня 5 раз переспрашивает как убрать обьект
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Якщо Черновол, Звіробій,Федина терористи, то може і це брехня?
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А Портнов, сракоблок і т.п. патріоти України...
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Новина з 2015
https://censor.net.ua/resonance/358742/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiyi_dom_profsoyuzov_i_provodivshiyi_zaderjaniya_v_dnepropetrovske_stal
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А чому СБУ досі не дало згоди, щоб Ройтман (бувший кіллер) зі США надав покази про кримінальний світ в Україні і його лідерів? Ройтман пропонував це кілька разів публічно... і заявляв, що СБУ не виявляє зацікавленності до його показів ...
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Предлагаю провести референдум на котором проголосовать за смертную казнь для гос изменников! За гос измену должна быть высшая мера наказания - это смертная казнь! И не будет столько предателей ибо будут понимать, что за предательство смерть!

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Хочеться вірити що це була своя консєрва для ловлі фсб
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Цікаво а чи затримають колись того хто цьому кацапському покидьку генеральські погони вручав???
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А скільки він влаштував офіцерів на службу в СБУ за тривалий час, яких треба поголовно перевіряти і подумати страшно!... Мені деколи закидають, що дуже негативно відношусь до тих громадян в україні, які на людях вроді розмовляють українською, а так тільки російською. Я відповідаю, що заставляю себе їм довіряти, але підсвідомо не довіряю.
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Думаю, публікація цієї новини саме сьогодні - спосіб відволікти увагу від допиту Тетяни Чорновіл, який розпочнеться за півтори години.
Так зване інформаційне прикриття операції
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Наденут браслет и он через день будет в РФ, Ермак поможет или ещё какая нечисть, типа адвоката Януковича с ГБР
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а тепер включаємо мізки. На початку грудня 2019 Зеленський перебував на нормандській зустрічі у Парижі. Що там робив у листопаді цілий генерал СБУ? готував візит?
Цікаво, а у Омані він напередодні відпочинку часом не був?
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Зеля на наступний обмін віддасть. Хоча зрадників обмінювати не можна. Просто не можна, тому що всі майбутні зрадники побачать, що навіть якщо їх спіймають, їх всеодно буде чекати воля на кацапії.
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Наденут браслет и он через день будет в РФ, Ермак поможет или ещё какая нечисть, типа адвоката Януковича с ГБР
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Це все шито білими нитками, на дурників розраховано Лейтенант Баканов з Кварталу взяв ген-майора Шайтанова з СБУ-ФСБ. ФСБ хімічить з якоюсь метою. Давайте "порадіємо" за Баканова.
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Посмотрим, кто преступно раздавал награды...Петро, ау?

13 серпня 2015 року - Шайтанов В. нагородженний орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
П.С. 31 жовтня 2015-го керував групою з арешту Геннадія Корбана.
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Це справді брмба!!!!
Oleg D 1b3525cf
Новина з 2015
https://censor.net.ua/resonance/358742/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiyi_dom_profsoyuzov_i_provodivsl
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Там таких шайтанОВ 50%.... Пачками можна при бажанні пакувати. Але нажаль чомусь не пакують.
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