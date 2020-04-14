 Японские депутаты урезают себе зарплату на 20%: деньги направят на преодоление кризиса

Об этом сообщает Nippon, передает Цензор.НЕТ.
Договоренность была достигнута на встрече между Хироши Мориямой, главой парламента от правящей Либерально-демократической партии, и Джаном Азуми, главой оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.
Ожидается, что как правящая, так и оппозиционная стороны согласуют план действий и внесут поправки в закон о зарплатах законодателей, чтобы начать снижение уже в следующем месяце.
Согласно закону, членам обеих палат Сейма, парламента Японии, платят 1 294 000 иен ($12,03 тыс.) в месяц. Сокращение на 20% уменьшит сумму до 1 035 200 иен ($9 627).
Кабмин намерен наполовину урезать зарплаты топ-чиновников на время пандемии коронавируса, https://112.ua/glavnye-novosti/kabmin-nameren-napolovinu-urezat-zarplaty-top-chinovnikov-na-vremya-pandemii-koronavirusa-530927.html
Нюню..
Да и премии и доплаты ни куда судя по всему не денутся...
А в Україні навпаки - судям і чиновникам піднімають зарплатню у карантиний кризис