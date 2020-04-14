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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (12001) назначение (1578) Зона отчуждения (149)

 Кабмин назначил главой Госагентства по управлению Зоной отчуждения Сергея Калашника

Кабмин назначил главой Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Сергея Калашника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №410.

Калашник назначен на эту должность сроком на пять лет с испытательным сроком в три месяца.

"Назначить Калашника Сергея Васильевича Председателем Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок на три месяца", - сказано в распоряжении.

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Сергей Калашник с 19 марта 2019 года работал исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия Чернобыльская АЭС.

В 1989 году он окончил Запорожский машиностроительный институт по специальности технология машиностроения, металлорежущих станки и инструменты, инженер-механик. На Запорожском абразивном комбинате прошел путь от механика до заместителя начальника цеха. Долгое время работал на руководящих должностях в различных украинских и зарубежных компаниях. До начала работы на ЧАЭС был заместителем руководителя проекта совместного предприятия "НОВАРКА".

Источник: https://censor.net.ua/n3188934
 
 
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Опа.
А офис-секретутка, которая была до этого, куда?
Мамочкой в бордель?
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А цого недостатньо для випробувального терміну? " ... с 19 марта 2019 года работал исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия Чернобыльская АЭС". А якщо, цей Калашник, за ці три місяці щось нахрінячить, то хто ж буде нести відповідальність? Невже Янелох, особисто
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Агєнтство по отчуждєнію зони управлєнія, йолпт...
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