 Кабмин назначил главой Госагентства по управлению Зоной отчуждения Сергея Калашника

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №410.

Калашник назначен на эту должность сроком на пять лет с испытательным сроком в три месяца.

"Назначить Калашника Сергея Васильевича Председателем Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок на три месяца", - сказано в распоряжении.

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Сергей Калашник с 19 марта 2019 года работал исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия Чернобыльская АЭС.

В 1989 году он окончил Запорожский машиностроительный институт по специальности технология машиностроения, металлорежущих станки и инструменты, инженер-механик. На Запорожском абразивном комбинате прошел путь от механика до заместителя начальника цеха. Долгое время работал на руководящих должностях в различных украинских и зарубежных компаниях. До начала работы на ЧАЭС был заместителем руководителя проекта совместного предприятия "НОВАРКА".