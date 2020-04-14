 Кабмин назначил главой Госагентства по управлению Зоной отчуждения Сергея Калашника

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №410.
Калашник назначен на эту должность сроком на пять лет с испытательным сроком в три месяца.
"Назначить Калашника Сергея Васильевича Председателем Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок на три месяца", - сказано в распоряжении.
Сергей Калашник с 19 марта 2019 года работал исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия Чернобыльская АЭС.
В 1989 году он окончил Запорожский машиностроительный институт по специальности технология машиностроения, металлорежущих станки и инструменты, инженер-механик. На Запорожском абразивном комбинате прошел путь от механика до заместителя начальника цеха. Долгое время работал на руководящих должностях в различных украинских и зарубежных компаниях. До начала работы на ЧАЭС был заместителем руководителя проекта совместного предприятия "НОВАРКА".
А офис-секретутка, которая была до этого, куда?
Мамочкой в бордель?