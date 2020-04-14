EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Здоровье
  595  14
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5155) карантин (3041) смерть (6641) врачи (753) лечение (700) Степанов Максим (154) COVID-19 (3827) коронавирус (2458)

 Комиссии вирусологов и пульмонологов проверят готовность больниц в регионах к приему больных COVID-19, - Степанов

В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирус и как выполняется протокол лечения таких больных.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, две комиссии - вирусологов и пульмонологов - проверят состояние обеспечения медицинскими средствами больниц в регионах и готовность медработников к приему больных. Также будет детально изучен каждый случай смерти, чтобы выяснить причины, особенно в областях, где уровень смертности очень высок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации, - Зеленский

"Действительно, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь", - сказал Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3188933
 
 
 Топ комментарии
 
А місця для обсервації в прикордонних регіонах вже перевірили чи ще реєстр не склали? Комиссии вирусологов и пульмонологов проверят готовность больниц в регионах к приему больных Covid-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5424
 показать весь комментарий
 
О, наконец-то началась подготовка к эпидемии. А раньше что за клоунада была, Зеля?
 показать весь комментарий
 
Спочатку звільняють лікарів, знімають фінансування лікарень, а потім перевіряють лікарні щодо готовності приймати хворих на короновірус? Відомо як таких називають!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А місця для обсервації в прикордонних регіонах вже перевірили чи ще реєстр не склали? Комиссии вирусологов и пульмонологов проверят готовность больниц в регионах к приему больных Covid-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5424
 показать весь комментарий
 
 
О, наконец-то началась подготовка к эпидемии. А раньше что за клоунада была, Зеля?
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку звільняють лікарів, знімають фінансування лікарень, а потім перевіряють лікарні щодо готовності приймати хворих на короновірус? Відомо як таких називають!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо італійська медицина зазнала колапсу, то що вже казати про нас. Хоча якщо порівнювати з німецькою, то італійська майже вбита. Німці молодці, як завжди, у них все під контролем.
 показать весь комментарий
 
 
А ще там працює одна італійка, яка застрягла у старому розумінні класифікації вірусів. Звичайно, що в Італії існує таке погане лікування.
 показать весь комментарий
 
 
Алі! Вона така італійська докторша, як я іспанська льотчиця.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, бо у віросології вона нуль! Мабуть лише горщики виносить.
 показать весь комментарий
 
 
Главарачей надо избирать, а не назначать. Назначают всякую мразь.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше не станет. Выберут главврачами клоунов.
 показать весь комментарий
 
 
Сами врачи пусть и выбирают себе начальника из своих же сослуживцев, потом смогут спросить с него или с себя.
 показать весь комментарий
 
А в курсе, какие квалификационные требования для главврачей на конкурсах в черновицкий областм?
Высшее юридическое образование!
 показать весь комментарий
 
Степашка, так вже був звіт, що лікарні готові. Це по-перше. По-друге, за чий рахунок ці комісії? Мабуть, з Києва у відрядження відправиш? І по-третє, за скільки часу ДВІ комісії перевірять всю Україну?
PS. Не забудь відосік зняти...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх