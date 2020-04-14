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 Общество
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 "Укрпочта" готова трудоустроить как минимум 3 тыс. украинцев, - Криклий

"Укрпочта" предлагает 3000 вакансий украинцам. Команда работает над расширением сервисов компании и готова привлекать людей к работе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Даже в условиях противодействия распространению вируса, которые повлияли на качество и привычный образ жизни - мы все равно движемся дальше и пытаемся позаботиться о тех, кто в этом нуждается больше всего. 3000 вакансий в Укрпочте и около 150 000 рабочих мест благодаря реализации программы Большая стройка - это только начало. Страна не останавливается", - отметил Криклий.

Уже сейчас "Укрпочта" предлагает вакансии:

• операторов;
• почтальона;
• начальников отделений;
• территориальных менеджеров;
• водителей;
• курьеров;
• сортировщиков;
• айтишников;
• аналитиков.

Отмечается, что после строительства новых сортировочных центров и внедрения новых услуг перечень вакансий будет расширен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине во время карантина закрылось каждое третье предприятие, около 50% персонала без работы. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3188929
 
 
 Топ комментарии
 
4000 чистыми на руки, просто мечта для вернувшихся заробитчан))
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А велосипеды будут выдавать? Почтальоны без велосипедов - злые почтальоны)
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"Укрпочта" предлагает 3000 вакансий украинцам. Команда работает над расширением сервисов компании и готова привлекать людей к работе. Источник: https://censor.net.ua/n3188929

Журнали тепер будуть доставляти не три місяця, а тільки півтора ? "Укрпочта" готова трудоустроить как минимум 3 тыс. украинцев, - Криклий - Цензор.НЕТ 241

"Укрпочта" готова трудоустроить как минимум 3 тыс. украинцев, - Криклий - Цензор.НЕТ 477
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Если самим плохо , то почему другим зла желаете ?
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4000 чистыми на руки, просто мечта для вернувшихся заробитчан))
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Крім права є ще і обов"язки. Зокрема платити податки в бюджет України, щоб їхнім же батькам було з чого платити пенсії.
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5 копійок Вони привозять сюди гроші,які і тут витрачаються.А щодо податків,то до них присмокталися олігархи.Саме вони собі з бюджету покривають збитки.
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Від їхніх грошей доляр дешевшав, а ціни все одно росли. Ніякої користі від них.
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5 копійок Без їхніх грошей,було би набагато більша злиденність.Зараз якраз ця злиденність може бути.
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А щодо податків,то до них присмокталися олігархи...


То мудрий нарід туди вибрав таку владу, яка дала можливість олігархам присмоктатись
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133133 Вони вже давно присмокталися.Але при попередниках,хоча би по трохи деяких почали відривати від бюджету.
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Мудрому наріду не сподобалось, шо відривають.
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5 копеек мозг одноклеточного
Заробитчане платят налоги в стане которой они работают + в Украине их нормально доят при каждом походе в магазин, уплатой коммуналок, покупкой или продажей авто или недвижимости и т.д.
Ты где то видел деньги которые идут их родителям?! Родители получают помощь из бюджета в карантин?! Медицина?!
на свою пенсию. родители заработали сами когда работали и отчисляли немалые суммы в бюджет.
так что уважаемый 5 коп, перднул в лужу
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на свою пенсию. родители заработали сами когда работали и отчисляли немалые суммы в бюджет.


родители тогда зарабатывали не на свою пенсию, а на пенсию тех пенсионеров, которые тогда жили.
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"щоб їхнім же батькам було з чого платити пенсії." - для етово єсть мєстниє лохІ коториє будут платіть взноси в ПФ с которих і платітса достойная пєнція їхнім родітєлям.
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Чтобы побухать/пожрать и как только откроют границу свалить обратно в Европу.
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побухать, пожрать 4000 хвтит на неделю только, в лучшем случаи, если пить не казенку))
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сумку с письмами на плечо, задницу на седло велосипеда и впирьод по населению.

за одно письмо 50 грамм с получателя и запой на года гарантирован
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І в бюджет не платять ніяких податків, а на пенсії їхнім батькам нехай скидуються лохи. Хитрожопі.
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Їхні батьки самі собі вже заробили пенсії,що ти мелеш.
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це німецькі батьки самі собі на пенсію заробляли,

а наші, коли працювали, заробляли на пенсію тим пенсіонерам, шо були тоді,

а зовсім не собі.
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Ви таке щось бовкаєте.Зайдіть в пенсійний фонд і гляньте з якого розрахунку їм начисляють пенсію.
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їм нараховують песію з розрахунку, зробленого після того, як вони перестали заробляти,

шо ще раз свідчить про те, шо під час заробляння вони заробляли не на себе.

Кожен німець ще в час заробляння знає розрахунок, скільки він буде отримувати.
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З їхньої зарплати їм і нараховують пенсію,і вони її заробили самі.І зараз також ніхто нікому ніякої пенсії не заробляє,кожен собі...Хіба що значна частина бюрократії,деякі бюджетники паразитують за рахунок інших.
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Для тебе буде відкриттям, шо в Україні солідарна пенсія, а не накопичувальна, як в нормальних країнах ?
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Держава гарантує виплати пенсії,раз збирає податок,крапка.Навіщо вам розповіді-твори чинуш на цю тему,не слухайте ви той телевізор.
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Держава гарантує виплати пенсій, але не гарантує їх розмір.

Виплата по 100 гривень на місяць також буде проявом гарантування державою виплати пенсій
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Пускай тогда сидят дома и проедают свои заначки. Или им государство должно по 1000 евров платить ежемесячно?
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родичка влаштувалася листоношею в селі.Працює 2 дні на тижню.Вчора розносила пенсію-------80000.Якщо одержують по 3000,це вона зайшла у 26 садиб.Не спитала,яка вона прийшла додому.------отримує 1000 в місяць.
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А Вы думает,е что не заробитчане пойдут на 4000?
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"Укрпочта" предлагает 3000 вакансий украинцам. Команда работает над расширением сервисов компании и готова привлекать людей к работе. Источник: https://censor.net.ua/n3188929

Журнали тепер будуть доставляти не три місяця, а тільки півтора ?


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порножурналы, даже трехлетней давности, не теряют своей полезности
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Журнал "Перець" це набагато краще і корисніше для життя
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А велосипеды будут выдавать? Почтальоны без велосипедов - злые почтальоны)
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Я спрашивала у почтальона, велосипед (его надо было перекрасить в желтый цвет) выдали бесплатно. Все расходники покупает сам.
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напевно будуть відкривати Поштабанк
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главпоштмейстер решил потролить безработных ?
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особенно впечатлило наличие вакансии аналитика....
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Ага! На 0,75 від мінімальної заробітної платні. "Укрпочта" готова трудоустроить как минимум 3 тыс. украинцев, - Криклий - Цензор.НЕТ 5447 І ні в чому собі не відмовляй.
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Там тільки за зарплату їхнього керівника можна влаштувати біля 400 робітників ,щоби заробляли по 4000 грн.в місяць.
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• водителей;
• курьеров;(на собственном транспорте и бензине), а то таксистам надо платить, вот ищут лохов, у которых в школе было плохо с математикой, чтоб рассчитать свои накладные расходы с амортизацией и страховые риски!
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