 "Укрпочта" готова трудоустроить как минимум 3 тыс. украинцев, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Даже в условиях противодействия распространению вируса, которые повлияли на качество и привычный образ жизни - мы все равно движемся дальше и пытаемся позаботиться о тех, кто в этом нуждается больше всего. 3000 вакансий в Укрпочте и около 150 000 рабочих мест благодаря реализации программы Большая стройка - это только начало. Страна не останавливается", - отметил Криклий.
Уже сейчас "Укрпочта" предлагает вакансии:
• операторов;
• почтальона;
• начальников отделений;
• территориальных менеджеров;
• водителей;
• курьеров;
• сортировщиков;
• айтишников;
• аналитиков.
Отмечается, что после строительства новых сортировочных центров и внедрения новых услуг перечень вакансий будет расширен.
То мудрий нарід туди вибрав таку владу, яка дала можливість олігархам присмоктатись
Заробитчане платят налоги в стане которой они работают + в Украине их нормально доят при каждом походе в магазин, уплатой коммуналок, покупкой или продажей авто или недвижимости и т.д.
Ты где то видел деньги которые идут их родителям?! Родители получают помощь из бюджета в карантин?! Медицина?!
на свою пенсию. родители заработали сами когда работали и отчисляли немалые суммы в бюджет.
так что уважаемый 5 коп, перднул в лужу
родители тогда зарабатывали не на свою пенсию, а на пенсию тех пенсионеров, которые тогда жили.
за одно письмо 50 грамм с получателя и запой на года гарантирован
а наші, коли працювали, заробляли на пенсію тим пенсіонерам, шо були тоді,
а зовсім не собі.
шо ще раз свідчить про те, шо під час заробляння вони заробляли не на себе.
Кожен німець ще в час заробляння знає розрахунок, скільки він буде отримувати.
Виплата по 100 гривень на місяць також буде проявом гарантування державою виплати пенсій
Пусть жуют заначку.
Журнали тепер будуть доставляти не три місяця, а тільки півтора ?
• курьеров;(на собственном транспорте и бензине), а то таксистам надо платить, вот ищут лохов, у которых в школе было плохо с математикой, чтоб рассчитать свои накладные расходы с амортизацией и страховые риски!