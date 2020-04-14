 Если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации, - Зеленский

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
На совещании отмечалось, что зафиксирован спад заражения COVID-19 на Тернопольщине - в области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.
"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - подчеркнул президент.
чем ты лучше меня?
что дальше?
пугаешь?
дайте людині показати себе!
смотрите, не переусердствуйтесь
3 год ·
Уважаемые священнослужители.
Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома.
Но у меня нет слов.
Есть одни выражения.
...
1. Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля.
Я так понял, что некоторые не услышали.
2. Тогда ещё раз.
Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема.
Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим.
Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию.
...
Мы же с вами не ругались все эти годы, правда?
Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь.
Я вас честно предупреждаю.
И не поможет вам никто.
Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог.
...
И, да, передайте этому кретину с «Тополя» , чьё фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится.
вони не в Бога вірять, а в фуйла і росію.
Бережiть себе Вельмишановнi Добродii
13.04.2019.
😇
Если улучшение ситуации будет на Пасху, удастся пройти к меньшему количеству заражений.
Если количество ситуаций с заражениями пройдёт на Пасху, уменьшится говорильня меньшем количестве.
Если заражения удастся уменьшить, на Пасху сможем говорить о улучшении
Если Пасха сможет уменьшить количество заражений, об улучшении сможет говорить
И так далее.
Зелені депутати, члени комітету з питань освіти, вирішили затіяти флешмоб, щоб виправдати ганебну онлайн-школу від зеленої влади. А заодно якось підбадьорити cвій зелохторат, який все більш розуміє, що він накоїв рік тому.
Віктор Треєгубов: Ще б пак вони захищають право на помилку! Воно їх до парламенту провело!
«Я имею право на ошибку», подумал таксист и всосал поллитра водочки перед сменой.
«Я имею право на ошибку», подумал судья и невиновный сел на 15 лет.
«Я имею право на ошибку», подумал газовщик, и больше в этом доме никто не живёт.
«Я имею право на ошибку», подумала медсестра и вместо 5% глюкозы взяла 40%.
«Я имею право на ошибку», подумал реаниматолог и перепутал гипергликемию с эпилепсией.
Потому что, кроме ошибок, он не сделал вообще ничего. Депутаты, получившие мандаты по ошибке людей, имеющих право ошибаться, яростно отстаивают своё право быть никчемными.
Зелёная слизь давно уже начала гордо декларировать своё ничтожество. «Я - дебил», «Я - профан», заявляли чиновники гордо, с вызовом даже. И восхитительный флешмоб с футболками чуть более чем полностью соответствует своим носителям.
Логика потрясает.
Учителя показали свою некомпетентность. Не один, не два, массово. Позорно и публично.
По логике вещей, надо бы извиниться перед детьми, в головы которых упоённо срут годами профнепригодные учителя. Перед родителями, которые из года в год оплачивают работу педагогов, допускающих вопиющие ошибки.
По логике вещей, надо бы отправить их как минимум на курсы повышения квалификации.
Но нет. Выходит слизь и отстаивает право каждого быть слизью, получая при этом зарплату и право голоса. А в особо удачных раскладах - ещё и право законотворчества. Право УПРАВЛЕНИЯ страной.
Вы, черти, уже наошибались столько, сколько и Овощу с рыгами не снилось. У вас что ни день, то рекорд по зашкварам. И я понимаю, почему вы оправдываете «право на ошибку»: очень некомфортно ощущать себя тупым ипланом среди умных и образованных. А вот на фоне учителей, переселивших полярных медведей в Антарктику, можно ощущать себя людьми. Не в Атлантиду же переселили? Ну и норм.
Так что не удивили, нет. Просто очень хочется, чтоб вы немножко поняли разницу между ошибкой того, кто учится, и ошибкой того, кто учит. И ещё пожелать вам хирурга, имеющего право на ошибку. И такого же патологоанатома потом, который немношк ошибётся так, чтоб ошибку хирурга никто не заметил.https://www.facebook.com/TanyaAdams75/posts/2308354152799364
Але проблема в тому, що ніхто з цих людей у футболках не знає про Льюіса нічого за межами льва, чаклунки та платяної шкапи, тому це знання їх не стосується.
За это все ответите узурпаторы. 10 лет в намодниках с 17 тыс штрафа и консфискация за убытки.