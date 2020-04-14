 Использование украинских самолетов "Мрия" и "Руслан" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг

"Я видел эти самолеты – они огромные, у них есть громадные возможности, и украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает с партнером – Украиной, чтобы обеспечить воздушные перевозки для союзников по НАТО", - сказал он во вторник в ходе видео-пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Пресс-конференция состоялась накануне внеочередного заседания министров обороны Северо-Атлантического Альянса, которое пройдет по защищенным каналам в формате видео-конференции, и которое было созвано по инициативе генсека в связи с пандемией COVID-19.

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Генсек подчеркнул, что союзники приветствуют тот факт, что у НАТО есть много партнеров. "Мы можем вместе стоять и реагировать на общие вызовы, каким является кризис COVID-19", - добавил он.

Столтенберг отметил, что приветствует тесное партнерство с Украиной. "Это (пандемия коронавируса. - Ред.) коснулось нас всех, это - общий вызов, на который мы должны реагировать сообща. Конечно, мы сейчас обсуждаем, как дальше мы можем усилить партнерство с Украиной, и Программа усиленных возможностей – один из элементов, в отношении которого сейчас идет обсуждение, поэтому мне еще рано делать выводы, но все, что мы делаем вместе, укрепляет партнерство между НАТО и Украиной", - уверен генсек Альянса.