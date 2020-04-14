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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, За рубежом
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 Использование украинских самолетов "Мрия" и "Руслан" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО приветствует использование украинских самолетов "Мрия" и "Руслан" для стратегических перевозок медицинского оборудования в борьбе с пандемией коронавируса, что демонстрирует тесное сотрудничество союзников по Альянсу с Украиной.

"Я видел эти самолеты – они огромные, у них есть громадные возможности, и украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает с партнером – Украиной, чтобы обеспечить воздушные перевозки для союзников по НАТО", - сказал он во вторник в ходе видео-пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Пресс-конференция состоялась накануне внеочередного заседания министров обороны Северо-Атлантического Альянса, которое пройдет по защищенным каналам в формате видео-конференции, и которое было созвано по инициативе генсека в связи с пандемией COVID-19.

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Генсек подчеркнул, что союзники приветствуют тот факт, что у НАТО есть много партнеров. "Мы можем вместе стоять и реагировать на общие вызовы, каким является кризис COVID-19", - добавил он.

Столтенберг отметил, что приветствует тесное партнерство с Украиной. "Это (пандемия коронавируса. - Ред.) коснулось нас всех, это - общий вызов, на который мы должны реагировать сообща. Конечно, мы сейчас обсуждаем, как дальше мы можем усилить партнерство с Украиной, и Программа усиленных возможностей – один из элементов, в отношении которого сейчас идет обсуждение, поэтому мне еще рано делать выводы, но все, что мы делаем вместе, укрепляет партнерство между НАТО и Украиной", - уверен генсек Альянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3188927
 
   
 Топ комментарии
 
А лучше бы так - "...Поставка американских танков укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом...". Кремль пропоносил.

Использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1381
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14 апреля 2020 года Варшавский аэропорт транслировал в прямом эфире приземление украинского гиганта Ан-225 "Мрия"

В варшавском аэропорту имени Шопена сел крупнейший грузовой самолет в мире Ан-225 "Мрия" с грузом медицинского назначения, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Онлайн трансляцию прилета украинского самолета вел варшавский аэропорт.Мрия" прилетела в Варшаву с грузом: 7 млн медицинских масок типа Р2, несколько сотен тысяч защитных комбинезонов и несколько сотен тысяч защитных шлемов. Защитное медицинское снаряжение куплено польскими компаниями KGHM Polska Miedź S. A. i Lotos S. A.

Видео https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3005178-ukrainskaa-mria-saditsa-v-varsave.html
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на шару попользуются под лозунги об укреплении сотрудничества, как шухер уляжется - опять будут говорить "заходите лет через 20".
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А лучше бы так - "...Поставка американских танков укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом...". Кремль пропоносил.

Использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1381
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А как же Договор с Иланом Маском и Пентагоном на перекидку негабаритов для космоса и омериканских войск? Использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2354
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Хоть трохи ці літаки окуплять своє утримання. А може навіть прибуток принесуть
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Скоріше за все цей фрахт виконано майже безкоштовно
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14 апреля 2020 года Варшавский аэропорт транслировал в прямом эфире приземление украинского гиганта Ан-225 "Мрия"

В варшавском аэропорту имени Шопена сел крупнейший грузовой самолет в мире Ан-225 "Мрия" с грузом медицинского назначения, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Онлайн трансляцию прилета украинского самолета вел варшавский аэропорт.Мрия" прилетела в Варшаву с грузом: 7 млн медицинских масок типа Р2, несколько сотен тысяч защитных комбинезонов и несколько сотен тысяч защитных шлемов. Защитное медицинское снаряжение куплено польскими компаниями KGHM Polska Miedź S. A. i Lotos S. A.

Видео https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3005178-ukrainskaa-mria-saditsa-v-varsave.html
 показать весь комментарий
 
 
НАТО планирует построить в Украине 4 базы.у кремлевских Хмырей челюсьти лопнут Использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5396
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Какие у вас личные недостатки- только один, у меня нету MG 42.
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да будет там и наш прапор, не переживай ті так! а то всю ветка заспамил.
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