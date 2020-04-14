 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +3

- Дарницкий - +18

- Деснянский - +9

- Днепровский - +4

- Оболонский - +5

- Печерский - +7

- Подольский - +2

- Святошинский - +2

- Соломенский - +2

- Шевченковский - +4

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Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 164. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 58 случаев коронавируса, в Дарницком - 77, в Шевченковском - 60, Голосеевском - 43, Оболонском - 30, Подольском - 28, Днепровском - 36, Деснянском - 34.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 21.









