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 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +3
- Дарницкий - +18
- Деснянский - +9
- Днепровский - +4
- Оболонский - +5
- Печерский - +7
- Подольский - +2
- Святошинский - +2
- Соломенский - +2
- Шевченковский - +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко заявил об ужесточении карантинных мер в столице: Закрытие кладбищ, перенос поминальных дней и усиленный контроль на въездах в Киев

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 164. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 58 случаев коронавируса, в Дарницком - 77, в Шевченковском - 60, Голосеевском - 43, Оболонском - 30, Подольском - 28, Днепровском - 36, Деснянском - 34.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 21.

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 01
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 02


Источник: https://censor.net.ua/n3188926
 
 
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виталя,запускай метро, а то в киеве уже 3,5 млн живет
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Вы лучше проверьте Винницкую обл. Там п***ц творится. Все села и городки заражены приехавшими гастарбайтерами
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Если бы эти арбайтеры сидели в карантине по-приезду, то не было бы забоолеваний. Вот только ведь хохлу "закон не писан". Каждый сам себе начальник. Потому и бордель такой в Украине.
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Почему именно Винницкую? Гастарбайтеры расползлись по всей Украине...
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Гастарбайтери це у вас на кацапії. У нас заробітчани!
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