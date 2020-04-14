EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Экономика
  585  8
Все про:бизнес (1300) Фельдман (109)

 Нардеп Фельдман предложил создать Национальную стратегию по поддержке бизнеса

Народный депутат Украины Александр Фельдман направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с предложениями по созданию с участием предпринимателей крупнейших торговых площадок Украины Национальной стратегии и Плана действий по поддержке бизнеса, задействованного в сфере торговли, предусматривающих четкие административные, экономические, законодательные и другие шаги для преодоления кризиса.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, очень сильно ударил по национальной экономике в целом, так и каждой конкретной сфере по отдельности. Вчерашняя антикризисная корректировка бюджета это четко показала, при чем глубина назревающих процессов критически впечатляет уже сейчас. Сегодня в этих процессах оказались все: страдает как малый и средний, так и крупный бизнес. Большинство производств, предприятий всех сфер, торговых площадей не работает, арендодатели не получают арендную плату, а налоги платить обязаны, - заявил Александр Фельдман. - И, как свидетельствуют многочисленные обращения, поступающие мне от предпринимателей, введенные меры по поддержке бизнеса недостаточны и не удержат экономику страны, каждого предприятия и предпринимателя в наступивших кризисных условиях".

Как подчеркнул народный депутат, Украина должна стать международным торговым хабом, своеобразным ритейл-мостом между Западом и Востоком. Опорными площадками этого хаба могут стать крупные open-air торговые комплексы в Одессе, Харькове, Виннице и Хмельницком. Для развития этих площадок необходимо привлечь иностранных и отечественных инвесторов, ведущих операторов Marketplace и других возможных партнеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3188925
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
где фельдман, и где НАЦИОНАЛЬНАЯ стратегия.
 показать весь комментарий
 
 
Фельдман?? Хфамилия о себе и говорит..))
Возглавит, наверна...
 показать весь комментарий
 
Фельдман предложил создать стратегию /предлагателей создать стратегию поддержки бизнеса типа коломойских, пинчуков, герусов,шефиров с избытком.А Ярославский-один.Ярославский создает Центр вирусологии .
 показать весь комментарий
 
Нью-Васюки, ага. А работать в том центре будут его подельники и братки. Нардеп Фельдман предложил создать Национальную стратегию по поддержке бизнеса - Цензор.НЕТ 7506
Подумай своей головой - где он специалистов возьмет?
Высокотехнологичные отрасли - это непрерываемая годами традиция из образования, инфраструктуры, экосистемы в которой воспитываются, работают и передают опыт новым поколениям.
Но ты думай, что достаточно с наворованного бабла "центр" построить - и все будет! Нардеп Фельдман предложил создать Национальную стратегию по поддержке бизнеса - Цензор.НЕТ 1083
 показать весь комментарий
 
І створити відповідний комітет по підтримці бізнесу, з пристойним штатом, фінансуванням і пільгами, а очолить його чиясь коханка
 показать весь комментарий
 
Фельдман - старий перевірений риг... зараз від якої т.зв. партії він?
 показать весь комментарий
 
Какие бл.дь площадки, ох он и загнул на 2040г., не раньше. Сейчас уже *****., дайте людям еще на вчера, которые работали, накопили трудовой стаж, платили налоги в *****.й ПФ, их деньги. ****., поступите, хоть раз как нормальное государство, не надо нам ваши коробки с гречкой и сгущёнкой, как это Петя делает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх