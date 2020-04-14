EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
  1756  33
Материалы по теме:
Все про:ПР (11298) Чорновол Татьяна (546) евромайдан (6874) ГБР (1117)

 Показания следователям ГБР давать не буду, чтобы не позволить привлекать других майдановцев по моим показаниям, - Чорновол

Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила, что не будет давать показания следователям ГБР.

Об этом она заявила журналистам у стен ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Чорновол подчеркнула, что Россия пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать историю Украины.

"Я иду на свой первый допрос. Мною принято решение идти по статье 63 Конституции Украины, которая дает мне возможность не давать показания. Я поджигала офис Партии регионов, чтобы отвлечь карателей от Мариинского парка, которые начали убивать активистов Майдана, да, я это делала. Но показания следователям я давать не буду, чтобы не дать возможность привлекать других майдановцев по моим показаниям", - заявила она.

Также Чорновол отметила, что человек в офисе Партии регионов погиб не из-за поджога.

"Человек погиб после того, как офис Партии регионов был занят силами "Беркута" и титушек. И даже после того, как приехала пожарная машина и потушила огонь", - объяснила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение Чорновол - диверсионная кампания по сценарию Кремля, - нардепы "ЕС"

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/n3188924
 
   
 Топ комментарии
 
Да споймайте вы этого Порного да повесьте за яица возле Рады. напротив. Тогда может рыгоаналы и притихнут немного.
 показать весь комментарий
 
на всех не нужно Танюха... - дай показания на Лещенко и Найема.... Показания следователям ГБР давать не буду, чтобы не позволить привлекать других майдановцев по моим показаниям, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2297
Им тюрьма пойдет на пользу....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ценность знаменитой "амбарной книги ПР", изъятой в этом офисе, может подтвердить лично Паша Манафорт, грустящий на киче в Америке.
Уж за одно это, Таня - молодец.
 показать весь комментарий
 
 
Да споймайте вы этого Порного да повесьте за яица возле Рады. напротив. Тогда может рыгоаналы и притихнут немного.
 показать весь комментарий
 
 
Зелень йому держохорону приставила.
 показать весь комментарий
 
 
История мира движется по спирали . В Украине всё не так , просто грабли .
 показать весь комментарий
 
 
на всех не нужно Танюха... - дай показания на Лещенко и Найема.... Показания следователям ГБР давать не буду, чтобы не позволить привлекать других майдановцев по моим показаниям, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2297
Им тюрьма пойдет на пользу....
 показать весь комментарий
 
 
Депутаты Зеленского пришли в майках "Маю право на помилку". Вначале я подумал что это они так оправдывают зэизбирателя. Ну мол ошибся - проголосовал за гавно, бываетПоказания следователям ГБР давать не буду, чтобы не позволить привлекать других майдановцев по моим показаниям, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4139Показания следователям ГБР давать не буду, чтобы не позволить привлекать других майдановцев по моим показаниям, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7675
 показать весь комментарий
 
 
Кхм...и снова хотелось бы услышать комментарий юриста Власенко...
 показать весь комментарий
 
Т.Чорновол - личный ценный осведомитель (стукач) Министра МВД Арсена Авакова уже на протяжении шести лет, поэтому Аваков будет за неё поначалу мазу тянуть, но только на словах, а потом кинет как ссаную тряпку в угол и отморозиться ибо стукачи во все времена были хуже п@дорасов.
 показать весь комментарий
 
 
Пока мы будем позволять продажным хитрожопым неукраинцам править страной -
ТАКОЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ.
И в итоге мы потеряем саму страну.
П.С.
Надеюсь, враги нас не одолеют.
Но после победы - никакой пощады.
Мы уже знаем - к чему приводит толерастность...
 показать весь комментарий
 
Я так згадую, і на мою думку, переслідують активістів не меньше ніж при Януковичі.
 показать весь комментарий
 
Точно. Зараз знайдуть свідка, що бачив як Таня порвала портрет Зеленського. І посадять на два роки невинне дитя, кровопивці...
 показать весь комментарий
 
 
Дело Черновол выгодное двум сторонам для самопиара на простом и для отвлечения от главных их грехов. Одни пиарятся перед теми избирателями, кто негативно относятся к майдану, другие перед теми кто положительно к майдану относятся. И отходит на второй план, что бОльшая часть и тех и тех проголосовали за катастрофический для Украины закон дерибана земли. И вообще дерибан земли оттесняется на второй план. Первые это фракция СН, другие это фракции ЕС и Голос.
 показать весь комментарий
 
Правильная тактика - не включаться в технологический процесс "шьем дела из материала заказчика руками их врагов"
 показать весь комментарий
 
 
загинув через регіональний вірус, підпалу не бачив
 показать весь комментарий
 
У меня вопрос к тем майдановцам из Винничины, Волыни, Черкасчины, Буковины, Черниговщины, которые год назад голосовали за зеленского. Вас тварей совесть не мучает,от того что вы вернули рыгов во власть?! Которые отпустили всех мусоров-убийц и сейчас сажают ваших побратимов?!
 показать весь комментарий
 
 
Не истери дебил! При вашем свиночолом кондитере эта Венедиктова шо, дворником работала? Он первый на Майдан посрал и высморкался...
 показать весь комментарий
 
А ты за кого, умник, голосовал на президентских выборах в 2014 и 2015?
 показать весь комментарий
 
Вы можете хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. (с) Правило Миранды.
 показать весь комментарий
 
 
В украинском суде против вас будет использовано и то шо вы не скажете, и то шо вы никогда не делали и даже грехи разбойника Вараввы, который был распят вместе с Иисусом... Он уже давно потерял право называться судом по определению!
 показать весь комментарий
 
Таня, Таня! Ты ж сама будувала 5 лет систему, которая тебя сейчас скушает не поперхнувшись! Это тебе за Сашку Музыку мячик прилетел! Так шо Танечка не плачь...
 показать весь комментарий
 
Захлебнулся пеной с пожарных кранов что ли?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх