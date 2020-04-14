 Труханов получил еще одно подозрение из-за недостоверного декларирования доходов

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает "Цензор.НЕТ".

Так, следствием установлено, что Труханов не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в г. Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и т.п.

Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн грн.

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Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Расследование этих фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли с марта 2019 года.

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Напомним, что в Высшем антикоррупционном суде слушается еще два дела об обвинении Одесского городского головы. Одно дело касается декларирования недостоверной информации о доходах за 2015-2016 годы. Другое - по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн гривен в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" - находится на рассмотрении в Апелляционной палате Антикоррупционного суда.