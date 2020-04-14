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 Политика Украины, Общество
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 Подозрение Чорновол - диверсионная кампания по сценарию Кремля, - нардепы "ЕС"

Нардепы фракции "Европейская солидарность" под стенами ГБР, куда на допрос вызвали Татьяну Чорновол, призвали гражданское общество, демократические политические силы не оставаться равнодушными к преследованиям участников Майдана. Прикрываясь карантинными мероприятиями, власти начали активное наступление на достижения Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

По словам Андрея Парубия, сейчас разворачивается информационно-диверсионная кампания, цель которой - убедить весь мир и украинцев, что на Майдане именно майдановцы атаковали правоохранительные органы, а те вынуждены были защищаться.

"Кремль и Российская Федерация пытаются убедить всех, что майдановцы являются преступниками, что в стране произошел государственный переворот. Это свидетельство того, что нынешняя власть и президент Зеленский, руководитель ГБР и генпрокурор сегодня выполняют сценарий, нарисованный за пределами Украины и задача его - дискредитация Майдана", - отметил Парубий.

"Каждый, кто сегодня нарушает закон, каждый, кто дискредитирует Майдан, каждый, кто хочет уничтожить права и свободы и волю к борьбе, - он получит ответ от всех украинцев. Так что бойтесь, потому что мы не боимся", - подчеркнула нардеп Федына.

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"Очевидно, что сегодняшние процессы - это месть за борьбу патриотов за свою страну, месть за борьбу против оккупации, месть за борьбу за независимость", - заявил нардеп Ахтем Чийгоз.

"Месть действительно продолжается, и мы видим это в деле Шеремета. Это Юля Кузьменко, Яна Дугар, Андрей Антоненко. Это волонтеры, добровольцы, майдановцы. Те дела, которые фабрикуются против них, в том числе, Татьяна Чорновол", - отметил нардеп Бондар.

Нардеп Алексей Гончаренко подчеркнул: "Прикрываясь эпидемией, прикрываясь карантином, власти прибегли к политическому мародерству и хотят уничтожить реальную единую оппозицию - это украинские патриотические силы. И расправа над Татьяной Чорновол это просто часть и знак предупреждения всем остальным - молчите, не ставьте свое слово против, не защищайте Украину. Этого не будет. Они этого не добьются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол: "Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова"

Источник: https://censor.net.ua/n3188919
 
   
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брехня.. не просто реформовані, а ПОТУЖНОРЕФОРМОВАНІ!!!
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Действующие судьи, каждый день выносят кому-то приговоры. что не так?
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все так - одна справа іменована "битовуха", інша "замовні", "договірні" - та "політичні"...
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іменована "медійна" хвиля - щоб збивати ЗАШКВАРИ еРмака , та зЄ-оманського...
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зашквари такі не збиваються-вони у серцях відкладаються
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То есть убийства не было ? Или не нужно наказать виновных
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Оно так , а как убедить в этом слабоумных ?
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Естественно, к гадалке не ходи. Только ничего у них не получится.
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ЗЕботы, жрать подано! Приятного аппетита, опущенные
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-Маски долой!
И над всем воцарилась зеленая кацапская смерть..
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/// ....Потому что это дело - заказ Москвы ///

Что-то сильно сомневаюсь, что в кремле кому-то интересна Черновол. Кто она такая? Да по сути никто, я имею в виду в политике и как общественная фигура.
Скорее это внутренние разборки, попытки Зе власти показать "посадки" и "работу" ГБР. И отвлечь внимание от более важных персон.
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похоже на правду, но только наполовину. Это еще и отличная возможность для псов попиариться на якобы преследованиях. Потом всё тихо спустят на тормозах и обе стороны новой коалиции будут в профите.
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Чорновол личный враг Портнова и ко, а кремлядям естественно все равно какого именно активиста будут репрессировать им главное испортить воздух в инфополе.
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я далек от каких либо симпатий к Т.Чорновол, от слова совсем.
Но то, сто с точки зрения действующего законодательства вытворяют ЗЕленые шлюхи, это высший пилотаж беззакония и заказухи.
Они просто долбанутые упавшей властью, и нихренга не прогнозируют последствий своих действий (в первую очередь для себя). Инстинкт самосохранения убит напрочь из за отсутствия мозгов, как таковых.
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"Инстинкт самосохранения убит напрочь из за отсутствия мозгов, как таковых"


А то что...?
Что им будет...?
Если пойдет что то не так - сядут в самолеты и улетят с Украины...
Так было при Ющенко, Порошенко, так будет и при Зели...
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Ви мали 5 років на незворотні радикальні реформи та довіру зневіреного народу. І ви все феєрично просрали. Прийшов і для вас, ваш термідор. Ви його заслужили.
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Вся эта зелебобная шелупень - по сценарию кремля Подозрение Чорновол - диверсионная кампания по сценарию Кремля, - нардепы "ЕС" - Цензор.НЕТ 400
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То есть можно поджечь, убить человека и списать все на россию. Порошенко защищает и плодит убийц.
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