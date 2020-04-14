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 Киевские новости, Общество
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 Кличко заявил об ужесточении карантинных мер в столице: Закрытие кладбищ, перенос поминальных дней и усиленный контроль на въездах в Киев

С 16 по 20 апреля введут усиленный контроль на постах, выставленных на въездах в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, погрузочно пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя)", - сказал Кличко.

Также он отметил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.

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"Поминки перенесены на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", - отметил Виталий Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3188917
 
   
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ну вот, теперь не только болеть, теперь и помереть уже нельзя.
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