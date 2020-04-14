 Рада продолжает работать в обычном режиме: единственное у нас больше комитетов и меньше пленарных заседаний, - Разумков

Об этом завил Разумков в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со сслкой на Украинскую правду.

"Перейти в постоянный режим пленарных заседаний, обычный режим, я думаю, что сегодня не совсем целесообразно, так как риски заболевания достаточно еще высоки. Сегодняшние возможности, которые есть, дают нам реальные механизмы принимать решения. Если мы будем видеть, что этого недостаточно, то, я думаю, что мы перейдем к обычным пленарным заседаниям", - рассказал спикер.

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Он отметил, что нардепы работают, но в комитетах.

"Верховная Рада продолжает работать в обычном режиме. Мы единственное что изменили: наш график. У нас больше комитетов, меньше пленарных заседаний", – объяснил Разумков.