 ОГП назначил проведение комплексной криминалистической экспертизы по катастрофе самолета МАУ и настаивает на создании международной следственной группы

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу. Цель ее проведения - детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.

Также в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий.

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В то же время, до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев, на которых может содержаться сверхважная информация.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибло 176 гражданских лиц, среди которых 11 - украинцев.