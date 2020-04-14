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 Общество
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 Чорновол: "Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова"

Экс-нардеп Татьяна Чорновол сомневается, что ее не возьмут под стражу.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вовк - судья Портнова. Вы верите, что не будет заключения под стражу?", - говорится в сообщении.

"Ситуация, на самом деле, следующая: Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова. Судья имеет полное право на жесткую санкцию, тем более, что статья серьезная и ответственность - "вышка". Разве что поддержка испугает...", - добавила она.

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Чорновол: Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188913
 
   
 Топ комментарии
 
Все идет своим чередом, видать сильно подгорает у портянки, раз так суетится. Чем абсурднее будут их выбрыки, тем сильнее их будут бить, и Вовка этого и остальных. Обидеть Таню может каждый, не каждый сможет убежать...
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я думаю, что Зеленая власть поломает себе хребет, начиная репрессии против Майдановцев..
Это очень большая ошибка!!!..
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Схоже на те, що зюзікі разом з портняжкой вирішили качнути ситуацію.
Уроки Майдану їх нічому не навчили, тому що революція не була доведена до логічного завершення - фізичного знищення ворогів.
Ну що ж, раніше розпочнему, раніше закінчемо..
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Терпи Таня , скоро выйдешь как Юля .
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Когда у Портнова есть судья Вовк, то самое время запускать рынок земли.
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Лучше нахер и без парашюта. По катапультированию замечаний нет.
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Катапульта-приспособление для метания камней,но можно и для такого де рьма
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Схоже на те, що зюзікі разом з портняжкой вирішили качнути ситуацію.
Уроки Майдану їх нічому не навчили, тому що революція не була доведена до логічного завершення - фізичного знищення ворогів.
Ну що ж, раніше розпочнему, раніше закінчемо..
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Предлагаю обратиться к истории и посмотреть на две недавние революции которые включали частичное или полное "фізичне знищення ворогів" - а именно французскую (1789) и русскую (1917). Очень долго общества отхаркивали результаты таких революций и результат их был очень далек от запланированного - "хоть немного пожить хорошо".
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історія надає нам приклади, але їх не можна використовувати, як стовідсоткову кальку.
Не бачу нічого нормального у тому, що українофоби на кшалт портнова, бойка, шуфріча та інша мразота не тільки жива-здорова, а й ще розпочала справжній реванш.
Тобто люди, які фактично віддавали накази на застосування сили проти народу, зараз стоять на сторожі закону?!
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я думаю, что Зеленая власть поломает себе хребет, начиная репрессии против Майдановцев..
Это очень большая ошибка!!!..
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А это даже не они, это другие, те которые все это финансировали из за поребрика, все эти фильмы и сериалы. А для них чем хуже в Украине , тем лучше, и на Зелю им начхать, а он дурбелык ничего не понимает...
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яКЩО бОГ КОГОСЬ НАКАЗУЄ, ТО ЗАБИРАЄ В НЬОГО РОЗУМ
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не смог понять он нашей славы
не смог понять зебил кровавый
на что он руку подымал..
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Все идет своим чередом, видать сильно подгорает у портянки, раз так суетится. Чем абсурднее будут их выбрыки, тем сильнее их будут бить, и Вовка этого и остальных. Обидеть Таню может каждый, не каждый сможет убежать...
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Такий цирк буде продовжуватись ще довго. Я зрозумів їхню тактику. Умовно можна назвати тактика «Геволт!!!!».
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Ви мені скажіть - яким чином ота структура дбр, яка немає повноважень за законом, чіпляється до активістів ?
Та суд навіть не повинний розглядати їхні позови та підозри. Вони - НІХТО.
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Це все відбувається тому-Шановна Ксеніє-що зебіли віддали абсолютну владу карликовому блазню.
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вони ще доберуть до Яценюка за розстріл кацапів в Чечні.
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А я з цим погоджувався! Тепер чекаємо на їхні порушення прав людини.
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вони вже неодноразово порушували ці права.. а зєля вже давно ходячий кримінальний і політичний злочинець
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Венедиктова! После Тани руки не отмоешь! Это тебе не коронавирус какой-то!!! Чорновол: "Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова" - Цензор.НЕТ 901
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За Шеремета -жінок,за осляті оманського -ще двох жінок ,за якусь ригівську тварюку-знову жінку до буцигарні. Так ми ризикуємо зовсім залишитися з кхаркою лукаш з лєнкою ,,глибока горлянка,, та з навіженною героїнею надькою-маштаком!
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Коли вже цього вовка з порянкою в Вєтєрок запросять?...
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Вояка проти ж1нок,та й то брон1к та памперси натягуе
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Венедиктова; что-то пошло не так, я лучше в сторонке посижу, посмотрю.
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а хто такий портнов? Він прокурор щоб такі дії робити? ригівський вишкребок, а поводиться немов він має повноваження хоч якісь.
Перепрошую, якщо генпрокурор-ша таке каже, то, вочевидь, професійний рівень наближається до нуля.. Ще одна квартальщиця-95..
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