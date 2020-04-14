 Чорновол: "Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова"

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вовк - судья Портнова. Вы верите, что не будет заключения под стражу?", - говорится в сообщении.
"Ситуация, на самом деле, следующая: Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова. Судья имеет полное право на жесткую санкцию, тем более, что статья серьезная и ответственность - "вышка". Разве что поддержка испугает...", - добавила она.
Уроки Майдану їх нічому не навчили, тому що революція не була доведена до логічного завершення - фізичного знищення ворогів.
Ну що ж, раніше розпочнему, раніше закінчемо..
Не бачу нічого нормального у тому, що українофоби на кшалт портнова, бойка, шуфріча та інша мразота не тільки жива-здорова, а й ще розпочала справжній реванш.
Тобто люди, які фактично віддавали накази на застосування сили проти народу, зараз стоять на сторожі закону?!
Это очень большая ошибка!!!..
не смог понять зебил кровавый
на что он руку подымал..
Та суд навіть не повинний розглядати їхні позови та підозри. Вони - НІХТО.
Перепрошую, якщо генпрокурор-ша таке каже, то, вочевидь, професійний рівень наближається до нуля.. Ще одна квартальщиця-95..