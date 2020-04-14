EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  1962  15
Материалы по теме:
Все про:Луценко (7676) ПР (11298) Чорновол Татьяна (546) евромайдан (6874) ГБР (1117)

 Луценко не имел права менять подследственность дела о пожаре в офисе ПР, потому что является свидетелем, - ГБР

Государственное бюро расследований сообщает, что экс-Генпрокурор Юрий Луценко немог принимать решений относительно расследования дел Майдана, поскольку он является свидетелем событий Революции Достоинства.

Об этом говорится в заявлении ГБР по делу Татьяны Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование по делу по факту убийства Захарова Владимира Константиновича, 1948 г.р., с 18.02.2014 по 15.11.2017 проводилось следователями МВД... После принятия Генеральным прокурором Луценко Ю. решения об изменении подследственности в указанном производстве и передаче его в Департамент спецрасследований под руководством Горбатюка С. следственные действия в производстве не проводились. Сообщение Луценко Ю. о его личном присутствии во время событий, связанных с поджогом офиса "Партии регионов", указывает на незаконность принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем и может свидетельствовать о конфликте интересов при принятии решения об изменении подследственности в уголовном производстве", - завили в ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Говорить об умышленном убийстве охранника офиса - юридический абсурд. Подозрение Чорновол откровенно незаконное", - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3188911
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а чому цими справами займається гбр, а не прокуратура ???
це каральний орган порнова-зеленського?
 показать весь комментарий
 
 
Це відбвується тому, що 73% відсотків повних дегенератів вирішили галасавать па пріколу, і не за зеленского а протів парашенка. Ну тепер хай беруть велику столову лопату для гівна і починають його їсти за обидві щоки.
 показать весь комментарий
 
 
а тому що Прокуратура буде підтримувати держобвинувачення в суді- а слідчі передані іншим відповідним за підсудністью ... , в тому числі і ДБР...
 показать весь комментарий
 
тобто Луцик не мав права щось змінювати, а адвокат януковоща може займати посаду заступника ДБР?!!
Точно кажуть: друзям-усе, ворогам-закон
 показать весь комментарий
 
 
все від новітньої історії України із 1991 -го ...- "реформи" в дії...
 показать весь комментарий
 
 
Свидетелем чего? Бегства Овоща. побоища на Майдане, расстрелов? Шо за тупость.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По-перше, югік-******* не мав права займати посаду генпрокурора, бо не мав юридичної освіти. Про це зараз всі мовчать, бо як то на пороха бочку котити? - він же цар для 30 відсоткій їбанатів.
 показать весь комментарий
 
А харківська тьотя з ліцом комісарши із кіна про Шарікова, яка не пройшла кваліфікаційну комісію (хоча типу "з освітою") - має права очолювати ДБР? Луценко не мав права змінювати підслідність справи про пожежу в офісі ПР, бо є свідком, - ДБР - Цензор.НЕТ 9606
 показать весь комментарий
 
 
Якщо вона посадить пару олігархів, то їй треба при житті памятника поставити, бо за 23 роки нас тільки лобами зводили і дурили.
 показать весь комментарий
 
Пропоную почати з Коломойського. Ойц! Луценко не мав права змінювати підслідність справи про пожежу в офісі ПР, бо є свідком, - ДБР - Цензор.НЕТ 5694
 показать весь комментарий
 
Не могу понять , зачем маланскому ишачиле делать Черновол козлом ( козой ) отпущения в деле гибели человека , ему нечем заниматься ? Он кого хочет обелить - воровскую партию регионов , во-влаве со-своим паханом Януковичем , всю свою сознательную жизнь , занимавшийся воровством ! Партию , которая спустила мусорню с оружием на расстрел демонстрантов , вышедших на улицу за лучшую жизнь ?!
Украинцы ! Вы когда ходили на выборы , Вы каким местом думали , когда президента выбирали ? Есть версия , что у Вас вместо головы на плечах вторая жопа , Вы по сути , двухжопые гомосапиенс !
 показать весь комментарий
 
 
Маланский ишачила просто статист в партии, разыгрываемой кремлядями
 показать весь комментарий
 
 
От кінчені портновськы кретини і брехуни, хіба алкаш-генплокулол має статус свідка...?! Процесуально він такого статусу не мав і не має, а ваші інсинуації типу "був присутній" та "свідок подій" не мають до справи жодного стосунку! Викликайте Луценка як свідка, тоді і буде розмова, а зараз правовий бєспрєдєл. Але викликати ви його не можете, бо як свідок він нікчемний, в подіях участі не брав і нічого не бачив. Це сране ДБР треба ліквідувати, бо за наші гроші займаються профанацією.
 показать весь комментарий
 
 
Только конченые идиоты могут верить в объективность гбр, которое возглавляет адвокат твари януковича.
 показать весь комментарий
 
ГБР - Государственная Борьба с Революцией. А я думал, что этот орган создали по борьбе с коррупцией, а не для политического реванша. Тогда предлагаю им также возобновить дело Бейлиса в связи с новыми открывшимися фактами, а также притянуть к отвественности убийцу Берлиоза.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх