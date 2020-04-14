 На территории Лавры стоят посты с правоохранителями, попасть туда можно по спецразрешению, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
"Вчера мы усилили карантинные меры в Лавре. На территории выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению. Вчера мы направили медицинские бригады в Лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации", - рассказал Кличко.
На сегодня запланирован отбор образцов для лабораторного исследования ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.
Кроме того, сегодня утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской Лавры. Ее будут делать каждый день. Как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры.
Напомним, вчера стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин.
така проста та якраз в межах введеного режиму карантину річ, як закриття релігійних закладів, бачу, взагалі не розглядається.
а взагалі слід було б притягнути місцеву владу та попів до відповідальності за порушення правил карантину.
хоча про що я.