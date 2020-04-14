EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
  1016  11
Материалы по теме:
Все про:карантин (3041) Киев (18949) Кличко (2959) Лавра (237) COVID-19 (3827) коронавирус (2458)

 На территории Лавры стоят посты с правоохранителями, попасть туда можно по спецразрешению, - Кличко

На территории Киево-Печерской Лавры усилили карантинные меры. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Вчера мы усилили карантинные меры в Лавре. На территории выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению. Вчера мы направили медицинские бригады в Лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации", - рассказал Кличко.

На сегодня запланирован отбор образцов для лабораторного исследования ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.

Кроме того, сегодня утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской Лавры. Ее будут делать каждый день. Как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры.

Напомним, вчера стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 551 заболевший, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3188909
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Попов, которые всех из ложки кормили, к тюрьме нужно примерить.
 показать весь комментарий
 
 
Я не атеист и не фанат . Там не случилось чудо . За всё надо отвечать .
 показать весь комментарий
 
корпорацію амбрелла взяли під охорону..
 показать весь комментарий
 
 
коли вже московитів виженуть з Лаври ?
 показать весь комментарий
 
 
Уряд Греції ініціював відкриття двох справ проти священників та одного мера за проведення служби при оголошеному карантині . Путінська УПЦ МП разом з ефесбешним куратором новінським для бубочки недоторкана .
 показать весь комментарий
 
 
ще б клічко оприлюднив вартість всіх цих заходів для державного та місцевого бюджетів.
така проста та якраз в межах введеного режиму карантину річ, як закриття релігійних закладів, бачу, взагалі не розглядається.
а взагалі слід було б притягнути місцеву владу та попів до відповідальності за порушення правил карантину.
хоча про що я.
 показать весь комментарий
 
Какая санобработка,они же не атеисты? Молитва,святая вода и приложение к мощам.Если вход к ним по спецразрешению,то выход только после карантина. РПЦ уже обратилась к своим прихожанам оказать финансовую помощь,быстро у них деньги закончились,или на лечение павла ушли?
 показать весь комментарий
 
Всех впускать...и никого не выпускать..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх