Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование The New York Times.
Это удалось доказать, проанализировав расшифровки радиопереговоров российских военных пилотов с диспетчерами, записи наблюдений за военными самолетами, а также показания очевидцев.
По данным правозащитной организации "Врачи за права человека", которая отслеживает нападения на медицинских работников в Сирии, с начала 2011 года было совершенно 583 атаки. 266 из них произошли после октября 2015 года, когда Россия начала военную операцию в стране. С 2011 года погибли не менее 916 медработников.
Журналисты получили записи "споттеров" - группы наблюдателей, которые с земли следят за передвижением самолетов и предупреждают жителей о надвигающихся атаках, и сопоставили их со временем каждого удара, чтобы удостовериться, что в небе были именно российские самолеты.
Записи "споттеров" от 5 и 6 мая показали, что именно российские пилоты были в небе во время налетов на каждый из госпиталей. Каждый удар нашел подтверждение в радиопереговорах российских пилотов.
Отмечается, что российское правительство не дало прямого ответа на вопрос об атаках на эти четыре госпиталя. Вместо этого, пресс-секретарь Министерства иностранных дел сослалась на предыдущие заявления в прессе, в которых говорилось, что Россия наносит точечные удары только по "четко проверенным целям".
В августе 2019 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение о расследовании авиаударов по госпиталям. Это расследование еще продолжается. В частности, оно должно определить, почему госпитали, которые добровольно внесли свое местоположение в список, созданный ООН как раз чтобы предотвратить такие атаки, тем не менее, были атакованы. Этот список был предоставлен среди прочих и России.
Как сообщили сирийские медработники, по их мнению, список ООН стал чем-то вроде списка целей для российской и сирийской военной авиации.
5 и 6 мая Россия атаковала четыре госпиталя. Все они были в этом списке.
Сначала был атакован госпиталь Набeд аль-Хаят, один из главных подземных травматологических центров в южной провинции Идлиб, который обслуживал более чем 200 тысяч людей. По данным благотворительной американской организации Syria Relief and Development, которая оказывала ему поддержку, этот госпиталь проводил около 500 операций и оказывал помощь более чем 5000 пациентам в месяц.
Набед аль-Хаят был атакован три раза с момента своего открытия в 2013 году. Для защиты от авиаударов он недавно переместился в подземный комплекс на сельскохозяйственной территории.
Споттер зафиксировал российский военный самолет в небе над госпиталем во время атаки. Пилот ВКС сообщил по радиосвязи, что "сработал" по своей цели в 17:30, что соответствует времени удара. Он вскоре сообщил о еще трех ударах, каждый примерно через пять минут после предыдущего, что соответствует хронологии событий со слов врача.
В течении двенадцати часов российские пилоты разбомбили еще два госпиталя: подземный госпиталь Кафр-Зита и ортопедический госпиталь Аль-Амаль. В обоих случаях споттеры фиксировали российские военные самолеты в небе во время атак. Российские пилоты докладывали в радиопереговорах что они "сработали" по своим целям, именно в то время, когда по свидетельствам произошли атаки.
А для тих хто хлебче помиї RT, зовсім не факт.
Брехлива і підла мразота.
МИД Чехии резко отреагировал на уголовное дело, которое завели в Кацапии из-за сноса властями Праги памятника советскому маршалу Коневу. Чехи предупредили, что эта история может плохо закончиться для отношений между странами.
Министерство иностранных дел Чехии резко отреагировало на недружественный шаг Москвы. Ответ властям РФ был обнародован на официальном сайте чешского внешнеполитического ведомства.
Причиной ссоры между странами стал снос властями Праги памятника советскому маршалу Коневу.
В ответ на это, Следственный комитет засРашки обвинил чехов в "пренебрежении памятью" и даже завел уголовное дело.
Чехи не стали это терпеть, и МИД страны выступил с резким заявлением.
Ведомство охарактеризовало поступок России как вмешательство в свои внутренние дела.
"Если власти РФ продолжат свои конфронтационные заявления и действия в подобном духе, это станет сигналом того, что они утратили интерес к развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами", - заявили в МИД.
Они также напомнили кацапам, что Чехия является независимым государством, и на нее не распространяется российский уголовный кодекс.
Судебное преследование властей Праги чехи назвали "недопустимым".
В МИД также обвинили Россию в том, что она на своей территории не проявляет интереса в сохранении исторического наследия других стран.
Отчетливо внешнеполитическое ведомство Чехии и на требование министра обороны РФ Сергея Шойгу отдать им памятник маршалу СССР. "Если Российская Федерация заинтересована в получении статуи маршала Конева, ей придется договориться с ее владельцем. Это не МИД", - сообщили чехи.
Памятник Ивану Коневу регулярно становится объектом атак - его расписывали и обливали краской уже несколько раз.
Это связано с биографией маршала - Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания 1956 года, готовил ввод войск в Чехословакию в 1968 году, а также присутствовал в Берлине во время строительства Берлинской стены в 1961 году.
Традиционно этот монумент обливают краской накануне годовщины советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.