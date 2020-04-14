 Российские пилоты причастны к авиаатакам на госпитали в Сирии весной 2019 года, - расследование The New York Times

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование The New York Times.

Это удалось доказать, проанализировав расшифровки радиопереговоров российских военных пилотов с диспетчерами, записи наблюдений за военными самолетами, а также показания очевидцев.

По данным правозащитной организации "Врачи за права человека", которая отслеживает нападения на медицинских работников в Сирии, с начала 2011 года было совершенно 583 атаки. 266 из них произошли после октября 2015 года, когда Россия начала военную операцию в стране. С 2011 года погибли не менее 916 медработников.

Журналисты получили записи "споттеров" - группы наблюдателей, которые с земли следят за передвижением самолетов и предупреждают жителей о надвигающихся атаках, и сопоставили их со временем каждого удара, чтобы удостовериться, что в небе были именно российские самолеты.

Записи "споттеров" от 5 и 6 мая показали, что именно российские пилоты были в небе во время налетов на каждый из госпиталей. Каждый удар нашел подтверждение в радиопереговорах российских пилотов.

Отмечается, что российское правительство не дало прямого ответа на вопрос об атаках на эти четыре госпиталя. Вместо этого, пресс-секретарь Министерства иностранных дел сослалась на предыдущие заявления в прессе, в которых говорилось, что Россия наносит точечные удары только по "четко проверенным целям".

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В августе 2019 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение о расследовании авиаударов по госпиталям. Это расследование еще продолжается. В частности, оно должно определить, почему госпитали, которые добровольно внесли свое местоположение в список, созданный ООН как раз чтобы предотвратить такие атаки, тем не менее, были атакованы. Этот список был предоставлен среди прочих и России.

Как сообщили сирийские медработники, по их мнению, список ООН стал чем-то вроде списка целей для российской и сирийской военной авиации.

5 и 6 мая Россия атаковала четыре госпиталя. Все они были в этом списке.

Сначала был атакован госпиталь Набeд аль-Хаят, один из главных подземных травматологических центров в южной провинции Идлиб, который обслуживал более чем 200 тысяч людей. По данным благотворительной американской организации Syria Relief and Development, которая оказывала ему поддержку, этот госпиталь проводил около 500 операций и оказывал помощь более чем 5000 пациентам в месяц.

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Набед аль-Хаят был атакован три раза с момента своего открытия в 2013 году. Для защиты от авиаударов он недавно переместился в подземный комплекс на сельскохозяйственной территории.

Споттер зафиксировал российский военный самолет в небе над госпиталем во время атаки. Пилот ВКС сообщил по радиосвязи, что "сработал" по своей цели в 17:30, что соответствует времени удара. Он вскоре сообщил о еще трех ударах, каждый примерно через пять минут после предыдущего, что соответствует хронологии событий со слов врача.

В течении двенадцати часов российские пилоты разбомбили еще два госпиталя: подземный госпиталь Кафр-Зита и ортопедический госпиталь Аль-Амаль. В обоих случаях споттеры фиксировали российские военные самолеты в небе во время атак. Российские пилоты докладывали в радиопереговорах что они "сработали" по своим целям, именно в то время, когда по свидетельствам произошли атаки.

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