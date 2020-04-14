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 Политика Украины
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 Суд по делу Чорновол перенесли на 16:00. ДОКУМЕНТ

Суд по делу экс-нардепа Татьяны Чорновол перенесли на два часа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, заседание должно было начаться в 14:00

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Суд по делу Чорновол перенесли на 16:00 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть человека в офисе может быть связана с амбарной книгой ПР, - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/n3188901
 
 
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Этоому пациенту не суд, а комиссию и изоляцию в дуракдоме комфортном.
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О як швидко діють. Справа вже в суді. А інші справи чекають своєї черги роками.
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Шляпа, ты читать умеешь? Засідання про застосування запобіжного заходу. Вытягивай свою голову из соевой жопы уже. Суд у справі Чорновол перенесли на 16:00 - Цензор.НЕТ 3403
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Интересно, почему её судит Печерский райсуд, а не Бориспольский по месту жительства обвиняемой? Бориспольский недостаточно управляемый, чтобы выдать желаемое "правильное" решение?
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Потому что возможное преступление было совершено в Печерском районе. Ст. 32 УПК.
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А как на счет мыслепреступления? Где появилась мысль там и судить? Или как?
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Залебоб пока ничего не нарушил. А вот Петю за сдачу территории Украины, и подписание минских договоренностей нужно судить чтобы остальным неповадно было разбазаривать территории.
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синьоносий гетьма, як істінний джентельмен - уступив місце дамі....
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Это хотят посадить ее дома шоб она не мешала Бубочке играть пуем на пианино для зетипиллов? Пусть играет! А ты, Татьяна, не мешай Ослу водить по губам зетипиллам. Они для этого его и выбрали.
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Как уже это все зае........ ло. За шо Су....... получают такие зарплаты? Не страна, стойбище дегенератов. Сколько развелось не нужного хлама и все хотят жить хорошо. ПОРА ВСЕХ НА СВАЛКУ.
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