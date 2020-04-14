 Набсовет "Укрзализныци" рекомендует Кабмину уволить Желько Марчека с должности и.о. главы правления

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

Кроме того, набсовет принял решение о немедленном отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Сообщается, что набсовет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и трудоспособности компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий

Напомним, временно исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Желько Марчек считает, что министра инфраструктуры Владислава Криклия дезинформировали относительно реального состояния дел в компании.

Ранее министр инфраструктуры анонсировал грядущее увольнение Марчека. 7 апреля он сказал об этом ТСН, 11 апреля — "Радіо Свобода".

2 апреля 2020 года набсовет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека, временно назначенного Кабмином и.о. главы УЗ, от руководства компанией.

Марчек был назначен и.о. главы "Укрзализныци" решением Кабинета министров от 5 февраля.

3 февраля правительство уволило главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Кравцов утверждает, что показатели его работы устраивали наблюдательный совет "Укрзализныци", и причин для его увольнения не было.