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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1867) Укрзализныця (1862) Криклий (128) Желько Марчек (3)

 Набсовет "Укрзализныци" рекомендует Кабмину уволить Желько Марчека с должности и.о. главы правления

Наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендует Кабинету Министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

Кроме того, набсовет принял решение о немедленном отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Сообщается, что набсовет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и трудоспособности компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий

Напомним, временно исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Желько Марчек считает, что министра инфраструктуры Владислава Криклия дезинформировали относительно реального состояния дел в компании.

Ранее министр инфраструктуры анонсировал грядущее увольнение Марчека. 7 апреля он сказал об этом ТСН, 11 апреля — "Радіо Свобода".

2 апреля 2020 года набсовет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека, временно назначенного Кабмином и.о. главы УЗ, от руководства компанией.

Марчек был назначен и.о. главы "Укрзализныци" решением Кабинета министров от 5 февраля.

3 февраля правительство уволило главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Кравцов утверждает, что показатели его работы устраивали наблюдательный совет "Укрзализныци", и причин для его увольнения не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3188896
 
 
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" Слепой" или в доле Набсовет с огромными зарплатами и Нулевой ответственность надо отправить нафиг....И полный аудит УкрЗализныци и остальных стратегических предприятий Украины под Внешним курированием. Не видели *** коррупции за столько лет? Так что наблюдали???
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Может мне кто ни будь объяснить зачем нужен набсовет? Кабмина мало?

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А Директората? Кучи замов? Как и в других Гос предприятиях.
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Воровать мешает? Ауууу......... Лещенко, ты там первый в очереди или потеснили?
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Там уже есть любовница Криклия отроду 24 годика.....наблюдает со ставкой 160 тыш...даже любовницу и ту за госбабки налогоплательщиков.
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