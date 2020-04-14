 Австрия снимает часть карантинных ограничений: штрафы за отсутствие масок и несоблюдение дистанции сохраняются

Об этом сообщает местный телеканал ORF, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

До сих пор в стране из-за пандемии коронавируса работали только продуктовые магазины, аптеки, магазины с товарами для животных, банки, почтовые отделения, прачечные и химчистки, а также автозаправочные станции.

Со вторника, согласно распоряжению австрийского министра здравоохранения Рудольфа Аншобера, начинают работать автомастерские и мастерские по починке велосипедов, автомобильные мойки, строительные и садоводческие рынки независимо от площади помещений. Также открываются небольшие торговые помещения, такие как магазины оптики, одежды и обуви. Главное условие - их площадь не должна превышать 400 квадратных метров.

По данным Австрийской экономической палаты, в общей сложности только в Вене во вторник открываются 4,6 тыс. торговых точек и предприятий сферы услуг.

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При этом продавцы и сотрудники магазинов должны следить за тем, чтобы посетители соблюдали минимальную дистанцию в 1 метр, если этого не будет, возможны штрафы до 3,6 тыс. евро. Для магазинов площадью до 400 квадратных метров максимальная допустимая плотность посетителей - один клиент на 20 квадратных метров площади. Более крупные торговые точки, такие как строительные рынки, также обязаны следить за соблюдением дистанции, в случае несоблюдения возможны штрафы до 30 тыс. евро.

По-прежнему закрытыми остаются крупные торговые центры, мебельные магазины и салоны-парикмахерские, гостиницы и рестораны.

Посетители магазинов в Австрии также в обязательном порядке должны носить маски.