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 Политика Украины
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 Задерживать Чорновол сторона обвинения не собирается, - ГБР (обновлено)

Государственное бюро расследований заявляет, что в отношении экс-нардепа Татьяны Чорновол сторона обвинения не просила суд о содержании под стражей.

Об этом говорится в заявлении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление по "делу Чорновол": Государственное бюро расследований вне политики

Согласно материалам уголовных производств и установленной хронологии событий, расстрелы на Майдане и прилегающих улицах в г.. Киеве 18.02.2014 начались после поджога офиса "Партии регионов".

Досудебное расследование по делу по факту убийства Захарова Владимира Константиновича, 1948 г.р., с 18.02.2014 по 15.11.2017 проводилось следователями МВД, которые сформировали основную доказательную базу.

После принятия Генеральным прокурором Луценко Ю. решения об изменении подследственности в указанном производстве и передаче его в Департамент спецрасследований под руководством Горбатюка С. следственные действия в производстве не проводились.

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Сообщение Луценко Ю. о его личном присутствии во время событий, связанных с поджогом офиса "Партии регионов" указывает на незаконность принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем и может свидетельствовать о конфликте интересов при принятии решения об изменении подследственности в уголовном производстве.

Решение о выделении уголовного производства в отношении Чорновол Т. и определения подследственности в нем за ТУ ГБР, расположенном в г.. Киеве, принято 25.03.2020 прокурором Департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013- 2014 годах. На дату принятия решения указанный Департамент находился в подчинении заместителя Генерального прокурора Трепака В.

Первый заместитель директора ГБР Бабиков А. соответствии со ст. 3 Уголовного процессуального кодекса Украины не является руководителем органа досудебного расследования, не может принимать процессуальные решения и влиять на ход расследования уголовного производства в отношении Чорновол Т.

С момента создания Управления по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований, он подчиняется и.о. Директору ГБР Соколову А.

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Высказывания Луценко Ю. что Януковичу, Захарченко, Якименко и Шуляку сообщено о подозрении в декабре 2018 года, а представленные ходатайства о них о разрешении на заочное осуждение блокировались адвокатами среди которых был Бабиков А. являются недостоверными. Согласно материалам уголовных производств, сообщение о подозрении относительно вышеупомянутых лиц следователями и прокурорами Генеральной прокуратуры подготовлены еще в 2017 году. В течение декабря 2017 - апреля 2018 рассмотрено ходатайство о разрешении на спецрасследование и Печерским районным судом города Киева относительно Януковича В., Якименко А., Тоцкого В., Захарченко В., Ратушняка В. и Федчука П. принято решение, которым предоставлено разрешение на применение процедуры специального досудебного расследования в указанном уголовном производстве.

Однако, в течение более чем полгода, до 27.11.2018, когда из-за изменений в УПК такая возможность была упущена, обвинительные акты в судебное заседание не направлены.

Задержание Чорновол Т. после объявления сообщениея о подозрении при отсутствии разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно. О таком разрешении на задержание сторона обвинения не обращалась.

Чорновол Т. не подозревается (обвиняется) в организации или участии в массовых протестах. Информация, озвученная Чорновол Т. о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной.

Содержание под стражей является наиболее строгой мерой пресечения. В отличие от Уголовно-процессуального кодекса 1961 года, в УПК 2012 г. введено требование, согласно которому сама тяжесть совершенного преступления не является безусловным основанием для применения к лицу содержания под стражей. На сторону обвинения возлагается обязанность не только доказать обстоятельства совершения уголовного преступления, его тяжесть, но и доказать следственному судье, что другие, более мягкие меры не обеспечат должного поведения лица. При таких обстоятельствах, выдвижение подозрения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, без установления объективных данных о намерении лица уклониться от следствия и суда, не является основанием для избрания такой меры пресечения. При принятии решения по применению и избранию меры пресечения учитывается наличие у лица постоянной связи, людей, которые находяться на содержании указанного лица, процессуальное поведение и тому подобное. Именно с учетом указанных требований УПК Украины принимается решение об избрании меры пресечения", - говорится в заявлении ГБР.

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Задерживать Чорновол сторона обвинения не собирается, - ГБР 01
Задерживать Чорновол сторона обвинения не собирается, - ГБР 02
Задерживать Чорновол сторона обвинения не собирается, - ГБР 03

Источник: https://censor.net.ua/n3188893
 
 
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Похоже зебобики поняли что в случае задержания патриотов зебобиков погонят в Ростов
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А шо же это такое?
Она же типа убивца!
Не?
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Задерживать Чорновол сторона обвинения не собирается, - ГБР - это по моему уже начался плавный съезд, они проверяли реакцию на попытку наезда на майдановцев.
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А ЗЕботы так сраку рвали темой ниже Задерживать Чорновол сторона обвинения не собирается, - ГБР - Цензор.НЕТ 8435
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Похоже зебобики поняли что в случае задержания патриотов зебобиков погонят в Ростов
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Задерживать Чорновол сторона обвинения не собирается, - ГБР - это по моему уже начался плавный съезд, они проверяли реакцию на попытку наезда на майдановцев.
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А шо же это такое?
Она же типа убивца!
Не?
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Если убийцу не хотят задерживать за убийство, то это не убийство, а следователь - преступник!
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Похоже в ГБР сами понимают бредовость своих обвинений...
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Ні в сізо не беруть, ні в дурку - пічалька...
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ничего себе у тебя проблема)как скучно я живу
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Шивдше б ти здохло, кацоватне бидло, навіть не від ковіда, а від пічальки.
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вздрочни на іконку яйценюха, розвеселись
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Це все, що треба знати про суть обвинувачення... Бо навіть Антоненка, проти якого по суті немає доказів, затримали.
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И у ментов так же, полная безнаказанность.
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Злякались, що прийде розлючений народ ?
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