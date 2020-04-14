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 Политика Украины
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Все про:опрос (1857) рейтинг (1296) социология (458) Батькивщина (1859) Слуга народа (806) Европейская Солидарность (356) Оппозиционная платформа - За життя (57)

 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 38,1%, ЕС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батькивщина" - 9,1%, "Голос" - не проходит, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

20% избирателей пока не определились со своим выбором.

Об этом говорится в исследовании "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

"Лидером электоральных симпатий на выборах в Верховную Раду является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. 15,4% таких опрошенных готовы поддержать партию "Европейская Солидарность", 14,1% - партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,1% - партию "Батькивщина". Рейтинг других политических сил - ниже 4%. Тех, кто не определился с выбором - около 20%", - говорится в исследовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 51% украинцев поддерживает принятие "антиКоломойского закона", - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: Слуга народа - 38,1%, ЕС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, Батькивщина - 9,1%, Голос - не проходит, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий: Слуга народа - 38,1%, ЕС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, Батькивщина - 9,1%, Голос - не проходит, - опрос Рейтинга 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188892
 
 
 Топ комментарии
 
Істериш? То добре, значить підгорає...
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Слуга народу - 38,1%? Мдя.. психічне здоров`я населення викликає тривогу...
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