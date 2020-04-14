 Испания ослабляет режим карантина: 300 тыс. человек вышли на работу в мадридском регионе

Об этом сообщил CNN представитель местной власти, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сняты лишь некоторые ограничения, чтобы позволить тем, кто не может работать из дома, например, работникам строительной и производственной отраслей, выполнять их задачи.

Однако магазины, бары, рестораны и другие подобные заведения остаются закрытыми.

В качестве привентивных мер, полиция раздает защитные маски на станциях метро и в других транспортных узлах, напоминая о социальном дистанцировании и регулярном мытье рук.

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Напомним, что Испания на сегодня занимает второе место в мире после по количеству зараженных и третье - по числу умерших от коронавируса.