 Испания ослабляет режим карантина: 300 тыс. человек вышли на работу в мадридском регионе

Об этом сообщил CNN представитель местной власти, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сняты лишь некоторые ограничения, чтобы позволить тем, кто не может работать из дома, например, работникам строительной и производственной отраслей, выполнять их задачи.
Однако магазины, бары, рестораны и другие подобные заведения остаются закрытыми.
В качестве привентивных мер, полиция раздает защитные маски на станциях метро и в других транспортных узлах, напоминая о социальном дистанцировании и регулярном мытье рук.
Напомним, что Испания на сегодня занимает второе место в мире после по количеству зараженных и третье - по числу умерших от коронавируса.
Аналогично колбаса - на кустах нарезанная и в гермоупаковке.
Через пару месяцев соберем урожай и опять в бункер.
Больше опасность или меньше - неизвестно, тк вирус мутирует и какой будет следующий штамм???? Просто как обычно "довлеет дневи злоба его", а в Испании с её туристской экономикой, которая явно быстро не поднимется, нужно поднимать хоть то, что можно без туристов.
Последствия деиндустриализации и специализации всей страны преимущественно на обслуживании туризма, туризм сдох - страна в эконом коме, своими силами обеспечить себя средствами борьбы с пандемией не может итд.