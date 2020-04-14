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 Испания ослабляет режим карантина: 300 тыс. человек вышли на работу в мадридском регионе

Около 300 000 работников, не имеющих отношение к экстренным службам, вышли на работу в понедельник в мадридском регионе Испании после решения властей начать ослабление мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Об этом сообщил CNN представитель местной власти, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сняты лишь некоторые ограничения, чтобы позволить тем, кто не может работать из дома, например, работникам строительной и производственной отраслей, выполнять их задачи.

Однако магазины, бары, рестораны и другие подобные заведения остаются закрытыми.

В качестве привентивных мер, полиция раздает защитные маски на станциях метро и в других транспортных узлах, напоминая о социальном дистанцировании и регулярном мытье рук.

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Напомним, что Испания на сегодня занимает второе место в мире после по количеству зараженных и третье - по числу умерших от коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3188889
 
 
 Топ комментарии
 
Опасность умереть от голода или съехать в Великую Депрессию с миллионами людей без средств к существованию выше чем опасность от КОВИД-19. От него защищают в большинстве случаев простые правила гигиены и социальная дистанция.
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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😂 нет я о том что у них из их инициативы выйдет.
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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Тут є такі персонажі, що вірять в добро світових еліт)) що тут казати їм через ЗМі можна довести, що зубна фея існує)) тому такі складні речі їм не пояснюй це марна трата часу)
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А ще в нас скоро після цієї пандемії, буде нова релігія і новий Бог. І імя його - ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ. Ви його не бачите, а він є і він є Всевидяче Око. Якщо після цієї ні то після наступної, яка обовязково буде в найближчому часі. З ким побитися об заклад?
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Мало видно сдохло. Подумаешь 1000человек в день. Ниче, вторая волна поправит, если дураков жизнь не учит
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Эпидемия косит слабых, которые и так не долго бы протянули. Это не повод нагибать собственную экономику и потом годами разгребать последствия популистских решений
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Опасность умереть от голода или съехать в Великую Депрессию с миллионами людей без средств к существованию выше чем опасность от КОВИД-19. От него защищают в большинстве случаев простые правила гигиены и социальная дистанция.
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Что ты несешь, какой голод, какая депрессия? Ты что наркоман или просто хозяин рыгаловки переживаешь что покупателей твоего дерьма нету?
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Хлебобулочные изделия и фасованный картофель произрастают на деревьях прямо в кульках.
Аналогично колбаса - на кустах нарезанная и в гермоупаковке.
Через пару месяцев соберем урожай и опять в бункер.
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Опасность умереть от голода или съехать в Великую Депрессию с миллионами людей без средств к существованию выше чем опасность от КОВИД-19.

Больше опасность или меньше - неизвестно, тк вирус мутирует и какой будет следующий штамм???? Просто как обычно "довлеет дневи злоба его", а в Испании с её туристской экономикой, которая явно быстро не поднимется, нужно поднимать хоть то, что можно без туристов.

Последствия деиндустриализации и специализации всей страны преимущественно на обслуживании туризма, туризм сдох - страна в эконом коме, своими силами обеспечить себя средствами борьбы с пандемией не может итд.
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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очень "мудро" второе место по зараженным в мире и 547 трупов только за вчерашний день а всего 17756 умерших...
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Бред какой-то...Значит действительно этот вирус часть мирового заговора.
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Не обязательно. Просто они пытаются к нему приспособится.
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