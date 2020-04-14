 Наиболее тяжкие статьи надуманны, за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица придется отвечать, - Горбатюк о деле Чорновол

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
По его словам, то, что происходит сейчас с Чорновол, напоминает незаконное привлечение к ответственности майдановцев в 2013-2014 годах. Он уточнил, что не видел самого текста подозрения, предъявленного ей, но если исходить из тех фактов, которые собрало ранее Управление спецрасследований ГПУ, то говорить об умышленном убийстве или причинении тяжких телесных повреждений, нет оснований. Как и о том, что человека специально удерживали в здании в момент пожара.
"На мой взгляд, следователя и прокуроры выполняют незаконнье указания руководства ГБР. Это тот случай, когда есть признаки одного преступления – поджога – и это, по их мнению, позволяет инкриминировать массу других статей, что совершенно не отвечает действительности, не подтверждено материалами дела. Фактически такие действия являются незаконными. Ведь если подписывается подозрение и привлекается к ответственности заведомо невиновное лицо, то у тех, кто это делает наступает уголовная ответственность", - считает Сергей Горбатюк.
Больше подробностей об этой ситуации, а также о том, какие последствия может повлечь дело Чорновол, он рассказал в интервью "Цензор.НЕТ", которое будет опубликовано в ближайшее время.
Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин, Арсений Яценюк.
Сменили.
Пусть празднуют, а не тявкают
Як би ти був проти реваншу донецьких, то не голосував би 21.04.2019 за Зеленського, проти Порошенка.
(тільки, не твоїх любимих толіка шмарія, і афанасія скабєєва ).
Питання не до мене.
Для мене головне Україна, Армія, Мова, Віра, НАТО, а не автобани, для таких, сраних євробляхєрів, як ти.
Для тебе все, за гроші.
А як пояснити тобі, що не всі продаються і купуються, як ти, то мабуть, ще не народилася така людина.
Там також Порошенко покриває ?
Доречі, по справах Майдану до суду передано 152 справи.
Зєлю геть. Негайно. Дострокові.
Тобі повилазило?
Зєлю геть. Дострокові.
с такой динамикой замены кадров мы её до конца лета можем и не увидеть на должности...
Дмитро Корчинський
1 год ·
О 12.00 ДБР допитує Тетяну Чоргвіл, після цього суд по визначенню міріи запобіжного заходу.
Тетяна Чорновіл під час війни, окрім правильних речей, зробила багато помилок і дурниць, як і кожний з вас.
Проте, нині вата здійснює проти неї репресії, як проти учасниці Майдану. Її справа відкриває шлях репресіям проти всіх майданівців. Захистити її - справа нашого самозбереження.
Хто в Києві, треба прийти в ДБР і на суд.
Солідарність понад усе!
Какого "следователя"?
П.С. Таню эту я тоже не очень воспринимаю, но дело не в ней.
З іншої сторони опозиція кине на захист Чорновол всі свої сили і можливості . І якщо судді будут суддями , то окрім зашкварів , Зе нічого не одержить . Можна пригадати яку користь принесла Пороху , справа проти Савченко і патріотів . Фактично патріоти і поховали передвиборчий тур Петра . Але сьогоднішньому г.прокурору потрібно показати шефу хоч якусь роботу . І вибір впав на Тетяну . І якщо її не вдасться закрити на час слідства , то я співчуваю Зе-льоним . Але цікаво що стара прокуратура тепер буде теж захищати Чорновол , від прокуратури нової .