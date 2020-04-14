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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ПР (11298) Чорновол Татьяна (546) евромайдан (6874) Горбатюк (410) ГБР (1117)

 Наиболее тяжкие статьи надуманны, за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица придется отвечать, - Горбатюк о деле Чорновол

Гибель сотрудника Партии регионов Владимира Захарова не была умышленным убийством. Он задохнулся от дыма, когда находился в здании, не имея возможности его покинуть. Поэтому, в частности, умышленное убийство, которое инкриминируют Татьяне Чорновол, надуманное.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, то, что происходит сейчас с Чорновол, напоминает незаконное привлечение к ответственности майдановцев в 2013-2014 годах. Он уточнил, что не видел самого текста подозрения, предъявленного ей, но если исходить из тех фактов, которые собрало ранее Управление спецрасследований ГПУ, то говорить об умышленном убийстве или причинении тяжких телесных повреждений, нет оснований. Как и о том, что человека специально удерживали в здании в момент пожара.

"На мой взгляд, следователя и прокуроры выполняют незаконнье указания руководства ГБР. Это тот случай, когда есть признаки одного преступления – поджога – и это, по их мнению, позволяет инкриминировать массу других статей, что совершенно не отвечает действительности, не подтверждено материалами дела. Фактически такие действия являются незаконными. Ведь если подписывается подозрение и привлекается к ответственности заведомо невиновное лицо, то у тех, кто это делает наступает уголовная ответственность", - считает Сергей Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Говорить об умышленном убийстве охранника офиса - юридический абсурд. Подозрение Чорновол откровенно незаконное", - Луценко

Больше подробностей об этой ситуации, а также о том, какие последствия может повлечь дело Чорновол, он рассказал в интервью "Цензор.НЕТ", которое будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин, Арсений Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3188887
 
   
 Топ комментарии
 
думаю, что все эти политические репрессии связаны напрямую с договорняком в Омане.
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ну например она была против блокады рашистов в ОРДЛО....

Найбільш тяжкі статті надумані, за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи доведеться відповідати, - Сергій Горбатюк про справу Тетяни Чорновол - Цензор.НЕТ 2209 Дмитро Корчинський
1 год ·

О 12.00 ДБР допитує Тетяну Чоргвіл, після цього суд по визначенню міріи запобіжного заходу.
Тетяна Чорновіл під час війни, окрім правильних речей, зробила багато помилок і дурниць, як і кожний з вас.
Проте, нині вата здійснює проти неї репресії, як проти учасниці Майдану. Її справа відкриває шлях репресіям проти всіх майданівців. Захистити її - справа нашого самозбереження.

Хто в Києві, треба прийти в ДБР і на суд.
Солідарність понад усе!
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скорее всего кремляди заказывали репрессии именно против активистов майдана, а не конкретные личности.
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инертное тело которому мешали все запело песни)))
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То, есть.. высказались те по которым тоже таки пахнет расследования. Рука руку моет?
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Нафта дешева. Ви там в паРаші вже догризли останній фіг без солі?
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Мені то яка різниця, що там в мордорі догризають ? Мені важливо що тут на місці, де я проживаю. Хоча ні, мені б хотілося щоб вони там зовсім мало гризли та швидше голодні бунти організували.
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судячи з першого посту, ти дуже бажаєш до них приєднатися.
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семеро из 13-ти перечисленных очень хотели сменить Пороха на Зелю.

Сменили.

Пусть празднуют, а не тявкают
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думаю, что все эти политические репрессии связаны напрямую с договорняком в Омане.
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не сміши, кому ця дурепа потрібна. Хто про неї знає, крім України.
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скорее всего кремляди заказывали репрессии именно против активистов майдана, а не конкретные личности.
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Не маю симпатий до Чорновіл, але категорично проти, щоб якась діярява портніха висувала Тетяні ці звинувачення. Як на мене, то за ті дії Тетяна мала б бути нагороджена. А загиблий охоронець мав час вільно вийти з офісу ригів, але повернувсь, щоб забрати заховані за плінтус вкрадені гроші. Тому і загинув.
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Не бреши.
Як би ти був проти реваншу донецьких, то не голосував би 21.04.2019 за Зеленського, проти Порошенка.
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порошенко - мародёр. забудь про это соевое чмо
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а ти, зелене гімно, не забудь за пруф, про факт мародерства.
(тільки, не твоїх любимих толіка шмарія, і афанасія скабєєва ).
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За добре відомого з 2005го пройдисвіта і шахрая, а потім і російського шпигуна Пєці я НІКОЛИ не проголосую. Але і буду категорично проти, щоб його платні тролі відбували термін ув'язнення в нелюдських умовах. Будівництво автобанів на примусових. Корисно і для здоров'я, і для душі, і для країни. Згоден?
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Це недовго. Від трьох до п'яти. Цього часу буде достатньо, щоб вивести Україну в регіональні лідери. Потім ще й грошенят трохи отримаєш, на свій бізнес невеликий вистачить...
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Ти, зелене блювотиння, не міряй по собі.
Питання не до мене.
Для мене головне Україна, Армія, Мова, Віра, НАТО, а не автобани, для таких, сраних євробляхєрів, як ти.
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Був би ти не платний троль, то була б зовсім інша справа. А так...
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Ти, зелене блювотиння, робиш помилку, розкриваючи себе, бо міряєш по собі.

Для тебе все, за гроші.
А як пояснити тобі, що не всі продаються і купуються, як ти, то мабуть, ще не народилася така людина.
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Тупой лгун ванятко, наведи хоть одно доказательство существования платных порохоботов. Или ты такой же враль как и твоя бахиня?
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Він з тих, які вважають що всі продаються і купуються, як він.
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Да я эту продажную тварь sulima ivan давно знаю. Просто не могу пройти мимо, что бы не пнуть этого шелудивого пса.
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А хто відповість за непритягнення до суду убивць майданівців на протязі 6 років?
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А хто відповість за віддачу тих вбивць?
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А хто відповість за непритягнення до суду убивць пасажирів Боінга на протязі 6 років?

Там також Порошенко покриває ?

Доречі, по справах Майдану до суду передано 152 справи.
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придется отвечать.-Вендиктовой перед Портновым, кормильцем и благодетелем.
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а напомнте мне товарищ Горбатюк, что говорила Танюха про торнадовцев?
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Не прошло и года , а по выборам уже скучаю .
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Год назад не единожды прогнозировалось, что с пархатой мразью, которая из себя представляет ноль, к власти придут реваншисты, и быдут постепенно, выбивать самых ярких и активных персонажей, и Майдана, и проевропейски настроенных людей. Тут к гадалке не надо ходить, для #уйла главным является, что бы типа как "сама Украина" осудила Революцию, объявила переворотом, и осудила активистов. Нынешние мрази шаг за шагом идут по этому пути. А бабло за работу получено-Оман!
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Прошу не путати пришиблену на всю голову з дійсно майданівцями.
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)))) а кто такие "майданівці". напиши, буду знать.
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так а зачем же ты голосовал за реваншистов ?
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А настане в Україні час, коли прийде "піночет" і всі хто приймав незаконні рішення,посадят по камерам, в кращому випадку повтікають.
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Російський шпигун Зєля провокує протистояння в Києві, щоб дати карт-бланш російським "миротворчикам".
Зєлю геть. Негайно. Дострокові.
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Ти дату чому не скопіював? Тоді після перемоги кота в мішку у російського шпигуна Пєці котировки України різко піднялись. І це було ще минулої весни. Хто тоді знав, що цей кіт в мішку буде з російськими рогами? Ще довшими, ніж у російського шпигуна Пєці?
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Ну так я ж і кажу, що це було минулої весни, 17го Травня. Інагурація Зєлі була 20го Травня. Були надії, що він нам не брехав. Але виявилось, що він брехав все і бреше зараз. Як і Пєця, його товариш по фсб.
Зєлю геть. Дострокові.
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шо, чмо ублюдочное! правда глаза выедает?????
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російського шпигуна Пєці?.-Сливает российского шпиона Петю японский шпион Ваня.
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портнова посадить не могут а говорят о каккой-то там ответственности для какой-то Венедиктовой...
с такой динамикой замены кадров мы её до конца лета можем и не увидеть на должности...
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Портнова за 5 лет всей полноты власти не закрыли и прочих рыгов. Договорняк Порошенко с папередниками.
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ну например она была против блокады рашистов в ОРДЛО....

Найбільш тяжкі статті надумані, за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи доведеться відповідати, - Сергій Горбатюк про справу Тетяни Чорновол - Цензор.НЕТ 2209 Дмитро Корчинський
1 год ·

О 12.00 ДБР допитує Тетяну Чоргвіл, після цього суд по визначенню міріи запобіжного заходу.
Тетяна Чорновіл під час війни, окрім правильних речей, зробила багато помилок і дурниць, як і кожний з вас.
Проте, нині вата здійснює проти неї репресії, як проти учасниці Майдану. Її справа відкриває шлях репресіям проти всіх майданівців. Захистити її - справа нашого самозбереження.

Хто в Києві, треба прийти в ДБР і на суд.
Солідарність понад усе!
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Мне почему то генпрок напоминает Райку Богатыреву. Бежать буде аж из под юбки трусняк будет видно.
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Если ещё и Рябошапка , станет на защиту Чорновол , то мы можем узнать ещё много интерересных историй .
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"На мой взгляд, следователя и прокуроры Источник: https://censor.net.ua/n3188887\\\\\\\\\

Какого "следователя"?
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Из Космоса видно, что это высосанное из пальца "дело" - месть кацапов кремлевских через ВенедиктОВу, БибикОВа, ПортнОВа и прочих чухоноюристов необразованных украинцам за их украинствость! Пробный шар так сказать. И не надо тут про юридическую ничтожность этих обвинений. Пора называть вещи своими именами. Надеюсь, что это бычество правовое приведет к политическому суициду подпуйловников. Очень плохо, если мы все этот шар проглотим, а не затолкаем обратно в ...
П.С. Таню эту я тоже не очень воспринимаю, но дело не в ней.
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Після того як Рябошапка почистив генпрокуратуру , там спеціалістів майже не залишилось , як і скрізь де прийшли оманські . Хоч вони в ГПУ і до чистки не дуже блєсталі професійністю .
З іншої сторони опозиція кине на захист Чорновол всі свої сили і можливості . І якщо судді будут суддями , то окрім зашкварів , Зе нічого не одержить . Можна пригадати яку користь принесла Пороху , справа проти Савченко і патріотів . Фактично патріоти і поховали передвиборчий тур Петра . Але сьогоднішньому г.прокурору потрібно показати шефу хоч якусь роботу . І вибір впав на Тетяну . І якщо її не вдасться закрити на час слідства , то я співчуваю Зе-льоним . Але цікаво що стара прокуратура тепер буде теж захищати Чорновол , від прокуратури нової .
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Это старая избирательная тема Зели, для 50% его ватного электората - пару ментов тогда погибло? Вот "для справедливости" нужно найти пару виноватых среди майдановцев.
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