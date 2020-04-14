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 51% украинцев поддерживает принятие "антиКоломойского закона", - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Больше всего сторонников этих изменений среди самых старших опрошенных, сторонников партий "Европейская солидарность" и "Голос".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

40% опрошенных отметили, что знают о том, что недавно Верховная Рада в первом чтении проголосовала за закон о запрете возвращения национализированных банков их прежним хозяевам.

27% что-то слышали об этом, 31% - ничего об этом не знают.

51% опрошенных поддерживают этот закон, 17% - против, 32% - не смогли оценить. Больше всего сторонников этих изменений среди самых старших опрошенных, сторонников партий "Европейская солидарность" и "Голос".

Опрошенные чаще следят за новостями о ситуации о коронавирусе, чем за новостями о политике (72% против 43%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество украинцев, считающих карантин слишком жестким, выросло вдвое за неделю - с 7% до 15%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

51% украинцев поддерживает принятие антиКоломойского закона, - опрос Рейтинга 01
51% украинцев поддерживает принятие антиКоломойского закона, - опрос Рейтинга 02
51% украинцев поддерживает принятие антиКоломойского закона, - опрос Рейтинга 03

Источник: https://censor.net.ua/n3188884
 
   
 Топ комментарии
 
А молодое зебилье разумеется против...причина проста...тупость..
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може, ті, що не підтримують, скинуться по кілька штук зелених для своєї бабусі і закриємо цю тему?
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ну бачачи такі коментарі питання зайві
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Мозги надо иметь что бы вопросы задавть, а не методички.
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Тобто 49% згодні з падінням гривні і повним звіздєцом в економіці?
З падінням зарплат, пенсій та неконтрольованим зростом цін?

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товарищ прапорщик щоб пишется вместе, разберитесь с учителем украинского языка.
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Про що сперечаємся ..???))) Все просто. Зараз всі хто заходить на цю новину просто пише .Як що він підтримує закон не повертати банки олігархамі ***** пише ТАК. якщо не підтримує цей закон пише НІ. А далі взагалі все просто як що депутати ВР не приймуть закон коли народ буде ЗА то ми тім хто проголосує проти бошку отоб'єм ..Взагалі то так треба по каждому закону народові контроль тримати.. Я пишу першим ТАК.. Давайте народ покажіть своє самоуправління країною.
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О кількість іпанатів з 73% впала до 49% - уже щось
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