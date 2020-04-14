 Мы начали аудит системы здравоохранения, первые сигналы - тревожные, - глава Минздрава Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом глава ведомства Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге в Минздраве.

"На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов - тревожные", - отметил Максим Степанов.

Напомним, что с 1 апреля 2020 в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с НСЗУ. По состоянию на 1 апреля Национальная служба здоровья Украины подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медицинской помощи.

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