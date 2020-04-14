 Мы начали аудит системы здравоохранения, первые сигналы - тревожные, - глава Минздрава Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом глава ведомства Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге в Минздраве.
"На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов - тревожные", - отметил Максим Степанов.
Напомним, что с 1 апреля 2020 в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с НСЗУ. По состоянию на 1 апреля Национальная служба здоровья Украины подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медицинской помощи.
Якщо дитина хворіла...ще в середині 1990-х, то швидка приїжджала, а зараз не знаю чи приїде чи ні.
Були в поліклініках досить непогані прилади, які лікували. До речі, вони старенькі ще й зараз працюють. З тих пір все застаріло, нового нічого немає - занепад та руїна.
Ошарашил. Сейчас ещё выяснится, что у нас медицина хуже, чем в Австрии.
где ***** ответственность Гончарука за экономический прыжок в очелло???....
А как иначе? Целый год убивали систему, теперь - тревожные...
Радуцкій?
Та ты шо!!!
А мы-то были уверены, что у нас в медицине всё гладко и бело....
29 августа 2019 - 4 марта 2020 Зоряна Степановна Скалецкая
4 марта 2020 - 30 марта 2020 Илья Николаевич Емец
30 марта 2020 Максим Владимирович Степанов
Это Кривбасс, лучший перинатальный центр города.
2 апреля, 15:48"Совпадение? Жена нового министра здравоохранения в день его назначения на должность учредила медицинский центр под Одессой. По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса." Були б в Україні правоохоронні органи, вони б вам аудит зробили. А з вишенькою на тортик розібрались? "З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем".
если в крупных городах еще как то медицина дергается в предсмертных судорогах, то по районам и малым населенным пунктам она давно испустила дух. хотя глав врачи шлют на верх победные отчеты - "все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо" ))))
ну им то надо усидеть в креслах, а иначе подохнут с голода)))) персонал разбегается кто куда, понимая что жопа в медицине с каждым днем все больше и больше))))), а народ нищий.
вчера пришла рассылка на почту от частных медзаведений. скидки практически на все до 60% и более. такого никогда не было.