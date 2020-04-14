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 Общество
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 Среди 98 умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, 86% - лица старше 50 лет, - ЦОЗ

В Украине среди всех 98 умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, преобладают мужчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 47 женщин и 51 мужчина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время, на амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

Как сообщалось ранее, на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели.

Среди 98 умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, 86% - лица старше 50 лет, - ЦОЗ 01
Среди 98 умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, 86% - лица старше 50 лет, - ЦОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188880
 
 
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в Україні летальність від вірусу ~50%,
або медицина ніяка,
або маніпуляції з цифрами
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Что за чушь? Как вы считаете ? Если у нас заражённых грубо говоря 3400 человек, то , исходя из вашей логики, умерших уже должно быть 1700.
Так что лучше вам заткнуться.
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одужало 119, "умерли 98 " з 98+119 = 217

Летальність - статистичний показник, рівний відношенню числа померлих від якоїсь хвороби, поранення тощо до числа перехворілих (уражених) цією хворобою, за певний часовий проміжок.

Італія 20тис померли, одужали 35ти,
Іспанія - 17тис, 64тис,
Німеччина - 3тис , 68 тис
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летальность -определяется по конечному результату умерших и выздоровевших после окончания эпидемии.умирают те,кто заразился примерно 2 недели назад,выздоравливают те,кто заразился примерно 28 дней назад.поэтому и количество заразившихся при таких разных датах невозможно определить однозначно.
пока не закончится все-это гадание на кофейной гуще.
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1. Летальность рассчитывается по другой формуле.
2. Количество тестируемых в Украине ничтожно, поэтому погрешность огромна.
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Как пропагандировать вирус рта не закрывают. А вот обьективной информации по чайной ложке. 98 человек трудно сказать кому сколько лет и какие патологии.
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Это эквивалентно "старше 60-65" в развитых странах. Так что, ничего нового.
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