 Среди 98 умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, 86% - лица старше 50 лет, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 47 женщин и 51 мужчина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время, на амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.
Как сообщалось ранее, на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели.
або медицина ніяка,
або маніпуляції з цифрами
Так что лучше вам заткнуться.
Летальність - статистичний показник, рівний відношенню числа померлих від якоїсь хвороби, поранення тощо до числа перехворілих (уражених) цією хворобою, за певний часовий проміжок.
Італія 20тис померли, одужали 35ти,
Іспанія - 17тис, 64тис,
Німеччина - 3тис , 68 тис
пока не закончится все-это гадание на кофейной гуще.
2. Количество тестируемых в Украине ничтожно, поэтому погрешность огромна.