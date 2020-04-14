 Количество украинцев, считающих карантин слишком жестким, выросло вдвое за неделю - с 7% до 15%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

61% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 17% утверждают, что они слишком мягкие. 15% убеждены, что меры слишком жесткие.

За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%), в то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%).

Почти 70% считают введеный карантин эффективным, четверть - дают противоположные оценки.

Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что соблюдают частичные ограничения. Лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина. За последние две недели показатели не изменились. Чаще о полном самоограничении отмечали жители Запада и Центра, женщины и представители старшей возрастной группы.

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