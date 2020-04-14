 Количество украинцев, считающих карантин слишком жестким, выросло вдвое за неделю - с 7% до 15%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
61% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 17% утверждают, что они слишком мягкие. 15% убеждены, что меры слишком жесткие.
За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%), в то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%).
Почти 70% считают введеный карантин эффективным, четверть - дают противоположные оценки.
Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что соблюдают частичные ограничения. Лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина. За последние две недели показатели не изменились. Чаще о полном самоограничении отмечали жители Запада и Центра, женщины и представители старшей возрастной группы.
В свою очередь, власти соглашаются на это и в случае выявления коронавируса отпускают пациента на все четыре стороны.
Церковь же стала источником заражения , а на вопросы верующих, почему я бедный и честный, но Бог не даёт мне даже здоровья, в то время как некто богатый и здоровый погряз в грехах - церковь имеет, что сказать. Это все потому, что Бог тебя любит и испытывает, а нечестные богачи и здоровяки получат своё на том свете.
Бережённого Бог бережёт - вот что должно стать девизом сегодняшнего дня.
Лучше СИДЕТЬ ДОМА, чем потом лежать в искусственной коме под ивл и умереть даже не попрощавшись со своими детьми. Это лучше, чем стирать из телефона номера друзей, которые пошли в церковь , пренебрегая карантином.
Разве такой карантин жестокий?
Когда открыты базары и церкви? Где толпы людей бесконтрольно общаются ?
Это вообще карантином не назовёшь. Это декоративный карантин.
Сидите дома!!! Дайте работать людям, без которых государство не может жить. Это медики, полиция, это компании, вывозящие мусор , аптеки, продуктовые магазины. И то под строгим выполнением рекомендаций врачей.
Нельзя нам погибнуть на радость мордору!
"09.04.2020. Немецкие вирусологи из института вирусологии Бонна провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах, инфицированных было до 15% жителей. В исследовании приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных, учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет всего 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента."
https://www.youtube.com/watch?v=zIHu4vJeLe0&feature=youtu.be
https://www.zdf.de/gesellschaft/marku...
Возможно я неправильно его понял, но у меня сложилось впечатление, что Вы указали на то что текущая ситуация сложилась из за того, что в свое время выбрали не Порошенко.
Текущая ситуация сложилась именно из-за того, что в свое время выбрали Зеленского.
В раше пуйло вообще исчезло в бункер, переложив ответственность на местных князьков. Никакой помощи, выживайте как хотите, всего вам хорошего. Осел Оманский идет по тому же пути