EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1178  78
Материалы по теме:
Все про:карантин (3041) опрос (1857) COVID-19 (3827) коронавирус (2458)

 Количество украинцев, считающих карантин слишком жестким, выросло вдвое за неделю - с 7% до 15%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Почти 70% считают введеный карантин эффективным, четверть - дают противоположные оценки.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

61% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 17% утверждают, что они слишком мягкие. 15% убеждены, что меры слишком жесткие.

За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%), в то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%).

Почти 70% считают введеный карантин эффективным, четверть - дают противоположные оценки.

Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что соблюдают частичные ограничения. Лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина. За последние две недели показатели не изменились. Чаще о полном самоограничении отмечали жители Запада и Центра, женщины и представители старшей возрастной группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 68% украинцев считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране ухудшится, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Количество украинцев, считающих карантин слишком жестким, выросло вдвое за неделю - с 7% до 15%, - опрос Рейтинга 01
Количество украинцев, считающих карантин слишком жестким, выросло вдвое за неделю - с 7% до 15%, - опрос Рейтинга 02
Количество украинцев, считающих карантин слишком жестким, выросло вдвое за неделю - с 7% до 15%, - опрос Рейтинга 03

Источник: https://censor.net.ua/n3188877
 
 
 Топ комментарии
 
сдыхать от короны, намного грустнее, попробуй 5 минут не подышать, поймёшь...
 показать весь комментарий
 
Тю. Всего-то ? За Зеленского голосовали 73%, а не 85%.
 показать весь комментарий
 
Хочешь жить в концлагере - Раша, Китай и КНДР ждут тебя. А украинцы все еще остаются свободными людьми.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда туман информационного психоза немного рассеялся, люди наконец увидели, что перспектива сдохнуть от голода гораздо ближе, чем от эфемерного вируса. И таких людей будет всё больше и больше. И они дадут бой беззаконникам с их диктатурой.
 показать весь комментарий
 
 
сдыхать от короны, намного грустнее, попробуй 5 минут не подышать, поймёшь...
 показать весь комментарий
 
 
Таких людей от силы 5% от всех заболевших. В 30% случаев заболевание вообще себя не проявляет и нет весомых доказательств, что бессимптомные носители могут разносить вирус, 50% случаев - просто ОРВИ.
 показать весь комментарий
 
 
Ну дай Бог чтобы ты и твоя родня сдохли от короны а не от голода. Что то в Италии и те кто урвал оттуда когти так не считают.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так мрут даже на средне-тяжелом течении не от вирусной пневмонии в основном, а от нагруженных неинфекционных хронических заболеваний, от диабета и ХОБЛ до ишемической болезни и хронической сердечной недостаточности. Людей, которым вирусная пневмония сжирает легкие в кашу, повторюсь, мало, не более 5%. Фактом является лишь то, что реанимации всего мира оказались неготовы к массовому наплыву тяжелых больных.
 показать весь комментарий
 
 
5% это нереальные цифры. Немецкие учёные пишут цыфру 0.06% от всего населения Германии
 показать весь комментарий
 
У зубожілого народу своє бачення. Ждуть жареного півня, щоб клюнув в п"яту точку опори.(((
 показать весь комментарий
 
 
Ось як у них закінчуться гроші, буде ще більше. Віслюк, готуйся.
 показать весь комментарий
 
 
Ну как сказать подъезды не заваривают, разрешение на выход из дома каждый раз у полиции или властей просить не надо...
 показать весь комментарий
 
 
Все хотят жить как раньше - работа , в выходные парк , кафе , шопинг .
 показать весь комментарий
 
Какой шоппинг, какие кафе? вы что Г+Г не смотрели - "в стране зубожиння".
 показать весь комментарий
 
Тю. Всего-то ? За Зеленского голосовали 73%, а не 85%.
 показать весь комментарий
 
 
сдохнут все, кто голосовал за педро
 показать весь комментарий
 
Істеричні мрії ніщебродів. Здай в ломбард телевізор.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Но визжит то в основном порохосрать, что не хочет сидеть на карантине. Почему так? Хотите епидемии и массового падежа людей чтобы только насолить Зельцману за просранные свинарчуком выборы и проигрыши букмеккерских контор?
 показать весь комментарий
 
Все противники карантина должны подписать договор, согласно которому они отказываются выполнять требование властей.
В свою очередь, власти соглашаются на это и в случае выявления коронавируса отпускают пациента на все четыре стороны.
 показать весь комментарий
 
Что-бы он и дальше разносил заразу?
 показать весь комментарий
 
 
Якби не ідіотська заборона одноосібного відвідання рекреаційних зон та домашній арешт для песніонерів, то можна було б сказати, що в цілому карантин адекватний
 показать весь комментарий
 
 
Тех кто так считает обязать подписать договор что если заболеет не будет обращаться в больницу и требовать лечить его и занимать койка-место и пускай гуляет. Правда если заразит кого то привлекать к уголовной ответственности как за преднамеренное убийство
 показать весь комментарий
 
 
Люди, которые заряжали воду перед телевизором, почему -то не хотят он лайн посвятить пасочки. Ведь если ты веришь в Бога, то должен понимать, что Бог тебя видит и любит везде - и дома, и в маске.
Церковь же стала источником заражения , а на вопросы верующих, почему я бедный и честный, но Бог не даёт мне даже здоровья, в то время как некто богатый и здоровый погряз в грехах - церковь имеет, что сказать. Это все потому, что Бог тебя любит и испытывает, а нечестные богачи и здоровяки получат своё на том свете.
Бережённого Бог бережёт - вот что должно стать девизом сегодняшнего дня.
Лучше СИДЕТЬ ДОМА, чем потом лежать в искусственной коме под ивл и умереть даже не попрощавшись со своими детьми. Это лучше, чем стирать из телефона номера друзей, которые пошли в церковь , пренебрегая карантином.
Разве такой карантин жестокий?
Когда открыты базары и церкви? Где толпы людей бесконтрольно общаются ?
Это вообще карантином не назовёшь. Это декоративный карантин.
Сидите дома!!! Дайте работать людям, без которых государство не может жить. Это медики, полиция, это компании, вывозящие мусор , аптеки, продуктовые магазины. И то под строгим выполнением рекомендаций врачей.
Нельзя нам погибнуть на радость мордору!
 показать весь комментарий
 
 
Посмотреть бы на рожи етих проституток кто так считает? Когда почти месяц гуляют новогодние праздники или Пасху то ето хорошо а когда месяц посидеть дома на карантине то уже визжат что их притесняют.
 показать весь комментарий
 
 
Хочешь жить в концлагере - Раша, Китай и КНДР ждут тебя. А украинцы все еще остаются свободными людьми.
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется, ты не совсем нормальный человек.
 показать весь комментарий
 
 
Он за The голосовал Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2328 И справка имеется...с галочкой в квадратике.
 показать весь комментарий
 
 
Как его теперь корёжит! Ведь Зё действительно оказался идиотом, предателем и капитулянтом, как и говорили его оппоненты. Вот ведь когнитивный диссонанс. Где же нового мессию искать?
 показать весь комментарий
 
Бойко...или Мертвячина. Зекраина готова принимать со всех сторон ввиду дефолта.
 показать весь комментарий
 
Людей понять довольно легко, много где в Европе начинают допускать людей на работу - в Италии и Испании состоялись ослабления карантина, Австрия открывает определенные магазины, Швеция вообще ведет довольно расслабленный карантин, хотя количество жертв в этих странах даже больше чем в Украине...
 показать весь комментарий
 
 
Жертвы - это только умершие. И их клоличество зависит не от карантина, а от уровня медицины в стране и ее способности реагировать на возникаюшие ситуации.
 показать весь комментарий
 
Правда тут.

"09.04.2020. Немецкие вирусологи из института вирусологии Бонна провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах, инфицированных было до 15% жителей. В исследовании приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных, учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет всего 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента."
https://www.youtube.com/watch?v=zIHu4vJeLe0&feature=youtu.be
https://www.zdf.de/gesellschaft/marku...
 показать весь комментарий
 
 
Кому какое дело какой процент считает происходящее нормальным? Мне закрыли бизнес и полностью лишили дохода всю семью. Мне пох вообще, какой процент считает мою смерть от готлода не слишком печальной.
 показать весь комментарий
 
 
Это осознанный выбор большинства нарида Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7124
 показать весь комментарий
 
Не надо переводить в плоскость прошлогодних выборов
 показать весь комментарий
 
 
А в какую плоскость надо Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 819 Кушайте на здоровье...за все в этом мире платить нать.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно решать проблемы по мере их поступления. Тогда проблемой был Порошенко. На выборах ее решили. Теперь будем разбираться с карантином, независимо от того, кто при власти.
 показать весь комментарий
 
Вы отрезали сами себе голову из-за банальной мигрени, уважаемый...и ни с чем Вы уже не разберетесь. Готовьтесь из детей запеканки готовить.
 показать весь комментарий
 
 
Ок, интересно было бы узнать Ваше мнение, а как бы боролся с вирусом Порошенко, если бы он сейчас был бы президентом? Или если бы он был президентом то вируса бы не было вообще?
 показать весь комментарий
 
Это всё из разряда футурологии. Выгребать-то за идиотский незаконный "карантин" и все его перегибы именно пророссийскому режиму зеленского
 показать весь комментарий
 
Не нужно с темы съезжать. Я задал конкретный вопрос. Ваши сентенции относительно режима зеленского мне абсолютно неинтересны.
 показать весь комментарий
 
Заниматься футурологией - бессмысленное и никому не интересное дело. Взялись рулить - выгребайТЕ
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю, что ответа на свой вопрос я так и не дождусь.
 показать весь комментарий
 
Потому что вопрос не имеет смысла, пока не изобрели способ входа в параллельные вселенные.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно. Я так понимаю, что даже чисто гипотетически Вы не предполагаете иного развития ситуации даже если бы у власти был Порошенко. Так зачем тогда эта никому не нужная критика? Когда критикуют обычно предлагают более лучший вариант решения проблемы. По крайней мере с точки зрения предлагающего. Но это не Ваш случай.
 показать весь комментарий
 
Я думаю ограничились бы отменой массовых мероприятий и огороженной обсервацией выходцев из зон заражения и их контактов, сосредоточившись на ввозе ПЦР-тестов, ИВЛ и обучении персонала работы с аппаратами нового поколения (советские РО-6 - хлам). Без идиотских ограничений передвижения обычных граждан. Волна бы все равно прошла, но не пришлось бы нагибать малый бизнес и ставить миллионы людей на грань выживания.
 показать весь комментарий
 
Ну собственно по данным рекомендациям мы бы и получили то что есть в Испании, Италии, Великобритании. Они собственно так и поступили в свое время. Но не стоит забывать, что их система здравоохранения имеет возможности гораздо выше нашей реформированной за 30 лет независимости.
 показать весь комментарий
 
Они не отменяли массовые мероприятия и не вовремя изолировали очаги, ну и плотность населения у них намного выше, чем в Украине. При плохом сценарии - ЧП, подразумевающее мораторий на платежи по коммуналке и кредитам и гуманитарную помощь нуждающимся. В крайнем случае - изоляция наиболее пострадавших регионов. Да, это тяжелый сценарий, но он дает больше возможностей вернуться к нормальной жизни, чем полумеры с закрытием всего и запретами гулять в парке (что полный абсурд)
 показать весь комментарий
 
Причем здесь Порошенко Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7077 Он и в парадном Вашем слабится Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7077 Вирус- лишь одна из привнесенных проблем. У вас три министра здравоохранения за квартал поменялись...в период пандемии.
 показать весь комментарий
 
 
Ну во-первых не у меня. Я к правительству Зеленского не имею никакого отношения. Во-вторых - мой вопрос был инициирован Вашим постом цитирую: Вы отрезали сами себе голову из-за банальной мигрени, уважаемый...и ни с чем Вы уже не разберетесь. Готовьтесь из детей запеканки готовить
Возможно я неправильно его понял, но у меня сложилось впечатление, что Вы указали на то что текущая ситуация сложилась из за того, что в свое время выбрали не Порошенко.
 показать весь комментарий
 
Странно...правительство есть, а отношения- нет. Откуда же они все берутся Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6912 Аллах дает Чтобы получать аргументированные ответы надо правильно ставьте вопросы.
Текущая ситуация сложилась именно из-за того, что в свое время выбрали Зеленского.
 показать весь комментарий
 
Понятно. Коронавирус пришел в Украину из за Зеленского. Я так понимаю что в Штатах, Британии, Испании, Италии, Франции и других странах Зеленский тоже нагадил?
 показать весь комментарий
 
Вы сами с собой сейчас спорите...про карго-культ европейского карантина выше было. Как и про разные реакции властей в отношении своих избиратов.
 показать весь комментарий
 
Этот, как Вы выразились, карго-культ карантина не с потолка берется. Это рекомендации ВОЗ, которым следуют большинство стран. Они могут быть с Вашей точки зрения плохими, но иных на данный момент нет.
 показать весь комментарий
 
Вы решили в софистику удариться Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1930 Карантин необходим...Но где в рекомендациях ВОЗ троекратная смена министров здравоохранения Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1930 Или там есть дефолт с продажей расходников из госрезервов Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1930 Может быть, ВОЗ рекомендовали завозить сотни тысяч граждан из зараженных территорий безо всяких обсерваций Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1930 Карго-презик с его карго-карантином для карго-избиратов.
 показать весь комментарий
 
 
А был ли Порошенко проблемой? И чем крадуцкие лучше свинарчуков?
 показать весь комментарий
 
Всё нормально. Зебилы должны сполна пожрать говна за свою прошлогоднюю эйфорию. Жаль нормальных людей, но иначе идиотов ничему не научить
 показать весь комментарий
 
Оно то так, только это говно приходиться всем жрать вместе с ними.
 показать весь комментарий
 
Карантин потому что зебильный...зебилам- зебилово.
 показать весь комментарий
 
Тото я смотрю зебилов по миру масса, учитывая что карантин во многих странах ввели.
 показать весь комментарий
 
Карантин карантину рознь Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1994 Как и помощь гос-ва своим гражданам. Вы карго-культ из зелевизора с реальностью не путаете Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3287
 показать весь комментарий
 
 
Естественно что рознь, как и рознь числа заболевших и умерших от этого вируса.
 показать весь комментарий
 
Как и любые большевики, зебилы любят смаковать репрессии, но почему-то не любят вспоминать о социальной помощи, которую государства оказывали гражданам, в том числе и малому бизнесу, чтоб он не загнулся
В раше пуйло вообще исчезло в бункер, переложив ответственность на местных князьков. Никакой помощи, выживайте как хотите, всего вам хорошего. Осел Оманский идет по тому же пути
 показать весь комментарий
 
 
Можно полюбопытствовать о социальной помощи гражданам при Порошенко. Желательно в сравнении с ростом цен и падением курса гривны за период его правления.
 показать весь комментарий
 
Ты еще скажи, что Порошенко развязал войну против мирных сторонников федерализации Донбасса. Кто принял разоренную, ограбленную страну с разваленной армией, а оставил ракетные программы, рост экономики в 5% и субсидии по коммуналке? Хотя всё шло к военному положению с продуктовыми карточками и жесткими нормами на использование воды и электричества. Но этого не случилось. Просто порадуйся, что твою машину не отжал "Моторола", а твою жену не пользуют казаки.
 показать весь комментарий
 
Сходите в Лавру, причаститесь, хрест поцёмайте, яйку посвятите. И снизойдёт на вас.
 показать весь комментарий
 
 
70% считают карантин эффективным. Они просто не умеют читать и думать.https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fn3188420%3Ffbclid%3DIwAR1c3myGdMFjxH0GX2Bq8OeXWZwD8lRUR6g6-pQWql9p3agNPHDUgG13WSM&h=AT1GvtOjDx9fJg8sS2i0vmvK5xmjwMf3lRJwT8bRHGkViwzT7OF3Cmc5cXcFc2Mt6z3-Zbd1Ig_URCoMDeewEeQ-G9JT8itQiYXG07KzN--**********************************************************************************************************************-28gL8hOLvlnGvXa4Rj3wUYYd4jf7bMsv_NFKLsnQphA8MR_8o2cQyDsN35YDYJndWMqvhXqvO7r5ZXyya9PVHkJhdSG0emva8Aj5ocE7ByazMLH-4*************************************************************************************-OEm4q10nCzssGhhvyHPoI8BvHiLp08W6DJKJfYrmDiNudXhR6rzK5Ntz9K6prNWGrFDBIUxw93Wnn6h3GHPXUMszlfpthDv8hGAY7YSXebo-iCmMA
 показать весь комментарий
 
А еще 105000 чел заболело за неделю не в сезон при таком жестком карантине. Где же десятки тысяч коронавирусников тогда? Или карантин от простуды не защищает, а от короны защищает?
 показать весь комментарий
 
Тестов нет Кількість українців, які вважають карантин занадто жорстким, зросла вдвічі за тиждень - з 7% до 15%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7825 Заболевших на порядок больше...как и умерших.
 показать весь комментарий
 
 
Тесты есть. А заболевших естественно больше. Потому как кто-то не обратился за помощью в виду легкого течения болезни, кому-то отказали в тестировании - да-да, наша реформированная Супрун медицина приносит свои плоды. Посему логично предположить что заболевших больше.
 показать весь комментарий
 
Заболевших больше везде, поскольку бессимптомные случаи вообще не попадают на тестирование, даже при большом охвате тестированием людей с признаками ОРВИ. И они живут, даже не зная о вирусе. Это серьезно размывает статистику. Самый плохой сценарий атипичной вирусной пневмонии дает 50% вероятность смерти при лечении на ИВЛ/ЭКМО. Еще больше размывают статистику инсультники на фоне инфекции и те, у кого отказало сердце, их безусловно записывают в жертвы вируса, что не совсем правильно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх