 Власенко - ГБР по делу Чорновол: Умышленное убийство предусматривает, что лицо хотело смерти именно этого человека. Это 3-й курс университетской программы

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Батькивщина") Сергей Власенко, передает Цензор.НЕТ.

"Специально для сотрудников ГБР (выписка из курса лекций "Уголовное право" - третий курс университетской программы обучения)

Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (часть первая статьи 115 Уголовного Кодекса Украины).

В этом определении слово умышленное означает, что убийца должен иметь ПРЯМОЙ или КОСВЕННЫЙ умысел на причинение смерти другому (конкретной) человеку. Прямым является умысел, если лицо сознавало общественно опасный характер своего деяния (действия или бездействия), предвидело его общественно опасные последствия и желало их наступления. (Часть вторая статьи 24 Уголовного Кодекса Украины). В случае с убийством прямой умысел (то есть субъективная сторона этого преступления) означает, что лицо знало, что убийство это преступление, предусматривало последствия убийства и смерти человека и ХОТЕЛО СМЕРТИ именно этого человека.

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Косвенным является умысел, если лицо сознавало общественно опасный характер своего деяния (действия или бездействия), предвидело его общественно опасные последствия и хотя не желало, но сознательно допускало их наступление (часть третья статьи 24 Уголовного Кодекса Украины). В случае с убийством косвенный умысел (то есть субъективная сторона этого преступления) означает, что лицо знало, что убийство это преступление, предусматривало последствия убийства и смерти человеку и В РЕЗУЛЬТАТЕ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ предполагало смерть ИМЕННО ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА.

Умысел должен быть направлен на лишение жизни.

Относительно элементов преступления (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона) и о том, что между элементами преступления должна быть причинно-следственная связь и только наличие ВСЕХ элементов образует состав преступления - отдельная лекция. Но тоже за третий курс университетской программы.

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Объективная сторона преступления убийства - это действия направлены на лишение жизни конкретного человека. То есть убийца должен непосредственно совершать действия, которые привели к смерти (ударить ножом, выстрелить из оружия, поджечь помещение и забаррикадировать дверь не давая возможности выйти т.д.). Это тоже другая лекция, но тот же третий курс", - завил Власенко.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.







