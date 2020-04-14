 Борьба с COVID-19 - приоритет внеочередного заседания министров обороны стран-членов НАТО, но украинский вопрос также вынесен на обсуждение, - Толкачев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" накануне заседания, которое пройдет 15 апреля в формате видео-конференции по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.
Это будет второе заседание на уровне министров стран-членов альянса в таком формате.
По словам Толкачева, проведение внеочередного заседания министров обороны НАТО было инициативой генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга с целью обсудить предпринимаемые меры, направленные на борьбу с коронавирусом.
"График и формат всех министерских мероприятий по причине пандемии коронавируса полностью пересмотрен. Если ранее министры, как правило, работали два дня в различных форматах – были заседания со странами-партнерами, заседания, посвященные операциям, проводимых союзниками, другие, на которых рассматривались сугубо внутренние вопросы альянса, то теперь обсуждение сжато до 1.5-2 часов. И если вы обратите внимание, то начало видео-конференции запланировано на 15.00 с тем, чтобы учесть разницу во времени с США и Канадой", - объяснил изменения в работе альянса на министерском уровне украинский дипломат.
Он констатировал, что главным вопросом, который в среду обсудят главы оборонных ведомств стран НАТО, будет ситуация в конкретных странах альянса в свете борьбы с коронавирусом.
"Если взять список топ-десятки стран, в которых распространяется COVID-19, то на первом месте США, далее следуют Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания и только потом - Китай, Иран, Турция и Бельгия. Они все - глобальные игроки на мировой арене, а подавляющая их часть - члены НАТО. С учетом того, что это будет видео-конференция на два часа, я уверен, что 70% времени будет занято COVID-19. Однако украинский вопрос есть в повестке дня, в частности, будут обсуждаться наши отношения с альянсом, ситуация на востоке", - детализировал Толкачев.
И.о.главы миссии отметил, что и Украина принимает активное участие, делая свой вклад в рамках альянса для борьбы с коронавирусом. В частности, активно привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlifting International Solution, Стратегическое Авиационное Международное Решение) самые большие в мире самолеты Антонова Мрия и Руслан. Отвечая на вопрос о возможном участии Украины во встрече с союзниками в формате видео-конференции, и.о. главы миссии констатировал, что для этого необходимо, чтобы специалисты провели оценку рисков системы связи.
"14 апреля Мрия приземлится в Варшаве, и аэропорт имени Шопена на своей странице в Твиттере даже организовал прямую трансляцию прилета – такой большой интерес к нашему украинскому гиганту. Я смотрел на график полетов – из Китая, откуда отправляются самолеты, запланированы десятки полетов по всему миру: Мрия прилетит и в Париж, и Берлин, Руслан – в Грецию, Португалию, Испанию, Катар, Венгрию, Румынию, Бразилию. Это очень хороший пример, который демонстрирует, что мы можем быть серьезным контрибюютором в международную безопасность, быть составляющей частью международных усилий, направленных на борьбу с общим врагом – коронавирусом", - отметил Толкачев.
При этом украинский дипломат вынужден был констатировать, что эпидемия внесла свои коррективы и в сотрудничество Украины с альянсом. В частности, перенесен на неопределенное время визит делегации НАТО в рамках оценки готовности участия Украины в Программе расширенных возможностей (EOP, Enhance opportunity program), запрос о предоставлении которой ранее был направлен в штаб-квартиру из Киева.
"Сейчас начался трехгодичный цикл пересмотра участников программы, которым занимаются и политики и военные альянса. В данный период готовится так называемая военная оценка, по которой оценивают соответствие критериям этой программы, ведь она носит сугубо технический, а не политический характер, и никоим образом не имеет никакого отношения к вопросу предоставления Украине ни Плана действий в отношении членства, ни к самому членству в альянсе. Ранее был запланирован визит для оценки сил, но в связи с пандемией его перенесли на поздний срок, который пока еще не определен", - детализировал он.
В этой связи и.о. главы миссии сообщил, что и визиты из Украины в штаб-квартиру тоже отменены. "Все визиты свернуты, но оперативное взаимодействие продолжается. Так сегодня работает весь мир", - подчеркнул Толкачев.
а также сопутствующие причине внешние и побочные проявления .
если врач правильно ставит диагноз ,
лечит и устраняет основную болячку , то всё сопутствующее проходит автоматически .
в настоящее время капсула с вирусом COVID-19
является идеальной террористической бомбой,
которая может применяться и для локального теракта
и для массового поражения людей , причём абсолютно скрытно .
существуют вещества которые разлагаются на воздухе .
из такого вещества изготавливается капсула (две , три , сто ... ) ,
которая наполняется концентрированной средой вируса COVID-19 .
Капсула покрывается герметичной вакуумной оболочкой , как пакет с презервативом .
Исполнителям(-ю) теракта
остаётся доставить капсулу в упаковке в место проведения теракта
и нарушить вакуумную упаковку .
У терориста-исполнителя есть полчаса-час (условно) ,
чтобы покинуть это место не подвергая себя заражению .
Через полчаса капсула разлагается на воздухе и концентрированная среда COVID-19
оказывается в толпе людей на стадионе или фестивале,
в вагоне метро , в ресторане , в театре , в приёмной или в кабинете гос.учереждения .
Нет взрыва , нет запаха ,
нет никаких других признаков , что жертвы теракта уже смертельно инфицированы .
Это не волына , не пластид которые сейчас легко определяются таможней или охраной
при пересечении границы , на входе в здание итд .
это на сегодня капсула с вирусом COVID-19 идеальная террористическая бомба .
такую бомбу не сделает терорист-одиночка у себя на коленке .
но такую бомбу может сделать государство-террорист , государство-агрессор .
так речь и не идёт о том , что вирусные теракты в Италии, Франции, США, Великобритании ...
сделали выжившие из ума одиночки .
не-слу-чай-но вирусные теракты совпали с началом рассмотрения дела по MH17 .
пандемию COVID-19 необходимо ликвидировать в зародыше .
нет никаких других признаков , что жертвы теракта уже смертельно инфицированы .
Это не волына , не пластид которые сейчас легко определяются таможней или охраной
при пересечении границы , на входе в здание итд .
это на сегодня капсула с вирусом COVID-19 идеальная террористическая бомба .
такую бомбу не сделает терорист-одиночка у себя на коленке .
но такую бомбу может сделать государство-террорист , государство-агрессор .
так речь и не идёт о том , что вирусные теракты в Италии, Франции, США, Великобритании ...
сделали выжившие из ума одиночки .
не-слу-чай-но вирусные теракты совпали с началом рассмотрения дела по MH17 .
пандемию COVID-19 необходимо ликвидировать в зародыше .
но при этом наблюдаются явные противоречия . например
http://Nataliya Stelmakh (03 апреля)
65-70% авиа путешествий из Азии (Китай особенно) в Штаты
идёт через аэропорты Калифорнии ЛА + Сан Франциско
Но почему по факту имеем в Нью Йорке 103,000 случая, а в Калифорнии всего 10,000 ?
почему нет вспышки атипичного гриппа/пневмонии в других странах ЮВА,
где гигиены ну вообще нет, а китайцы путешествуют туда активно ?
=================
ответ на эти почему простой : в Нью Йорке был совершён вирусный теракт ,
а в Калифорнии теракта не-бы-ло , туда вирус попал через инфицированных носителей .
точно так же не было вирусных терактов в странах куда китайцы путешествуют активно ,
но там "гигиены ну вообще нет" .
Однако многие политики, правители государств, пересекались с инфицированными людьми ,
после чего на какое-то время самоизолировались ,
Б.Джонсон оказался в реанимации ,
супруга Трюдо переболела и выздоровела .
инфицированными оказались семьи Саудовских шейхов .
но зато к пескову и к машке-дурочке с хY%лом никакой вирус даже не приближался .
на сегодня капсула с вирусом COVID-19 является идеальной террористической бомбой.
Никакая таможня, полиция , охрана помещений , бодигарды , собаки
не способны сегодня выявить и предотвратить вирусный теракт ,
в том числе на дипломатических приёмах и встречах ...
Уильям Стюарт, бывший президент Британской ассоциации развития науки, в свое время
сказал: «Первая мировая война была химической, Вторая мировая война была ядерной, и что
третья мировая война, не дай Бог, будет биологической».
Я не думаю, что сэр Стюарт был пророком - он определенно что-то знал.
Мы должны реально смотреть на положение вещей и трезво его оценивать -
http://Третья мировая война уже началась, и ее оружие - биологическое .