 68% украинцев считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране ухудшится, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
42% опрошенныз - считают, что их экономическое положение не изменилось, а 6% - увидели улучшения.
При этом оценивая изменения в финансовой ситуации в близкой перспективе, 61% отметили ухудшение в течение последнего места, 35% сказали, что не почувствовали изменений, лишь 3% - говорили об улучшении. Более пессимистичными в своих оценках были старшие и более бедные респонденты.
Говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% считают, что ситуация ухудшится, 13% - не изменится, 9% - предусматривают улучшение.
Опрос проводился среди аудитории старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 апреля 2020.
Но у зомби свои манечки...
https://censor.net.ua/news/3179955/vvp_ukrainy_v_yanvare_sokratilsya_na_05_vpervye_s_2016_goda_infografika
ти де? у САРАТОВІ чи у самому кремлі?
НО КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ОНА ИМЕЕТ К СИТУАЦИИ ОБВОРОВАННОГО НАРОДА?
когда при кравчуке в 1994м милионные купюры на туалетной бумаге печатали,
перемога была?
ну-у, найдутся смельчаки прогноза?
Годі! Пора зупинитися...
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отдел научной фантастики этажом выше
А при Пете что, лучше было? (с)
Нужно дать 100 дней (с)
Еще 100 дней (с)
Еще 100 ...
Еще ...
Е...
...
Если же дела уже идут плохо, то в ближайшее время они пойдут ещё хуже...
(с) Закон Паркинсона
При этом Зерейтинг не упал ниже плинтуса.
Они все еще верят, шо Вова сможет.
Может им пенсии и зарплаты вообще перестать платить,хотя и тут сомневаюсь, что дойдет
Значит 32% считают, что улучшится. То есть половина кретинов из 73% уже что-то начала подозревать?