EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Экономика, Общество
  1372  69
Все про:опрос (1857) социология (458) экономика (3581)

 68% украинцев считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране ухудшится, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

51% украинцев считает, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

42% опрошенныз - считают, что их экономическое положение не изменилось, а 6% - увидели улучшения.

При этом оценивая изменения в финансовой ситуации в близкой перспективе, 61% отметили ухудшение в течение последнего места, 35% сказали, что не почувствовали изменений, лишь 3% - говорили об улучшении. Более пессимистичными в своих оценках были старшие и более бедные респонденты.

Говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% считают, что ситуация ухудшится, 13% - не изменится, 9% - предусматривают улучшение.

Опрос проводился среди аудитории старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 апреля 2020.

Читайте также: 48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС

68% украинцев считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране ухудшится, - опрос Рейтинга 01
68% украинцев считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране ухудшится, - опрос Рейтинга 02
68% украинцев считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране ухудшится, - опрос Рейтинга 03
68% украинцев считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране ухудшится, - опрос Рейтинга 04
68% украинцев считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране ухудшится, - опрос Рейтинга 05

Источник: https://censor.net.ua/n3188873
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так это зебили , они же за это голосовали
 показать весь комментарий
 
 
Щас нам ЗЕбанутые тролли все разложат по полочкам
 показать весь комментарий
 
 
их не так уж много и осталось.. то есть зебанутые остались-а тролли сделали свое дело и зебилы им уже не интересны-*********..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ситуацию нужно улучшать за счет конфискации майна папередника...
 показать весь комментарий
 
А может лучше за счет ликвидации тех, кто ее ухудшил?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
но они же ещё не наворовали ибо нечего уже красть...
 показать весь комментарий
 
Западные партнеры Украины, к которым Зе идет с протянутой рукой, требуют забрать украденное у граждан мафиози Беней.
Но у зомби свои манечки...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
долги украинцев сделаны папередниками...
 показать весь комментарий
 
А экономику обвалил Зеля еще до пандемии короновируса и без широкомасштабных боевых действий на фронте.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ПРЕДЫДУЩИЕ ДОЛГИ КТО СДЕЛАЛ?
 показать весь комментарий
 
А посмотреть? Или только срать? Общая сумма долгов страны при Порохе стала меньше на 30 млрд.баксов. А при Бубочке за 10 месяцев стала снова больше на 10 млрд.баксов. Про остатки на ЕКС уже писал.
 показать весь комментарий
 
 
Беню спроси с янелохом, куда они спижженые бабки привата дели
 показать весь комментарий
 
Я видам Вам шкірянку і маузер - ідіть і конфіскуйте...іменем вождя баранів Віслюка Оманського.))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
куди йти за шкірянкою й маузером?
ти де? у САРАТОВІ чи у самому кремлі?
 показать весь комментарий
 
Типичная логика совкового быдла. Вместо подумать, что сами натворили и как это исправить -- нужно отобрать, разделить, сожрать и просрать. И искать следующую сакральную жертву.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
логика совковая
НО КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ОНА ИМЕЕТ К СИТУАЦИИ ОБВОРОВАННОГО НАРОДА?
 показать весь комментарий
 
а зачем народ выбирал власть которая его обворовывает? Выбрал - пусть сидит и не тявкает.
 показать весь комментарий
 
 
- Заробітчани повернулися і привезли з собою коронавірус. Багато ...
 показать весь комментарий
 
 
Нє надо вот ето вот. Повернуті заробітчани вже поширюють коронавірус Україною.
 показать весь комментарий
 
А эти 68% могут назвать виновных в таком феерическом просере полимеров всего за год?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и причём здесь зеленский????
когда при кравчуке в 1994м милионные купюры на туалетной бумаге печатали,
перемога была?
 показать весь комментарий
 
То-есть, вы знали шо Зебил - конченный, и всё равно привели его к власти? Нда, ну ваш през и вы - IQ одинаковое 68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4546
 показать весь комментарий
 
Такими темпами и методами маячит продразвертка с талонами а не финансовое положение .
 показать весь комментарий
 
 
клована потрібно арештовувати-поки ще лазить по Україні-а вони його пацифістом називають і петиції шлють..
 показать весь комментарий
 
 
А данных через месяц почему нет? Очень многие, которые жили от зарплаты до зарплаты с трудом, уже месяц сидят дома.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохоботы, вот скажите, а был бы президентом Порошенко, как бы выглядела ситуация?
ну-у, найдутся смельчаки прогноза?
 показать весь комментарий
 
А в перпендикулярному світі - в кожного українця по 222 російських раба, в Криму прооводять формулу 1, в Карпатах найкращі та найдорожчі курорти світу, в житомирських лісах бігають непугані стада бізонів, в Дніпрі силіконова долина, українці на власних ракетах літають на пікніки на Марс та Сатурн...
Годі! Пора зупинитися... 68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2653
 показать весь комментарий
 
История не имеет сослагательного наклонения.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а был бы президентом Порошенко

====================
отдел научной фантастики этажом выше
 показать весь комментарий
 
 
Хуже точно не будет (с)
А при Пете что, лучше было? (с)
Нужно дать 100 дней (с)
Еще 100 дней (с)
Еще 100 ...
Еще ...
Е...
...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да, лучше януковича никого уже не будет.
 показать весь комментарий
 
Экономическая ситуация не просто ухудшится, а будет катастрофической! Зелёные уроды просто уничтожат Украину. Вешать и стрелять всю эту Зелёную шушару.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно - кто эти 32% ипанутых оптимистов?
 показать весь комментарий
 
 
Тут другой вопрос: кто эти 6%, что у них жизнь улучшилась за последние полгода? Депутаты коломойского и их семьи?
 показать весь комментарий
 
 
Если дела идут хорошо, то в ближайшее время они пойдут плохо.
Если же дела уже идут плохо, то в ближайшее время они пойдут ещё хуже...
(с) Закон Паркинсона
 показать весь комментарий
 
 
О, похоже уже и зебонутые начинают подозревать, что зеленая шобла их таки ограбила
 показать весь комментарий
 
Что самое интересное, большинство уже поняло, что жопа приближается.
При этом Зерейтинг не упал ниже плинтуса.
Они все еще верят, шо Вова сможет.
Может им пенсии и зарплаты вообще перестать платить,хотя и тут сомневаюсь, что дойдет
 показать весь комментарий
 
68% украинцев считают, что ухудшится....

Значит 32% считают, что улучшится. То есть половина кретинов из 73% уже что-то начала подозревать?
 показать весь комментарий
 
А остальные 32% считают, что хуже уже некуда... 68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9378
 показать весь комментарий
 
и при этом продолжают верить зеле, ну не идиоты ли
 показать весь комментарий
 
25% ще торік таке передбачали, а тепер і 43% із торішніх 73% в цьому упевнилися. Решта 30% із цих 73% ще очікує манну небесну.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх