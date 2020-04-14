 68% украинцев считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация в стране ухудшится, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

42% опрошенныз - считают, что их экономическое положение не изменилось, а 6% - увидели улучшения.

При этом оценивая изменения в финансовой ситуации в близкой перспективе, 61% отметили ухудшение в течение последнего места, 35% сказали, что не почувствовали изменений, лишь 3% - говорили об улучшении. Более пессимистичными в своих оценках были старшие и более бедные респонденты.

Говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% считают, что ситуация ухудшится, 13% - не изменится, 9% - предусматривают улучшение.

Опрос проводился среди аудитории старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 апреля 2020.

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