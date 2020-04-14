 "Может тогда с президентом тоже так? И с депутатами?" - нардеп "Батькивщины" Белькова о предложении Арахамии давать министрам испытательный срок

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Так может тогда и с президентом тоже так? И с депутатами? Назначили, но и.о., не понравилось, сняли", - предложила она.

Ранее Арахамия заявил: "Есть предложение на уровне Кабмина - делать испытательный срок на должности, а потом выносить в парламент".

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