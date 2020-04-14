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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (12001) Арахамия (288) Белькова (4)

 "Может тогда с президентом тоже так? И с депутатами?" - нардеп "Батькивщины" Белькова о предложении Арахамии давать министрам испытательный срок

Нардеп "Батькивщины" Ольга Белькова критически отреагировала на предложение председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии давать врио министров испытательный срок, а уже после голосовать за них в Раде.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Так может тогда и с президентом тоже так? И с депутатами? Назначили, но и.о., не понравилось, сняли", - предложила она.

Ранее Арахамия заявил: "Есть предложение на уровне Кабмина - делать испытательный срок на должности, а потом выносить в парламент".

Читайте также: Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия

Может тогда с президентом тоже так? И с депутатами? - нардеп Батькивщины Белькова о предложении Арахамии давать министрам испытательный срок 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188872
 
   
 Топ комментарии
 
А ведь и правда...ну зачем испытательный....Сразу срок давать
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Хорошая идея! Зеленский и слуги испытательный срок не прошли. Пусть уходят.
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А ведь и правда...ну зачем испытательный....Сразу срок давать
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Чому вона це рік тому не запропонувала? Нинішній през вже був би звільнений, як такий, що не пройшов випробувального терміну.
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лучше всех розвешать на столбах и любоваться )) Всех всех и больших и маленьких....чтобы бежали в ужасе с Украины и визжалит о том что их убивают.....
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Хорошая идея! Зеленский и слуги испытательный срок не прошли. Пусть уходят.
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а порошенко прошёл?
опустив гривну с 8! до 35!!!
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мало. Бери сразу 53. Чтобы уж наверняка.
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февраль 2015 обменники
и не ври как путин.
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Порох пришел к власти сразу после захвата Крыма, захвата донецкой и луганской областей, тотального разрушения промышленности и пустой кассе. Гривна была обречена "упасть" в таких условиях. Нет промышленности, нет экспорта, национальная валюта падает по отношению к доллару и евро. Все это звенья одной цепи. Порох выровнял ситуацию, хотя строить всегда сложнее. И последний год это показал, когда зеленое стадо за очень короткий период без особых усилий про@рало все, что удалось отложить. Так что февраль 15 и обменники - это хрень собачья по сравнению с тем, что затем удалось сделать.
Не удалось тоже много, но это отдельный вопрос. Сейчас же ситуация тупо катится в пропасть. С курсом 27,5 и коломойским, который отжимает у Украины миллиард за миллиардом.
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не неси чушь, это благодаря порошенко и начался захват крыма.
будь янукович сейчас никто бы его не захватывал.
И КАЗАНТИП был бы жив.
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Янукович есть. Но не здесь. Здесь вместо него Портнов и всякая другая нечисть. Захват Крыма начался благодаря Путину, не Порошенко. Погода влияет на тебя, или что другое, но то что ты несешь, немного(это слабо сказано) не соответствует реальности.
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Ага, и порошенко украл за последние полгода 100 млрд гривен из бюджета, продал все маски и посадил барыгу ермака в ОП продавать госдолжности
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У порошенка был свой ермак ,онищенко с чемоданами
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ты и на януковича кричал что он вор в 2013м
но при нём народ жил лучше всех.
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разум этой идеи в чем ?
кто и по каким критериям оценивать будет ?
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Министров же не народ выбирает.
ну и лоббисты
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и то верно, поймали юлию владимировну на ширке с януковичем, а там глядишь вместо бют стал боб (ольги бельковой)))
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Этот гбнявый фэйк уже всем надоел.
Портнов там что-то мутил с рыгами. За за что был с позором изгнан за предательство. Потом это говно всплыло уже замом администрации хама. Рулило расправой против Тимошенко и довело хама до позорного бегства в Ростов. Если нынешние не избавятся от этого персонажа, то им то же будет в лучшем случае
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а не кажется, что слишком много говна для одной партии?))) тут одно из двух, либо особо одаренный руководитель, либо продажа мест говну в списках)))
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Ты гбнявый пропагандон пытаешься поставить всё с ног на голову.

Через "Батькивщину" прошло множество самых разных людей. Разница в том что они от говна всегда от говна избавлялись. После этого эти персонажи с радостью принимались другими партиями-отстойниками .
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слушай тут,козлина))) когда был уволен портнов за ширку с януковичем? После поражения Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2010 году защищал её интересы в Высшем административном суде. Позднее заявлял, что считал обращение в суд нецелесообразным и занялся делом под давлением Тимошенко. После президентской кампании прекратил юридическое обслуживание БЮТ и подал в отставку с должности заместителя руководителя фракции БЮТ[6]. Парламентская группа Портнова перешла на сторону Партии Регионов. а когда была ширка? и кто из нас...гандон?)))
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Ты хоть свой источник прочитай. Портнов был изгнан за предательство. И за "особые заслуги" сразу же всплыл подручным у хама.
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"Може, тоді з президентом теж так? І з депутатами?" - нардепка "Батьківщини" Белькова щодо пропозиції Арахамії давати міністрам випробувальний термін - Цензор.НЕТ 1494 Verter_98

Этот гбнявый фэйк уже всем надоел.
Портнов там что-то мутил с рыгами. За за что был с позором изгнан за предательство. так что если портнов что то там мутил с рыгами, то почему не был "изгнан" в 2009г,а не сам ушёл в 2010г)))
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Идея идиотская, и даже преступная. И.о. да еще на испытательном сроке может "чудить" как угодно без какой-либо ответственности. И сейчас с этим "не очень". А с этой идеей все посыпется окончательно. Но с другой стороны, зелень именно за этим и шла во власть: начудить, разрушить все оставшееся без каких-либо последствий для себя и унести ноги. Так что с точки зрения этого зеленого чурбана все логично.
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А че? Нормально. Не показал результата, месеца за 3. С пляжа😷
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При таких условиях первым бы вылетел шмаркля. Никто же не ожидал, что он будет Родиной торговать.
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Ну как єто никто не ожидал.
Наоборот, єто ж было так очевидно и предсказуемо...
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Пример не равный. Президента и депутатов не назначают, их выбирают. И срок полномочий фактически - испытательный срок: справились - переизбрались, не справились - выбирали других. Можно сократить этот "испытательный срок", например, до года, но проводить несколько выборов каждый год - это все-таки перебор.
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