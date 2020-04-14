 "Может тогда с президентом тоже так? И с депутатами?" - нардеп "Батькивщины" Белькова о предложении Арахамии давать министрам испытательный срок

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Так может тогда и с президентом тоже так? И с депутатами? Назначили, но и.о., не понравилось, сняли", - предложила она.
Ранее Арахамия заявил: "Есть предложение на уровне Кабмина - делать испытательный срок на должности, а потом выносить в парламент".
опустив гривну с 8! до 35!!!
и не ври как путин.
Не удалось тоже много, но это отдельный вопрос. Сейчас же ситуация тупо катится в пропасть. С курсом 27,5 и коломойским, который отжимает у Украины миллиард за миллиардом.
будь янукович сейчас никто бы его не захватывал.
И КАЗАНТИП был бы жив.
но при нём народ жил лучше всех.
кто и по каким критериям оценивать будет ?
ну и лоббисты
Портнов там что-то мутил с рыгами. За за что был с позором изгнан за предательство. Потом это говно всплыло уже замом администрации хама. Рулило расправой против Тимошенко и довело хама до позорного бегства в Ростов. Если нынешние не избавятся от этого персонажа, то им то же будет в лучшем случае
Через "Батькивщину" прошло множество самых разных людей. Разница в том что они от говна всегда от говна избавлялись. После этого эти персонажи с радостью принимались другими партиями-отстойниками .
Этот гбнявый фэйк уже всем надоел.
Портнов там что-то мутил с рыгами. За за что был с позором изгнан за предательство. так что если портнов что то там мутил с рыгами, то почему не был "изгнан" в 2009г,а не сам ушёл в 2010г)))
Наоборот, єто ж было так очевидно и предсказуемо...