 В ВСУ на изоляции находятся 227 человек, новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, - Командование Медсил

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На 7 часов утра 14 апреля в Вооруженных Силах Украины новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 не зарегистрировано. Всего зафиксировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 1 умер", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 227 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 32.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ 19 случаев заболевания COVID-19, 1 человек выздоровел и 1 умер, - Командование Медсил

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - сообщили в пресс-службе Командования Медсил ВСУ.