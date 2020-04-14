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 В ВСУ на изоляции находятся 227 человек, новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 14 апреля новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, на изоляции находится 227 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На 7 часов утра 14 апреля в Вооруженных Силах Украины новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 не зарегистрировано. Всего зафиксировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 1 умер", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 227 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 32.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ 19 случаев заболевания COVID-19, 1 человек выздоровел и 1 умер, - Командование Медсил

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами.
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - сообщили в пресс-службе Командования Медсил ВСУ.

В ВСУ на изоляции находятся 227 человек, новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, - Командование Медсил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188868
 
 
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Вообще-то разглашать, сколько воинов находится на изоляции, не правильно.
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То і добре. Бо зелена влада не здатна їх вилікувати.
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