 "Говорить об умышленном убийстве охранника офиса - юридический абсурд. Подозрение Чорновол откровенно незаконное", - Луценко

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Об этом говорят и прокуроры, и следователи, и независимые юристы. Поэтому единственная цель этого политического действа ГБР по заказу Кремля - ​​это попытка десакрализации Майдана как источника независимости и европейского выбора Украины", - отметил он.

Луценко напомнил, что первые смерти на Майдане были уже до 18 февраля 2014 года, погибли майдановцы Вербицкий, Нигоян, Жизневский.

Он также кратко изложил хронологию событий, которые произошли в тот день в центре столицы. В частности, около 10:00 18 февраля сотни самообороны Майдана и жители столицы окружили парламент, требуя изменений в Конституцию и отставки власти.

"Около 11:00 тысячи вооруженных арматурой и камнями титушек при поддержке милиции и внутренних войск напали на демонстрантов. Я лично призвал к прекращению бойни через громкоговорители с крыши машины, - вспоминает Луценко.

"В то же время стрелки милиции с крыши дома на углу Садовой-Шелковичной начали стрелять из ружей по демонстрантам. Вместо травматических патронов они использовали патроны со свинцовой картечью. Именно так был убит еще 22 января Нигоян. Фото картечи с брусчатки на улице Садовой я тогда же разместил в фейсбуке. Депутаты от оппозиции требовали от спикера Верховой Рады вмешаться и прекратить стрельбу по мирным демонстрантам. Но тщетно", - сообщил Луценко.

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Он вспоминает, что "обозленные этой стрельбой на Садовой и кровавым избиением людей в Мариинском парке демонстранты спонтанно сожгли офис Партии регионов".

"Около 12:30 я был там и видел, что оттуда свободно выходили люди. Это же подтверждено в материалах дела. Поэтому говорить об умышленном убийстве охранника офиса - юридический абсурд", - отметил Луценко.

Он сообщил, что около 13 часов большое количество "Беркута" начали зачистку этой территории. В то время в Доме офицеров уже было несколько убитых и много раненых, которых женщины-депутаты просто вырывали из рук титушек и автозаков и перемещали в скорую помощь.

"До конца дня в ходе штурма Майдана силовики объявили АТО, захватили Октябрьский, сожгли Дом профсоюзов, вооруженные милицией титушки стреляли в людей на углу Владимирской и Большой Житомирской. Всего в течение 18-19 февраля 30 демонстрантов получили смертельные ранения", - рассказал очевидец тех событий.

Луценко подчеркнул, что именно приказ на использование вооруженных огнестрельным оружием силовиков по заключению экспертизы имеет причинно-следственную связь со смертями мирных демонстрантов.

"Проект подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и Шуляку подготовлен еще в декабре 2018 года. К сожалению, тогдашний парламент неоднократно отказывался продлить действие заочного судопроизводства. Представленные в суды ходатайства о даче разрешений на заочное следствие были также заблокированы группой адвокатов, среди которых был и нынешний первый заместитель председателя ГБР Бабиков", - рассказал экс-генпрокурор.

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Луценко добавляет, что дело Чорновол передано из центрального аппарата в киевское управление ГБР и Бабиков имеет возможность напрямую влиять на следователей, которых запугивают выводом за штат для изменения структуры. "Именно так в свое время получили подпись прокурора под подозрениями по делу Шеремета", - говорит он.

"По совокупности материалов дела подозрение Чорновол об умышленном убийстве - откровенно незаконное. Об этом говорят и прокуроры, и следователи и независимые юристы. Поэтому единственная цель этого политического действа ГБР по заказу Кремля - ​​это попытка десакрализации Майдана, как источника независимости и европейского выбора Украины", - резюмирует Луценко.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.



