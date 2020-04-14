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 Политика Украины, Общество
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Все про:Луценко (7676) ПР (11298) Чорновол Татьяна (546) евромайдан (6874) ГБР (1117)

 "Говорить об умышленном убийстве охранника офиса - юридический абсурд. Подозрение Чорновол откровенно незаконное", - Луценко

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал дело ГБР против экс-нардепа Татьяны Чорновол о поджоге офиса Партии регионов 18 февраля 2014.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Об этом говорят и прокуроры, и следователи, и независимые юристы. Поэтому единственная цель этого политического действа ГБР по заказу Кремля - ​​это попытка десакрализации Майдана как источника независимости и европейского выбора Украины", - отметил он.

Луценко напомнил, что первые смерти на Майдане были уже до 18 февраля 2014 года, погибли майдановцы Вербицкий, Нигоян, Жизневский.

Он также кратко изложил хронологию событий, которые произошли в тот день в центре столицы. В частности, около 10:00 18 февраля сотни самообороны Майдана и жители столицы окружили парламент, требуя изменений в Конституцию и отставки власти.

"Около 11:00 тысячи вооруженных арматурой и камнями титушек при поддержке милиции и внутренних войск напали на демонстрантов. Я лично призвал к прекращению бойни через громкоговорители с крыши машины, - вспоминает Луценко.

"В то же время стрелки милиции с крыши дома на углу Садовой-Шелковичной начали стрелять из ружей по демонстрантам. Вместо травматических патронов они использовали патроны со свинцовой картечью. Именно так был убит еще 22 января Нигоян. Фото картечи с брусчатки на улице Садовой я тогда же разместил в фейсбуке. Депутаты от оппозиции требовали от спикера Верховой Рады вмешаться и прекратить стрельбу по мирным демонстрантам. Но тщетно", - сообщил Луценко.

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Он вспоминает, что "обозленные этой стрельбой на Садовой и кровавым избиением людей в Мариинском парке демонстранты спонтанно сожгли офис Партии регионов".

"Около 12:30 я был там и видел, что оттуда свободно выходили люди. Это же подтверждено в материалах дела. Поэтому говорить об умышленном убийстве охранника офиса - юридический абсурд", - отметил Луценко.

Он сообщил, что около 13 часов большое количество "Беркута" начали зачистку этой территории. В то время в Доме офицеров уже было несколько убитых и много раненых, которых женщины-депутаты просто вырывали из рук титушек и автозаков и перемещали в скорую помощь.

"До конца дня в ходе штурма Майдана силовики объявили АТО, захватили Октябрьский, сожгли Дом профсоюзов, вооруженные милицией титушки стреляли в людей на углу Владимирской и Большой Житомирской. Всего в течение 18-19 февраля 30 демонстрантов получили смертельные ранения", - рассказал очевидец тех событий.

Луценко подчеркнул, что именно приказ на использование вооруженных огнестрельным оружием силовиков по заключению экспертизы имеет причинно-следственную связь со смертями мирных демонстрантов.

"Проект подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и Шуляку подготовлен еще в декабре 2018 года. К сожалению, тогдашний парламент неоднократно отказывался продлить действие заочного судопроизводства. Представленные в суды ходатайства о даче разрешений на заочное следствие были также заблокированы группой адвокатов, среди которых был и нынешний первый заместитель председателя ГБР Бабиков", - рассказал экс-генпрокурор.

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Луценко добавляет, что дело Чорновол передано из центрального аппарата в киевское управление ГБР и Бабиков имеет возможность напрямую влиять на следователей, которых запугивают выводом за штат для изменения структуры. "Именно так в свое время получили подпись прокурора под подозрениями по делу Шеремета", - говорит он.

"По совокупности материалов дела подозрение Чорновол об умышленном убийстве - откровенно незаконное. Об этом говорят и прокуроры, и следователи и независимые юристы. Поэтому единственная цель этого политического действа ГБР по заказу Кремля - ​​это попытка десакрализации Майдана, как источника независимости и европейского выбора Украины", - резюмирует Луценко.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Говорить об умышленном убийстве охранника офиса - юридический абсурд. Подозрение Чорновол откровенно незаконное, - Луценко 01
Говорить об умышленном убийстве охранника офиса - юридический абсурд. Подозрение Чорновол откровенно незаконное, - Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188867
 
   
 Топ комментарии
 
Зелних це не хвилює.
Їм аби Майдан опорочити. Прирівняти майданівців і сепарів у правах. Таким чином намагаються залагодити конфлікт на дамбасі - виправдати ту сторону.
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Заодно і позбавити рашку з пуйлом від відповідальності за злочини.
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Тому що в Україні забагато совкодрочерів, ригів та інших зебілів типу Вас.
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Ок, вопрос по сути.

О каких перманентных майданах и каких конкретно "упоротых лозунгах" мычит-сокрушается некто Коваленко, упрекающий ПП в потурании медведчуку?

"Деятельность Порошенко прямо дискредитирует прозападные силы Украины.
Штучный раздор в обществе, постоянные конфликты, грязная пропаганда, перманентные майданы... невероятно упоротые лозунги представителей Порошенко, полностью дискредитируют прозападный курс Украины и таким образом играют на руку исключительно Медвечуку и его партии. "




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Навскидку. Панику против коронавируса начал песовец Синютка, который высказался, что власть хочет заразить святую западенскую землю за то, что проголосовали за Порошенко. ПЕСовские типа журнализды в Новых Санжарах занимались подрывной деятельностью, вот вы голосовали за Зеленского, а на обсервацию везут вам. Когда возвращали моряков порохоботы разгоняли волну - не нужно было их возращать, и вообще почему это они в плен попали. Даже сейчас пошла волна, зачем соблюдать карантин, это нарушение прав, хотя, спасибо Зеленскому, его сразу ввели жестко, когда у нас был только 1 случай. И, кстати, на канале Кривой была какая-нить критика Медведчука? А, он же бизнес-партнер, не зря порошенковская СБУ расчистила для него рынок скрапленого газа и дизтоплива
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Моряков возвращать конечно не надо было - еще один день бы потерпели - и рашка получала запрет захода во все международные порты.
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Ни какого запрета она не получила бы. Не повторяй в 100500 раз соевую брехню и зраду. Специально для соевбобикам повторю (хотя вам это уже надо кувалдой в голову вбивать, бо иначе не доходит). В решении суда было ясно и четко сказано :первый пункт - возврат судов, второй пункт- возврат заложников. И именно в таком порядке. Суда ********* вернула аж через три месяца после обмена наших моряков. Так вот теперь вопрос. Где и когда *********м запретили входить в порта? Решение суда не было выполнено ещё три месяца после крайнего срока. А кацапы всюда заходили спокойно. Так шо прекрати нести тут соевую пургу.
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Бьіло бьі правильність, чтобьі ви процитировали Синютку.

Бьіло точно установлено, что панику по Санжарам разгоняли медведчкковцьі-жопоблоковцьі, об этом бьіли статьи и на ЦН.
Кого из них наказала зеленая власть?
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Да мне лично хватает того, что тут в истерике набрасывали *******. Вы почему-то думаете, что у людей память короткая и вашу тупую зраду по любому поводу на следующий день все забудут. Вас купили медведчуковцы и жопоблоковцы, чтобы вы тут зрадой сутками напролет о Санжарах дрыстали ?
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Вы еще не отмылись от своего пятилетнего дрыстания на украинскую власть, а уже упрекаете других, критикующих колаборантов, капитулянтов и неучей, обваливших экономику еще ДО короновируса.
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Вы еще не отмылись от поддержки соевого мародера, крышевателя коррупции, бездарного главнокомандующего, преступника, затыкающего вышиванкой и Томосом все свои грехи. А уже лезете учить и критиковать новую власть не то что с первого дня, а за три месяца до её избрания. Вытяните сперва колоду из своего глаза, а потом бегайте по форумам и разносите зраду зрадную.
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Голословные обвинения против четко проукраинской власти.
Вы выбросили не только Порошенко, вы выбросили Турчинова, вы выбросили проукраинский парламент.
Назовите хоть одного депутата из БПП или НФ, которые равны украинофобу, совкодрочеру Бужанскому, Дубинскому, Сивохе и другим подобным у "слуг"?
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Панику из-за коронавируса в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы Чередниченко, - расследователь Гавриленко. ФОТО

https://censor.net.ua/news/3177279/paniku_izza_koronavirusa_v_novyh_sanjarah_sprovotsiroval_soratnik_kivy_cherednichenko_rassledovatel
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"Порохоботы" мочили Зелемойского за то, что он Украину назвал порноактриссой, ВСУ показал баранами, за эбонитовые палочки, за 47 миллионов Долларов США, выведенных в офшор на Кипр из Привата в 2017 году?
Расскажи - что из этого несправедливо и за что не надо было "мочить"?
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Ты тупо повторяешь манипуляции ПЕСовских методичек. Смысл выступления был, что Украина (в смысле тогдашняя власть) набирает кредиты отовсюду. А отдавать нам, народу
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Так ты утверждаешь, что Зелемойский всё это делал по "ПЕСовским" методичкам?
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Теперішня прокурорша має відповісти по закону... Я думаю при зміні влади з російської зеленського на українську будь якого політика, автоматично означатиме притягнення її до кримінальної відповідальності.
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Есть такой фильм "Вокзал для двоих". Там герой фильма согласился отбывать срок вместо жены, которая наехала на пешехода. Почему бы Луценко не сделать тоже самое, вместо того чтобы из Британии умничать!?
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почему бы тебе не поехать в Дом Профсоюзов в Одессе на 2 мая? Там будет красочное файер-шоу для таких как ты.
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Вылезло из алкогольного небытия. Чем ты занимался в бытность прокурора, чучело картавое? Почему не посадил всю эту шушеру, которая сейчас сажает патриотов? Сиди уже и молчи, - сопли пережовывай.
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Російський шпигун Зєля використовує пришелепкувату Тетяну, як каталізатор суспільних заворушень. Навіть я, що не є шанувальником Тетяни, буду принципово проти, що її притягували до відповідальності за справи Майдану. Спочатку притягніть до відповідальності сотню альфовців, що спалили Будинок Профсоюзів разом з їхніми мешканцями. Але чомусь почали з Черновіл і з загиблого охоронця, що намагавсь щось там винести з пожежі. Може гроші? Це нещасний випадок і не більше. А пляшками з запалювальною сумішю кидались тоді всі, хто хотів, влади в Києві тоді не було фактично. Треба перегорнути цю сторінку і йти вперед.
Що там з економікою, Зєля? Тобі треба справа Чорновіл, щоб замаскувати економічну катастрофу, що насувається?
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"пришелепкувату Тетяну" ??? в сравнении с тобой дебилом она ГЕНИЙ ! что ты сделало в жизни кроме как жрать дерьмо из АТБ, срать в дырку, и тут на цензоре с умным видом?
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==="Проект подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и Шуляку подготовлен еще в декабре 2018 года. К сожалению, тогдашний парламент неоднократно отказывался продлить действие заочного судопроизводства. ===
Странно, вроде и Порошенко говорит, что патриот, спать не может без идеалов Майдана, и в тогдашней Раде вроде была патриотическая коалиция, а не захотели (даже через 5 лет!) засудить фигурантов. Да и командира беркутовцев Садовника при Порошенко отпустили в Россию
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В Україні дві загрози : коронавірус і ЗЕ-ОРДИ вірус та невідомо який небезпечніший. ЗЕ-ОРДи вірус грозить зникненню України. Ця ПОШЕСТЬ знищує патріотів, захисників України, волонтерів і заражає дальше суспільство. Хто заражений ЗЕ-ОРДи вірусом треба в КАРАНТИН, в ОБСЕРВАЦІЮ і провести дезінфекцію. Значна більшість заражена ЗЕ-ОРДи вірусом вже перехворіла і виздоровіла. А хто не виздоровів лікувати, решту утилізувати. ПАНДЕМІЮ ЗЕ-ОРДИ ВІРУС ТРЕБА ПРИПИНЯТИ. ПРАВИЙ СЕКТОР, ДУК, УДА ВИЛІКУЄ ЗАХВОРІВШИХ СКОРО. СЛАВА УКРАЇНІ!
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Что то давно ЮРУ не было не видно и не слышно, думал что закрыли в дурдоме, а похоже что он просто вышел из запоя.
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"Говорить об умышленном убийстве охранника офиса - юридический абсурд.", - Луценко

А с каких пор Югик стал юристом? Или это тост? "Говорити про умисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд. Підозра Чорновол відверто незаконна", - Луценко - Цензор.НЕТ 2596
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С каких пор идиоты, читающие только заголовок, думают что их мнение кому то нужно знать?
"Об этом говорят и прокуроры, и следователи, и независимые юристы..." А ты где было 18 февраля 2014 года? Как всегда, на диване с телевизором?
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В Україні дві загрози : коронавірус і ЗЕ-ОРДИ вірус та невідомо який небезпечніший. ЗЕ-ОРДи вірус грозить зникненню України. Ця ПОШЕСТЬ знищує патріотів, захисників України, волонтерів і заражає дальше суспільство. Хто заражений ЗЕ-ОРДи вірусом треба в КАРАНТИН, в ОБСЕРВАЦІЮ і провести дезінфекцію. Значна більшість заражена ЗЕ-ОРДи вірусом вже перехворіла і виздоровіла. А хто не виздоровів лікувати, решту утилізувати. ПАНДЕМІЮ ЗЕ-ОРДИ ВІРУС ТРЕБА ПРИПИНЯТИ. ПРАВИЙ СЕКТОР, ДУК, УДА ВИЛІКУЄ ЗАХВОРІВШИХ СКОРО. СЛАВА УКРАЇНІ!
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а Луценко сам, часом, не абсурд.
ти ба...вже робить юридичні висновки.
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Конечно, ведь есть уголовная статья - "Луценко это - абсурд", тебе ли, как не адвокату, знать.
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Не надо путать пацифиста с питарасом (в плохом смысле)!
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Предлагаю файтинг на тв бенядиктова поотив югика. Вот это будет бой двух професионалов в юреспруденциии😷
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Женщина 3-го тысячелетия не разрешит югику с бенядиктовой пофайтинговать.
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Мда... Мнение карманного алкаша для нас очччень интересно... и важно!
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Дело Черновол выгодное двум сторонам для самопиара на простом и для отвлечения от главных их грехов. Одни пиарятся перед теми избирателями, кто негативно относятся к майдану, другие перед теми кто положительно к майдану относятся. И отходит на второй план, что бОльшая часть и тех и тех проголосовали за катастрофический для Украины закон дерибана земли. И вообще дерибан земли оттесняется на второй план. Первые это фракция СН, другие это фракции ЕС и Голос.
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У него же, вроде, нет образования такими терминами оперировать?
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