 Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему врагу, - комроты 128-й ОГШБр Салатенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал старший лейтенант ВСУ, командир пехотной роты 128-й горно-штурмовой бригады, депутат и экс-председатель Сумского областного совета Семен Салатенко.

"Президент Зеленский приехал на фронт, вручил награды посмотрел и уехал...И напоследок сказал: "Разведение войск снизило количество обстрелов! Мы будем и дальше разводить войска!" - написал он.

По словам Салатенко, это и было целью приезда на Донбасс: легитимизировать дальнейшее разведение войск: "Меньше обстрелов - значит меньше потерь".

"Психология нашего Президента проста - он пацифист. Не малорос, не капитулянт, не предатель... А просто пацифист. Война для него ужасное недоразумение, страшная ошибка, которую нужно исправить. А военные - непонятные личности, которые запутались в себе и разменяли привычный домашний комфорт, жен, карьеру, семьи - на окопы, обстрелы, потери...И его задача - помочь этим людям вернуться в "нормальную" среду.

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Да ну нафиг!!! В отличии от Зеленского мы воспринимаем войну как ужасную необходимость, которая периодически случается и будет случатся", - написал военнослужащий.

Говоря об обстрелах и разведении сил Салатенко написал следующее: "Представьте что вы "ботаник" и вас бьют хулиганы во дворе. Каждый день. И тут есть два выхода:

1. Можно раскачаться в спортзале, пойти на курсы рукопашного боя, кравмаги, ИСБ и дать хулиганам отпор и отстоять свое право на нормальную жизнь. Тяжелый, рисковый путь.

2. А можно запереться у себя в квартире и не выходить на улицу. Сидишь дома - значит нет побоев и все хорошо! Ну типа хорошо! Самоизоляция и самообман. Такая вот иллюзия. Ведь рано или поздно тебе все равно придется выйти на улицу. Или рано или поздно гопники могут осмелеть и в один прекрасный момент ввалится к тебе в квартиру. Не дал отпора на улице, то в квартире и подавно. Так кому мы в этом помогаем? Себе?"

"Наша самоизоляция - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему противнику! Мы в обороне, мы тратим колоссальные ресурсы. Подчас неграмотно и нерационально. Противник же владеет инициативой и атакует. Он точно знает место, время и характер следующего удара. Мы же должны вечно быть в напряжении.

Сейчас ситуация сложилась не в его пользу. Нефть дешевеет, кризис, денег на войну нет. Вместо того чтобы поменяться с ним местами и начать пусть не наступление, а терзать его оборону выпадами, активизировать работу наших ССО и ДРГ у него в тылу и принудить его к миру на своих условиях, мы сворачиваем войну и запираемся у себя в квартире.

Теперь он может минимизировать свои затраты, снять с фронта, безболезненно пройти тяжелый для себя период, чтобы с новыми силами перейти к новой фазе обострения. А мы? А что мы? Мы вечно в напряжении, ведь инициатива не у нас. И мы не знаем когда на нас нападут. Пусть даже это напряжение сейчас и бескровно, но оно "съедает" остатки наших сил.

Следует уяснить: Мы воюем не с Путиным, а с РФ и ее политической элитой. И война эта будет и после него и даже после его преемника", - подчеркнул Салатенко.

"Пацифизмом наши руководители страдали и задолго до Зеленского. Грушевский, Винниченко - они тоже воспринимали сильную армию и войну с большевиками как недоразумение. Надо помнить где они потом оказались. И где оказалась Украина", - резюмировал военнослужащий.



