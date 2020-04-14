 Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему врагу, - комроты 128-й ОГШБр Салатенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал старший лейтенант ВСУ, командир пехотной роты 128-й горно-штурмовой бригады, депутат и экс-председатель Сумского областного совета Семен Салатенко.
"Президент Зеленский приехал на фронт, вручил награды посмотрел и уехал...И напоследок сказал: "Разведение войск снизило количество обстрелов! Мы будем и дальше разводить войска!" - написал он.
По словам Салатенко, это и было целью приезда на Донбасс: легитимизировать дальнейшее разведение войск: "Меньше обстрелов - значит меньше потерь".
"Психология нашего Президента проста - он пацифист. Не малорос, не капитулянт, не предатель... А просто пацифист. Война для него ужасное недоразумение, страшная ошибка, которую нужно исправить. А военные - непонятные личности, которые запутались в себе и разменяли привычный домашний комфорт, жен, карьеру, семьи - на окопы, обстрелы, потери...И его задача - помочь этим людям вернуться в "нормальную" среду.
Да ну нафиг!!! В отличии от Зеленского мы воспринимаем войну как ужасную необходимость, которая периодически случается и будет случатся", - написал военнослужащий.
Говоря об обстрелах и разведении сил Салатенко написал следующее: "Представьте что вы "ботаник" и вас бьют хулиганы во дворе. Каждый день. И тут есть два выхода:
1. Можно раскачаться в спортзале, пойти на курсы рукопашного боя, кравмаги, ИСБ и дать хулиганам отпор и отстоять свое право на нормальную жизнь. Тяжелый, рисковый путь.
2. А можно запереться у себя в квартире и не выходить на улицу. Сидишь дома - значит нет побоев и все хорошо! Ну типа хорошо! Самоизоляция и самообман. Такая вот иллюзия. Ведь рано или поздно тебе все равно придется выйти на улицу. Или рано или поздно гопники могут осмелеть и в один прекрасный момент ввалится к тебе в квартиру. Не дал отпора на улице, то в квартире и подавно. Так кому мы в этом помогаем? Себе?"
"Наша самоизоляция - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему противнику! Мы в обороне, мы тратим колоссальные ресурсы. Подчас неграмотно и нерационально. Противник же владеет инициативой и атакует. Он точно знает место, время и характер следующего удара. Мы же должны вечно быть в напряжении.
Сейчас ситуация сложилась не в его пользу. Нефть дешевеет, кризис, денег на войну нет. Вместо того чтобы поменяться с ним местами и начать пусть не наступление, а терзать его оборону выпадами, активизировать работу наших ССО и ДРГ у него в тылу и принудить его к миру на своих условиях, мы сворачиваем войну и запираемся у себя в квартире.
Теперь он может минимизировать свои затраты, снять с фронта, безболезненно пройти тяжелый для себя период, чтобы с новыми силами перейти к новой фазе обострения. А мы? А что мы? Мы вечно в напряжении, ведь инициатива не у нас. И мы не знаем когда на нас нападут. Пусть даже это напряжение сейчас и бескровно, но оно "съедает" остатки наших сил.
Следует уяснить: Мы воюем не с Путиным, а с РФ и ее политической элитой. И война эта будет и после него и даже после его преемника", - подчеркнул Салатенко.
"Пацифизмом наши руководители страдали и задолго до Зеленского. Грушевский, Винниченко - они тоже воспринимали сильную армию и войну с большевиками как недоразумение. Надо помнить где они потом оказались. И где оказалась Украина", - резюмировал военнослужащий.
МЫ С МОИМ СТРОГИМ ШЕФОМ, СО СТАРШИМ КОЛЛЕГОЙ )(УЙЛОМ НА 100% ОБЕЩАЕМ ВАМ, ОЧЕНЬ СКОРУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ УКРАИНЫ НА МИЛОСТЬ (ЕЁ ЛЮТОГО КРОВАВОГО ВРАГА ОККУПАНТА КРЫМА И ДОНБАССА, ПРОКЛЯТОЙ ВРАЖЕСКОЙ) ПА РАШИ. И КРОВАВУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ОБЩИХ ВРАГОВ НАШИХ НАРОДОВ ВСЕХ ПРОУКРАИНСКИХ ГРАЖДАН.
73% отдало голос за любителя путина, значит теперь нужно вернуть всё в зад, любить путина и стать частью расии
Как безграмотно с ошибками написано слово "*******".