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Все про:война (3780) Зеленский (5155) Донбасс (21118) Салатенко (2)

 Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему врагу, - комроты 128-й ОГШБр Салатенко

Сейчас ситуация сложилась не в пользу страны-агрессора РФ и нам следовало бы активизировать работу наших ССО и ДРГ у него в тылу и принудить его к миру на своих условиях, а не разводить войска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал старший лейтенант ВСУ, командир пехотной роты 128-й горно-штурмовой бригады, депутат и экс-председатель Сумского областного совета Семен Салатенко.

"Президент Зеленский приехал на фронт, вручил награды посмотрел и уехал...И напоследок сказал: "Разведение войск снизило количество обстрелов! Мы будем и дальше разводить войска!" - написал он.

По словам Салатенко, это и было целью приезда на Донбасс: легитимизировать дальнейшее разведение войск: "Меньше обстрелов - значит меньше потерь".

"Психология нашего Президента проста - он пацифист. Не малорос, не капитулянт, не предатель... А просто пацифист. Война для него ужасное недоразумение, страшная ошибка, которую нужно исправить. А военные - непонятные личности, которые запутались в себе и разменяли привычный домашний комфорт, жен, карьеру, семьи - на окопы, обстрелы, потери...И его задача - помочь этим людям вернуться в "нормальную" среду.

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Да ну нафиг!!! В отличии от Зеленского мы воспринимаем войну как ужасную необходимость, которая периодически случается и будет случатся", - написал военнослужащий.

Говоря об обстрелах и разведении сил Салатенко написал следующее: "Представьте что вы "ботаник" и вас бьют хулиганы во дворе. Каждый день. И тут есть два выхода:

1. Можно раскачаться в спортзале, пойти на курсы рукопашного боя, кравмаги, ИСБ и дать хулиганам отпор и отстоять свое право на нормальную жизнь. Тяжелый, рисковый путь.

2. А можно запереться у себя в квартире и не выходить на улицу. Сидишь дома - значит нет побоев и все хорошо! Ну типа хорошо! Самоизоляция и самообман. Такая вот иллюзия. Ведь рано или поздно тебе все равно придется выйти на улицу. Или рано или поздно гопники могут осмелеть и в один прекрасный момент ввалится к тебе в квартиру. Не дал отпора на улице, то в квартире и подавно. Так кому мы в этом помогаем? Себе?"

"Наша самоизоляция - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему противнику! Мы в обороне, мы тратим колоссальные ресурсы. Подчас неграмотно и нерационально. Противник же владеет инициативой и атакует. Он точно знает место, время и характер следующего удара. Мы же должны вечно быть в напряжении.

Сейчас ситуация сложилась не в его пользу. Нефть дешевеет, кризис, денег на войну нет. Вместо того чтобы поменяться с ним местами и начать пусть не наступление, а терзать его оборону выпадами, активизировать работу наших ССО и ДРГ у него в тылу и принудить его к миру на своих условиях, мы сворачиваем войну и запираемся у себя в квартире.

Теперь он может минимизировать свои затраты, снять с фронта, безболезненно пройти тяжелый для себя период, чтобы с новыми силами перейти к новой фазе обострения. А мы? А что мы? Мы вечно в напряжении, ведь инициатива не у нас. И мы не знаем когда на нас нападут. Пусть даже это напряжение сейчас и бескровно, но оно "съедает" остатки наших сил.

Следует уяснить: Мы воюем не с Путиным, а с РФ и ее политической элитой. И война эта будет и после него и даже после его преемника", - подчеркнул Салатенко.

"Пацифизмом наши руководители страдали и задолго до Зеленского. Грушевский, Винниченко - они тоже воспринимали сильную армию и войну с большевиками как недоразумение. Надо помнить где они потом оказались. И где оказалась Украина", - резюмировал военнослужащий.

Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему врагу, - комроты 128-й ОГШБр Салатенко 01
Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему врагу, - комроты 128-й ОГШБр Салатенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188863
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский не пацифист. Он пианист. А еще жлоб, ведь не помогает медикам из офшоров 95го квартала!!! Зеленский - пацифист, но разведение сил на Донбассе - это иллюзия, что все хорошо. Это наоборот помощь нашему врагу, - комроты 128-й ОГШБр Салатенко - Цензор.НЕТ 9648
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А какого гуя "пацифист" поперся в президенты воюющей страны, где на президента возложены функции главнокомандующего?! Это не противоречило его пацифистской сущности?!
Но мне почему то кажется, что он не пацифист а пидарас!
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Слишком сложно для публики 95-го квартала описал...
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Зюзік не пацифіст,а уклоніст.Аж 4 рази-заслужений сцикля України
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Зеленський не пацифіст, він пофігіст до надбань, завоювань України, зрадник Держави, ворог українців та пособник Кремля.
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Зеленський - пацифіст, але розведення сил на Донбасі - це ілюзія, що все добре. Це, навпаки, допомога нашому ворогу, - командир роти 128-ї ОГШБр Салатенко - Цензор.НЕТ 8292
МЫ С МОИМ СТРОГИМ ШЕФОМ, СО СТАРШИМ КОЛЛЕГОЙ )(УЙЛОМ НА 100% ОБЕЩАЕМ ВАМ, ОЧЕНЬ СКОРУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ УКРАИНЫ НА МИЛОСТЬ (ЕЁ ЛЮТОГО КРОВАВОГО ВРАГА ОККУПАНТА КРЫМА И ДОНБАССА, ПРОКЛЯТОЙ ВРАЖЕСКОЙ) ПА РАШИ. И КРОВАВУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ОБЩИХ ВРАГОВ НАШИХ НАРОДОВ ВСЕХ ПРОУКРАИНСКИХ ГРАЖДАН.
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ничего не поделаешь,
73% отдало голос за любителя путина, значит теперь нужно вернуть всё в зад, любить путина и стать частью расии
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Зеленский - пацифист..

Как безграмотно с ошибками написано слово "*******".
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Пацифизм Зели-это противоречие данной Зелей Присяге Президента Украины о защите территориальной целостности Украины.Он может себе позволить пацифизм,но потом присесть за нарушение Присяги.Тут для Зели выбор такой,или ты пацифист и не воюешь с Мордором,и тогда садишься в тюрьму за нарушение Присяги.Или воюешь и исполняешь Присягу и не садишься.Вилка короче Зеленський - пацифіст, але розведення сил на Донбасі - це ілюзія, що все добре. Це, навпаки, допомога нашому ворогу, - командир роти 128-ї ОГШБр Салатенко - Цензор.НЕТ 8542
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Такое впечатление, что за Зелю никто не голосовал. Все резко поумнели. Лицемеры.
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