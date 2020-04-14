 Предлагаем делать испытательный срок на должности министров, а после прохождения - вносить в Раду, - Арахамия

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будем вообще рассматривать кадровые вопросы, что мы будем делать. Есть две стратегии: первая – определиться с кандидатом и проголосовать, и вторая – назначить временно исполняющего обязанности, дать людям поработать, чтобы не продолжать эту традицию, когда люди поработали, вся Рада их взяла, а потом вся Рада через несколько недель или месяцев от них избавилась. Есть предложение на уровне Кабмина - делать испытательный срок на должности, а потом выносить в парламент", - сказал Арахамия в эфире канала Украина 24 в понедельник, отвечая на вопрос журналистов о перспективах назначения главы Минэкоэнерго.

При этом он отметил, что кандидатов на эту должность несколько.

"Учитывая, что кандидатов несколько, я предлагаю премьеру определиться, кого он видит на этой должности, поскольку это относится к правительству, а он глава правительства. А потом уже выносить на голосование в парламент, когда будет какой-то результат. Когда он (врио. - Ред.) продемонстрирует этот результат, никаких проблем с голосованием не будет", - отметил глава фракции "Слуга народа".

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Как сообщалось, ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус прогнозировал, что кандидатура министра энергетики и защиты окружающей среды может быть внесена в Верховную Раду и проголосована к концу недели 7-10 апреля.

"Идут переговоры, отбор кандидатов. Есть несколько потенциальных кандидатов. Посмотрим ближе к четвергу- пятнице", – сказал он.

Кабинет министров Украины назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина врио главы ведомства 10 марта после отставки правительства Алексея Гончарука. В его правительстве должность главы Минэкоэнерго занимал Алексей Оржель.