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 Политика Украины, Экономика
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 Украина ничего не выделила на поддержку своей экономики в условиях пандемии, - экс-нардеп Котвицкий об изменениях в Госбюджет-2020

Польша выделила на поддержку своей экономики 46 млрд долл., Франция - 321 млрд долл., Германия - 802 млрд долл., США - 2,2 триллионх долл.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Игорь Котвицкий, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, принятые сегодня (13 апреля. - Ред.) Верховной Радой Украины изменения в бюджет, не очень похожи на план борьбы с коронавирусом и его последствиями. Это скорее похоже на не очень удачное латание дыр и учета неотвратимо негативных тенденций в экономике", - рассказал он.

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"Доходы государственного бюджета сокращены на 11% - до 975 800 000 000 грн, расходы выросли на 7% - на (82 400 000 000) - до 1 266 000 000 000 грн. При этом, поступления от сборов и налогов сократятся на 143 млрд грн, за счет снижения внутренних налогов и НДС по импорту. На фонд борьбы с эпидемией выделены только +64 670 000 000 грн, вместо 97 млрд, анонсированных Кабмином ранее. Но хуже всего при этом то, что в изменениях в бюджет вообще не учтена борьба с экономическими последствиями эпидемии. Например, соседняя Польша выделила на поддержку своей экономики 46 млрд долл., Франция - 321 млрд долл., Германия 802 млрд долл. О 2,2 триллионах долларов, выделенных в США, лучше даже не вспоминать. Украина выделила 0", - акцентировал экс-нардеп.

"Что это значит?! К большому сожалению, очередные проблемы для Украины и ее народа. Отечественная экономика находится в рецессии, которая углубляется ежемесячно. Эпидемия и карантин наносят дополнительный сокрушительный удар. Это статистика и факты. Зато у меня складывается такое ощущение, что экономический блок правительства просто отказывается замечать и учитывать в своей деятельности экономические проблемы. Но в этом и заключается одна из его основных задач - управлять экономикой и обеспечивать ее рост. Украина находится в таком положении, когда без системных усилий государства, экономический кризис не одолеть. Но для этого нужно осознать всю глубину проблем и предложить план или стратегию их решения. Это должно сделать именно Правительство, а не эксперты или депутаты", - резюмировал Котвицкий.

Украина ничего не выделила на поддержку своей экономики в условиях пандемии, - экс-нардеп Котвицкий об изменениях в Госбюджет-2020 01
Украина ничего не выделила на поддержку своей экономики в условиях пандемии, - экс-нардеп Котвицкий об изменениях в Госбюджет-2020 02
Украина ничего не выделила на поддержку своей экономики в условиях пандемии, - экс-нардеп Котвицкий об изменениях в Госбюджет-2020 03

Источник: https://censor.net.ua/n3188859
 
 
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Так нечего же выделять, Порошенко всьо украл Украина ничего не выделила на поддержку своей экономики в условиях пандемии, - экс-нардеп Котвицкий об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 9913
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брат хотел обменять 50 евро, денег НЕТ. Какой там % от нужной суммы есть в наличии? Остальное Вова и его слуги уже прокутили на видосах.
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Ну й вкрав.. ну барига-що з нього взяти? але- вкрадене баригою- знайшли в скарбниці слуги наріду і вкрали вже по справжньому
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Як не виділила?! А суддям, прокурорам, Авакову і собі любимим?
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так они отдают эти деньги на словах один раз в неделю при том,что такого закона нет. Но люди слушают и проглатывают. Одна написала, что пока Петя пиариться, они реально......печатают листовки и выпускают регулярное видео.
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Дурачёк Котвицкий просто не знает что станок который печатает долары находится не в Украине.
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Вот лежу и думаю: то-ли Зеленский пошлет МВФ в жопу, то ли МВФ Зеленского... Да какая разница - хуже не будет. Правда, друзья?
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вся економіка практично монополізована та руцях в алігархів. так на кого виділяти? на алгірахів? Так може Хай вони переведуть з оффшорів в Україну.
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