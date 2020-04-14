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 Общество
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 Священники УПЦ МП в Одессе скрывают данные о заболевших COVID-19 и мешают проводить эпидрасследования

Священнослужители УПЦ Московского патриархата мешают проведению санитарно-эпидемиологических расследований случаев заражения COVID-19 среди клира и верующих.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом на брифинге заявила главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко.

Эпидемиологи постоянно сталкиваются с сокрытием или искажением информации: "Резко эти люди (заболевшие. - Ред.) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия", - говорит Есипенко.

О том, как заболевшая насельница теплодарского монастыря после госпитализации стала относится к нему "условно" (в обители, кстати, до сих пор утверждают, что диагноз у нее не подтвердили, а температура повышалась из-за почек, хотя это неправда). Издание уже писало: представитель УПЦ МП Диодор не только открестился от лежащей в больнице женщины, но и оскорбил больную, заявив, что у нее "проблемы с головой".

Похожий случай произошел и в Подольске. Там заболели служивший в местном соборе священник и его теща. При этом церковное начальство сообщило эпидемиологам, что мужчина служил совсем в другом месте - где-то в Знаменке Ивановского района. Это сильно усложнило установление круга лиц, контактировавших с носителем вируса.

"Они все скрывают друг друга и от нас. Сейчас не найдешь никаких концов. Оказывается, он сирота и у него никого нет", - возмущается главврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужской монастырь УПЦ МП горит на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Именно в храмах Московского патриархата, говорят медики, чаще всего нарушаются правила карантина, некоторые священники даже призывают игнорировать их.

Другие религиозные организации, включая православные, относятся к происходящему куда ответственнее.

Медицинские работники и власти настоятельно призывают верующих остаться дома на Пасху и смотреть службы в онлайне: случаев заражения COVID-19 в храмах и монастырях становится все больше.

"Вчера был наглядный пример, как в цивилизованном мире происходило празднование Пасхи по католическому обряду. Когда был абсолютно пустой кафедральный собор Петра и Павла, абсолютно пустая площадь, на которой раньше собиралась масса людей праздновать всевозможные церковные праздники. Давайте сделаем так же", - говорит Есипенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киево-Печерской лавре умер еще один монах, COVID-19 потвердили у митрополита Павла, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3188857
 
   
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якщо так далі піде, то цей гундяєвський сатанат буде горіти в Україні синім полумям Священники УПЦ МП в Одессе скрывают данные о заболевших COVID-19 и мешают проводить эпидрасследования - Цензор.НЕТ 9364
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Ежели тифозный, пардон, коронавирусный, относится к Маасковскому пархату, пардон, патриархату, нужно поливать керосином и подпаливать. Дабы не розносили ни коронавирус ни вирус СРУского мира, точнее вирус СРУской чумы.
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Просто нужно больщен причащаться и лобызать иконы. Буду по вебкамерам наблюдать за мракобесами на Великдень Священники УПЦ МП в Одессе скрывают данные о заболевших COVID-19 и мешают проводить эпидрасследования - Цензор.НЕТ 9960
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якщо так далі піде, то цей гундяєвський сатанат буде горіти в Україні синім полумям Священники УПЦ МП в Одессе скрывают данные о заболевших COVID-19 и мешают проводить эпидрасследования - Цензор.НЕТ 9364
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хорошая шутка....

но старая... - ей уже 6 лет...

некому поджигать...


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COVID-19 в Києво-Печерській лаврі: чи виженуть Павла з монастиря?
Сергій Чапнів впевнений: якщо очільник РПЦвУ митрополит Онуфрій «з ганьбою не вижене з ігуменів Павла» (який закликав обійматись), то втратиться довіра до чернецтва Московського Патріархату.
«Якщо він не буде з ганьбою вигнаний з ігуменів, це буде моральний крах не тільки чернечої спільноти (де, як виявляється, ніхто не дбав про своїх ближніх), але й керівництва УПЦ МП (РПЦвУ - ред.) (як зберегти довіру до чернецтва, якщо воно веде себе безвідповідально і по відношенню до парафіян, і по відношенню один до одного)».
Протодиякон РПЦ Андрєй Кураєв теж гнівно відреагував: «Ну ось - митрополит Павло. Відповідальний за Лавру. При ньому там в кінці 90-х була епідемія СНІДу. Замовчували. Ніхто не відповів. Зараз він своєю тупістю і хвастощами перетворив лавру на головне осередок зараження для всієї України. Що, буде як і раніше брязкати своїми двома панагіями?».
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усім відвідувачам Києво-Печерської Лаври, з моменту візиту яких не пройшло два тижні, необхідно самоізолюватися від інших городян, бо вони є потенційним джерелом зарази для оточуючих.
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«Ну ось - митрополит Павло. Відповідальний за Лавру. При ньому там в кінці 90-х була епідемія СНІДу. Замовчували. Ніхто не відповів."

Ух ты. И как у "истинно-верующих" мацковских попов СПИД передавался от одного к другому?
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Ежели тифозный, пардон, коронавирусный, относится к Маасковскому пархату, пардон, патриархату, нужно поливать керосином и подпаливать. Дабы не розносили ни коронавирус ни вирус СРУского мира, точнее вирус СРУской чумы.
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Мне непонятно, почему Ляшко закрыл продуктовые рынки, а церкви - нет? Даже в Греции, родина греческого православия, и то закрыли. Конечно будет скандал. А разве насчет продуктовых рынков нет скандала?
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Ляшко - это не страшно. А вот налоговую бы с кассовыми аппаратами...
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Не может Ляшко, пусть закрывает Аваков в связи с биологическим терроризмом. Не может Аваков, пусть закрывает Зеленский в связи с ЧС. Боятся.
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Це великий гріх. Я маю на увазі - БРЕХАТИ.
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Московські попи і гріх?! Ну ти даєш...
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РПЦ это рассадник терроризма с 1925 года,когда убили Патриарха Тихона 7 апреля 1925 года,на престол влез ЧеКиздон от товарища Дзержинского,сегодня полковник КГБ Гундяев продолжает "святое" дело рюсскава терроризма....Хмыри позорные...
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просто инфа. С 20 апреля начинают работать учебные учреждения минус школы и детские садики. Хотя садики работали, когда родителям негде было оставить детей на время работы. Студенты должны принести справку от семейного врача, что нет симптомов ПРОСТУДЫ.
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Откуда инфа, если карантин официально до 24-го?
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Хіба що... там може бути, а от нам...
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Короче говоря, почти всьо у вас работало...
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нет, просто было все цивилизованно и без перегибов и сонного президента в миру комика.
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Закрывайте кацапскую церковь как рассадник вируса!
И коронавируса, и вируса рускавамира.
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чорти кацапські там правлять балом, з метою побільше рознести заразу..
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Московські попи поширюють вірус ?
Срочно закрить всі ринки ! А сходняки рпц в Україні-під охорону аваківської мусорні !
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В период с 1924 по 1928 год в ССРе дохлом было расстреляно и повешено 100 000 священнослужителей разных вероисповеданий и Конфессий.
Зачетам чЛенина верны...,мрази...
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90 священиків Лаври інфіковано. Математична задачка з геометричною прогресією: скількох парафіян вони встигли заразити, і скількох родичів та знайомих заразили парафіяни?
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Перефразируя "величайшего лидера современности", - просто надо перестать ходить к московским попам... Делов то...
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"давайте сделаем такие же праздники " как в Риме. Не получится. ПЦУ уже призвала праздновать дома. Они беспокоятся об украинцах. А РПЦ нет. Они призывают прийти. У них приказ из Москвы. И на 1Мая. И контрольный - на 9 мая. И тогда им можно гордится, что больных в Украине станет не меньше, чем в РФ.
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Оставьте их (УПЦ МП) в покое! Закройте храмы на карантин вместе со священнослужителями (я так понял , что они сами этого хотят) и дайте им возможность быстрее встретиться с Богом! Раз такова их воля!
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Хороший повод добить эту кацапскую заразу окончательно
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Хто буде добивати єврей Зеленський чи кацапи Баканов і Вєнєдіктова? армянин Аваков?
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Давно пора закрити філіал ФСБ під прикриттям. Вони поширюють страшніший вірус - вірус рашизму.
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Патриарха Алексия убили в декабре 2008 года,не освятив "святую" войну против в Грузии в августе 2008 года,Патриарх подписал себе смертный Приговор 5 декабря 2008 года......
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"Масштабна епідемія бубонної чуми, що охопила Європу в середині XIV століття і отримала назву "Чорна смерть", прийшла з російського Поволжя - з території ********* Татарстану.
Такого висновку дійшли німецькі вчені, які вивчили останки жертв епідемії і реконструювали геном десятків зразків чумної палички (Yersinia pestis) - збудника цієї смертельної хвороби.
Відстеживши мутації в ДНК бактерії, археологи і генетики спільно змогли відновити хронологію епідемії і зрозуміти, звідки з'явилася хвороба, яка знищила половину населення Європи." - КороновіРУССКАЯ чума...і що цікаво, що тоді теж казали, що чума прийшла з Китаю...
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сироты кАцапские - " пахан" и "братва" , ой тьфу БРАТИЯ Священники УПЦ МП в Одесі приховують дані про хворих на COVID-19 і заважають проводити епідрозслідування - Цензор.НЕТ 1664 с Лавры - хотя все равно, паразиты...- просят скинуться им на ПРОПИТАНИЕ....
а что гУндяыев и пУтлер такие жадные Священники УПЦ МП в Одесі приховують дані про хворих на COVID-19 і заважають проводити епідрозслідування - Цензор.НЕТ 1664
дайте им ДУСТУ !!!!

В охваченной коронавирусом Киево-Печерской лавре попросили о финпомощи

Священники УПЦ МП в Одесі приховують дані про хворих на COVID-19 і заважають проводити епідрозслідування - Цензор.НЕТ 8893

Наместник и братия Киево-Печерской Лавры, где уже зафиксировано две смерти от коронавируса и более 90 случаев заражений, попросили прихожан о финансовой помощи. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Лавры.
"Дорогие братья и сестры, в связи с распространением на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19 в Лавре были прекращены общественные богослужения. Просим всех усилить молитвы о братии и о нашей главной святыне - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, о новопреставленных архимандрите Нектарии и иеродиаконе Науме", - говорится в сообщении.
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