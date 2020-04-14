 Священники УПЦ МП в Одессе скрывают данные о заболевших COVID-19 и мешают проводить эпидрасследования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом на брифинге заявила главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко.

Эпидемиологи постоянно сталкиваются с сокрытием или искажением информации: "Резко эти люди (заболевшие. - Ред.) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия", - говорит Есипенко.

О том, как заболевшая насельница теплодарского монастыря после госпитализации стала относится к нему "условно" (в обители, кстати, до сих пор утверждают, что диагноз у нее не подтвердили, а температура повышалась из-за почек, хотя это неправда). Издание уже писало: представитель УПЦ МП Диодор не только открестился от лежащей в больнице женщины, но и оскорбил больную, заявив, что у нее "проблемы с головой".

Похожий случай произошел и в Подольске. Там заболели служивший в местном соборе священник и его теща. При этом церковное начальство сообщило эпидемиологам, что мужчина служил совсем в другом месте - где-то в Знаменке Ивановского района. Это сильно усложнило установление круга лиц, контактировавших с носителем вируса.

"Они все скрывают друг друга и от нас. Сейчас не найдешь никаких концов. Оказывается, он сирота и у него никого нет", - возмущается главврач.

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Именно в храмах Московского патриархата, говорят медики, чаще всего нарушаются правила карантина, некоторые священники даже призывают игнорировать их.

Другие религиозные организации, включая православные, относятся к происходящему куда ответственнее.

Медицинские работники и власти настоятельно призывают верующих остаться дома на Пасху и смотреть службы в онлайне: случаев заражения COVID-19 в храмах и монастырях становится все больше.

"Вчера был наглядный пример, как в цивилизованном мире происходило празднование Пасхи по католическому обряду. Когда был абсолютно пустой кафедральный собор Петра и Павла, абсолютно пустая площадь, на которой раньше собиралась масса людей праздновать всевозможные церковные праздники. Давайте сделаем так же", - говорит Есипенко.

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