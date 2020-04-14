 Священники УПЦ МП в Одессе скрывают данные о заболевших COVID-19 и мешают проводить эпидрасследования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом на брифинге заявила главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко.
Эпидемиологи постоянно сталкиваются с сокрытием или искажением информации: "Резко эти люди (заболевшие. - Ред.) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия", - говорит Есипенко.
О том, как заболевшая насельница теплодарского монастыря после госпитализации стала относится к нему "условно" (в обители, кстати, до сих пор утверждают, что диагноз у нее не подтвердили, а температура повышалась из-за почек, хотя это неправда). Издание уже писало: представитель УПЦ МП Диодор не только открестился от лежащей в больнице женщины, но и оскорбил больную, заявив, что у нее "проблемы с головой".
Похожий случай произошел и в Подольске. Там заболели служивший в местном соборе священник и его теща. При этом церковное начальство сообщило эпидемиологам, что мужчина служил совсем в другом месте - где-то в Знаменке Ивановского района. Это сильно усложнило установление круга лиц, контактировавших с носителем вируса.
"Они все скрывают друг друга и от нас. Сейчас не найдешь никаких концов. Оказывается, он сирота и у него никого нет", - возмущается главврач.
Именно в храмах Московского патриархата, говорят медики, чаще всего нарушаются правила карантина, некоторые священники даже призывают игнорировать их.
Другие религиозные организации, включая православные, относятся к происходящему куда ответственнее.
Медицинские работники и власти настоятельно призывают верующих остаться дома на Пасху и смотреть службы в онлайне: случаев заражения COVID-19 в храмах и монастырях становится все больше.
"Вчера был наглядный пример, как в цивилизованном мире происходило празднование Пасхи по католическому обряду. Когда был абсолютно пустой кафедральный собор Петра и Павла, абсолютно пустая площадь, на которой раньше собиралась масса людей праздновать всевозможные церковные праздники. Давайте сделаем так же", - говорит Есипенко.
но старая... - ей уже 6 лет...
некому поджигать...
Сергій Чапнів впевнений: якщо очільник РПЦвУ митрополит Онуфрій «з ганьбою не вижене з ігуменів Павла» (який закликав обійматись), то втратиться довіра до чернецтва Московського Патріархату.
«Якщо він не буде з ганьбою вигнаний з ігуменів, це буде моральний крах не тільки чернечої спільноти (де, як виявляється, ніхто не дбав про своїх ближніх), але й керівництва УПЦ МП (РПЦвУ - ред.) (як зберегти довіру до чернецтва, якщо воно веде себе безвідповідально і по відношенню до парафіян, і по відношенню один до одного)».
Протодиякон РПЦ Андрєй Кураєв теж гнівно відреагував: «Ну ось - митрополит Павло. Відповідальний за Лавру. При ньому там в кінці 90-х була епідемія СНІДу. Замовчували. Ніхто не відповів. Зараз він своєю тупістю і хвастощами перетворив лавру на головне осередок зараження для всієї України. Що, буде як і раніше брязкати своїми двома панагіями?».
Ух ты. И как у "истинно-верующих" мацковских попов СПИД передавался от одного к другому?
И коронавируса, и вируса рускавамира.
Срочно закрить всі ринки ! А сходняки рпц в Україні-під охорону аваківської мусорні !
Зачетам чЛенина верны...,мрази...
Такого висновку дійшли німецькі вчені, які вивчили останки жертв епідемії і реконструювали геном десятків зразків чумної палички (Yersinia pestis) - збудника цієї смертельної хвороби.
Відстеживши мутації в ДНК бактерії, археологи і генетики спільно змогли відновити хронологію епідемії і зрозуміти, звідки з'явилася хвороба, яка знищила половину населення Європи." - КороновіРУССКАЯ чума...і що цікаво, що тоді теж казали, що чума прийшла з Китаю...
"братва", ой тьфу БРАТИЯ с Лавры - хотя все равно, паразиты...- просят скинуться им на ПРОПИТАНИЕ....
а что гУндяыев и пУтлер такие жадные
дайте им ДУСТУ !!!!
В охваченной коронавирусом Киево-Печерской лавре попросили о финпомощи
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры, где уже зафиксировано две смерти от коронавируса и более 90 случаев заражений, попросили прихожан о финансовой помощи. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Лавры.
"Дорогие братья и сестры, в связи с распространением на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19 в Лавре были прекращены общественные богослужения. Просим всех усилить молитвы о братии и о нашей главной святыне - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, о новопреставленных архимандрите Нектарии и иеродиаконе Науме", - говорится в сообщении.