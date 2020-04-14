 В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса: три из них проходят испытания на людях, - ВОЗ

Об этом говорят данным Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Дальше всех в клиническом процессе находится экспериментальная вакцина, разработанная зарегистрированной в Гонконге CanSino Biologics Inc. и Пекинским институтом биотехнологии, которая находится на втором этапе исследований.
Две другие - испытания на людях: методы лечения, разработанные отдельно американскими фармацевтами Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.
Китайская вакцина одобрена для тестирования на людях в эпицентре вируса.
Прогресс происходит с беспрецедентной скоростью в разработке вакцин, поскольку маловероятно, что инфекционный патоген будет подавлен только с помощью мер по сдерживанию.
Фармацевтическая промышленность надеется сократить время, необходимое для выпуска вакцины на рынок, до следующего года, тогда как обычно на это уходит около 10-15 лет.
Производители лекарств пытаются разработать вакцину, которая была бы наиболее эффективным способом сдерживания вируса.
Согласно документу ВОЗ, у фармацевтических гигантов, таких как Pfizer Inc. и Sanofi, есть кандидаты на вакцины на доклинических стадиях.
Big Pharma делает большую ставку на быстрое введение вакцины.
CanSino заявила в прошлом месяце, что получила одобрение китайского регулирующего органа, чтобы начать испытания вакцины на людях.
Компания Moderna из Кембриджа, штат Массачусетс, которая никогда не выпускала продукцию, получила одобрение регулирующего органа для быстрого перехода к испытаниям на людях в марте, пропустив годы испытаний на животных, которые являются нормой при разработке вакцин.
Inovio начал свои испытания на людях на прошлой неделе.
Функционерам ВОЗ тоже полезно бы почитать.
https://medium.com/@mdubakov/immune-system-for-mere-mortals-74de44bdb733
почему не жалко наших врачей...
Yuriy Romanenko
12 год ·
Не жалко
В этой трагедии врачей, что борются с коронавирусом, которые жалуются, что не хватает абсолютно всего, даже самого элементарного, врачам стоит подумать и вспомнить многое. Например, о практиках, когда вор в клетчатом одеяле получал индульгенцию, уходил на больничку или имел справочку. Или смотрит врач и видит перед собой здорового человека, а он ему пишет справку, что тот инвалид. И липовый инвалид потом годами, нет, десятилетиями сосет у государства и не лапу. И таких инвалидов миллионы.
Большие и малые ворюги, прикрываясь справочками доказали, что они почетные граждане нашего государства, что открывало дорогу к воровству миллиардов долларов за счет недофинансирования системы здравоохранения. Как следствие досрочно померли миллионы граждан без всяких коронавирусов. А теперь ворюги срочно себе строят VIP-палаты, а врачей заставляют занижать статистику по короне. И они послушно берут под козырек. Таким образом, неправильный моральный выбор в начале пути приводит к физическим страданиям в конце.оного. Не сразу, спустя годы, десятилетия, но в финале по "делам их воздается". Вот об этом нужно везде говорить. В глаза. Может кому-то и дойдет. Сейчас ведь уникальный момент переоценки многого и воздаяния за многое. Этим прекрасны эти дни. А сколько их еще впереди! Но вы держитесь!