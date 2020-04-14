EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  250  2
Материалы по теме:
Все про:Беларусь (3009) пожар (4030) Чернобыль (380)

 Беларусь не фиксирует рост уровня радиации из-за пожаров в зоне ЧАЭС

В Беларуси на фоне пожаров в зоне ЧАЭС сохраняется стабильная радиационная обстановка.

Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, передает Цензор.НЕТ.

"В период с 4 апреля 2020 года по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано", - сообщили в Белгидромете.

В ведомстве заявили, что 4 - 12 апреля на территории Беларуси преобладал западный/северо-западный перенос воздушных масс, 13 апреля - южный.

"По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС и Ривненской АЭС, превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. Уровни мощности дозы гамма-излучения, уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям", - подчеркнули в ведомстве.

Читайте также: На 10-й день пожаров в Чернобыле Зеленский решил разобраться в ситуации

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили о подозрении в поджоге.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Вечером 13 апреля в ГСЧС сообщили, что в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар, пока рано.

Источник: https://censor.net.ua/n3188854
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот шо не говорите, а при Порошенко такого не было!!! Зебилы, вы зачем лес возле Чернобыля подпалили? Білорусь не фіксує зростання рівня радіації через пожежі в зоні ЧАЕС - Цензор.НЕТ 5186
 показать весь комментарий
 
Коли вперше читали про Еллочку, як же було смішно! Потім уже ні.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх