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 Общество
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 Общественное место: Кабмин объяснил, где нужно носить медицинскую маску. СПИСОК

Кабинет Министров объяснил, что считается общественным местом и где украинцам нужно носить медицинскую маску или респиратор для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы", - говорится в сообщении.

Также это:

- лифты и таксофоны;
- помещения и территории учреждений здравоохранения;
- помещения и территории учебных заведений;
- детские площадки;
- помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
- подъезды жилых домов;
- подземные переходы;
- транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров;
- помещения заведений ресторанного хозяйства; помещения объектов культурного назначения;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

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Опосредованно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса:

- улицы;
- закрытые спортивные сооружения;
- скверы, парки;
- все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Отмечается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

В частности, в Киеве к ним отнесли остановки общественного транспорта и 50-метровую зону вокруг них, церкви и 50-метровую зону вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188851
 
 
 Топ комментарии
 
Могли сказать проще: "общественное место", это все за пределами вашей квартиры
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маски должны носить только группы риска и то на свое усмотрение. Навязывать и делать с этого закон и есть противозаконно. Ровно как жесткий карантин при котором возникает много других проблем, как финансовых так и бытовых. Лечим одно а калечим все
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Могли сказать проще: "общественное место", это все за пределами вашей квартиры
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подозреваю, что и квартиры скоро объявят таковыми... ну, если гостей пригласить... "которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени"
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За пределами квартиры находиться еще поле, луг, лес .... которые не являются общественными местами
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маски должны носить только группы риска и то на свое усмотрение. Навязывать и делать с этого закон и есть противозаконно. Ровно как жесткий карантин при котором возникает много других проблем, как финансовых так и бытовых. Лечим одно а калечим все
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Все должны носить, так как никто не знает где он чихнёт и что с него вылетит...
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нет не должны. у нас на кассах сидят без масок, в городе или в транспорте только по желанию. Кстати, за время карантина так и не увидела в нашем учреждении ни одного больного сотрудника или пациента. Учреждение оградили от посещений и выдали все необходимое для защиты. Я использую маску тлько когда захожу в палату к больной вирусной пневмонией без короновируса и на не инвазивной вентиляции. Кстати, мы получим все по 1500 евро+бонус. А вы?
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Гы-гы-гы.
А зачем продавцу маска, если ему выгородили стеклянную кабину и покупателей ближе 3 метров не подпускают?
Мне лень выкладывать фото, но они есть у меня.
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гыгы, но нет кабинки и нет 3метров, а 1,5. В аптеках да есть стекло между,и сотрудники без масок
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Возникает логичsій вопрос, тs в супермаркетах не бываешь?
Питаешься салом, которое тебе в прошлом году передали по случаю?
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Товарищ, мы будем делать все, что прикажет партия!
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Сказано - пацакам в клетке выступать, значит надо в клетке. Чё выпендриваетесь?
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А цаки під намордники обов'язково чіпляти ?
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Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?(c)
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а не общественное место (ну кроме родной квартиры и возможно салона авто) это что ????
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а почему этим занимается кабмин а не санстанция
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ліквідовано..є лише головний санлікар..
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нет. запрещенное. там формулировка "берега водоёмов"
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Кабинет Министров объяснил, что считается общественным местом и где украинцам нужно носить медицинскую маску или респиратор для предотвращения распространения COVID-19.

В этом списке нет ПЛЯЖА !!!! Вывод:на пляж - без маски ))))))
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на пляж - просто нельзя. ни в маске ни без. я об этом.
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2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.:
5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;

Берешь с собой хомячка.... и на ПЛЯЖ.... без маски !!!!!! )))))))))
Так даже веселее )))))))
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"Опосредствованно общественное место это планета Земля." © Зебилопедия.
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Вводите ЧП! с отменой коммуналки в карман ах-ах-ахметову (долбить его в зад всей Украиной), аннулируйте кредиты в карман другим олигапидам, - соблюдайте конституционные нормы. А иначе...

Власть отказывается соблюдать Закон? Я не признаю над собой такой власти и отказываюсь ей подчиняться - кредо свободного украинца, наследника запорожских характерников.
см. "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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Ключевое слово статьи "ОПОСРЕДОВАННО". Интересно, с мусорами можно будет подискутировать по поводу, например, тротуара? Это общественное место, ОПОСРЕДОВАННО общественное место, или НЕ общественное место??
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На фото из трех, у двух девченок маска сдвинута на рот ))) Нос свободен, ну, а чё... дышать же трудно )
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Оно на то и общественное,что могут находиться все и с масками и без,для всего общества.Для масочных можна выделить отдельные места и отдельные маршруты передвижения к ним,если так боятся(шо ?непонятно?ты же в маске ),Майкл Джексон он всю жизнь носил пока не умер от чрезмерного количества лекарств что ему скармливали заинтересованные врачи.
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