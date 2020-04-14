 Общественное место: Кабмин объяснил, где нужно носить медицинскую маску. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы", - говорится в сообщении.

Также это:



- лифты и таксофоны;

- помещения и территории учреждений здравоохранения;

- помещения и территории учебных заведений;

- детские площадки;

- помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;

- подъезды жилых домов;

- подземные переходы;

- транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров;

- помещения заведений ресторанного хозяйства; помещения объектов культурного назначения;

- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

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Опосредованно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса:



- улицы;

- закрытые спортивные сооружения;

- скверы, парки;

- все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Отмечается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

В частности, в Киеве к ним отнесли остановки общественного транспорта и 50-метровую зону вокруг них, церкви и 50-метровую зону вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное.

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