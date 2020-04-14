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 Политика Украины
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 Коронавирус не является причиной для снятия санкций с РФ, - посол ФРГ в Москве фон Гайр

Отмена введенных Европейским союзом санкций против России напрямую увязана с выполнением Минских договоренностей, ожидать изменений в этом вопросе в связи с пандемией коронавируса не стоит.

Так считает посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Санкции, которые были объявлены Евросоюзом в отношении России, были сформулированы весьма четко. Так же четко прописаны и условия их отмены. Вопрос снятия увязан напрямую с выполнением Минских договоренностей, и в условиях нынешней пандемии я не ожидаю каких-либо изменений", - сказал фон Гайр в интервью "Интерфаксу".

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на существующие санкции, между странами ЕС и Россией ведется активная торговля.

"Так, например, в 2019 году товарооборот между Германией и Россией, куда, кстати, в том числе входит продукция фармацевтической промышленности и медицинские товары, составил $53 млрд - это на 10% меньше, чем 2018 году, что обусловлено в первую очередь более низкими ценами на сырье", - сказал посол.

Читайте также: Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом, - Еврокомиссия

В марте генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к отмене санкций для помощи в борьбе с COVID-19. Резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом и отказе от торговых войн и односторонних санкций не была принята Генассамблеей ООН в связи с позицией ряда стран, в том числе Украины, Грузии, Великобритании и США, а также ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3188850
 
   
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Возможно даже, что это повод для их усиления. Коронавирус не является причиной для снятия санкций с РФ, - посол ФРГ в Москве фон Гайр - Цензор.НЕТ 7543
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Все правильно.
Коронавирус, грипп, чесание носа не являются причиной для снятия санкций с РФ. Видимо Путин думает, что стоить поковырять в носу и санкции сразу снимут. Пока часть территории Украины (Донбасс и Крым) оккупированы Россией, говорить о снятии санкций не стоит.
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На них одних вирус напал? Ещё не известно, откуда он взялся.
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Возможно даже, что это повод для их усиления. Коронавирус не является причиной для снятия санкций с РФ, - посол ФРГ в Москве фон Гайр - Цензор.НЕТ 7543
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никуда не годятся прямые перепосты с "Интерфакс-Украина". ну что это такое за хрень?

В марте генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к отмене санкций для помощи в борьбе с COVID-19. Резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом и отказе от торговых войн и односторонних санкций не была принята Генассамблеей ООН в связи с позицией ряда стран, в том числе Украины, Грузии, Великобритании и США, а также ЕС.Источник: https://censor.net.ua/n3188850
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Ну по высерам людоеда Путлера рашикам от этого же только лучше!
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На них одних вирус напал? Ещё не известно, откуда он взялся.
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Санкции для РАБссии только на пользу,а продукты Омериканские трахтором давить,это РАБссиянское ХОББИ... Коронавирус не является причиной для снятия санкций с РФ, - посол ФРГ в Москве фон Гайр - Цензор.НЕТ 8013
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Пропоную так: "Сыры, дави и абрикосі..."
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Все правильно.
Коронавирус, грипп, чесание носа не являются причиной для снятия санкций с РФ. Видимо Путин думает, что стоить поковырять в носу и санкции сразу снимут. Пока часть территории Украины (Донбасс и Крым) оккупированы Россией, говорить о снятии санкций не стоит.
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Еще добавьте к этому Осетию и часть Молдовы.
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Вот как теперь смеются искандеры... Свинособаки обсуждают статью об урезании зарплат работодателями в связи с короновирусом.
Коронавірус не є причиною для зняття санкцій з РФ, - посол ФРН у Москві фон Гайрі - Цензор.НЕТ 8231
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