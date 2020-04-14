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 На утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 200 случаев;
Волынская область - 80 случаев;
Днепропетровская область - 71 случай;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 112 случаев;
Закарпатская область - 99 случаев;
Запорожская область - 89 случаев;
Ивано-Франковская область - 332 случая;
Кировоградская область - 144 случая;
г. Киев - 551 случай;
Киевская область - 224 случая;
Львовская область - 136 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 5 случаев;
Одесская область - 69 случаев;
Полтавская область - 26 случаев;
Ривненская область - 134 случая;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 280 случаев;
Харьковская область - 14 случаев;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 22 случая;
Черновицкая область - 546 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщений о подозрении на COVID-19.

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На утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188846
 
 
 Топ комментарии
 
Треба взагалі рахувати вірян МП окремо.
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Отличная мысль
Надо чтобы Ляшко по состоянию в секте вёл отдельную статистику
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усім відвідувачам Києво-Печерської Лаври, з моменту візиту яких не пройшло два тижні, необхідно самоізолюватися від інших городян, бо вони є потенційним джерелом зарази для оточуючих.
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чет мне каЭтся, что нам рисуют улучшение, которого на самом деле нет... На утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6554
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Ну мы же не Китай,Куба,КНДР и прочие тоталитарные страны
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в данном вопросе большой разницы не вижу. даже наоборот: иногда тоталитарные власти могут позволить себе сказать правду
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Тестов в обрез, тестируют только или своих, или критических отсюда и "статистика". Вот если смертность рванёт, тогда зачешутся сразу начнут масово использовать "резерв" из 10 миллионов тестов что Бубочка из Китая "завёз"...
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не согласен.
гляньте на соседей
(Польша, Венгрия) и вообще Европу.
идет на спад у них.
а мы с такими темпами и 10 тыс. не наберем
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Мне кажется нужно смотреть на рашку, там наш менталитет, и там с каждым днём растёт количество заболевших...
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не беспокойтесь - наберём всё, что положено. только позже. плюс потери от дурантина...
у нас же ещё толком и не началось. не может спад идти сразу после экспоненциального роста!
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Какими темпами?!
Если посмотреть на статистику выздоровивший/умерший то получается, что смертность составляет почти 50%. Остальные 3000+ пока в пути и в конечном счете пополнят или выздоровивших или умерших, но накопленная статистика говорит нам, что из них более 1000 умрут. На ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3389
Либо нам тупо врут и в статистику не включают легкие случаи, которые можно списать на ОРЗ. Вот и выбирайте!!!
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Я даже в этом уверенна... все вокруг теперь в дупе, из за зеленых кретинов, а вот с короной еще типа ничего
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Треба взагалі рахувати вірян МП окремо.
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Отличная мысль
Надо чтобы Ляшко по состоянию в секте вёл отдельную статистику
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усім відвідувачам Києво-Печерської Лаври, з моменту візиту яких не пройшло два тижні, необхідно самоізолюватися від інших городян, бо вони є потенційним джерелом зарази для оточуючих.
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Тогда будет немного другая статистика: заболевшие/выздоровившие/умершие/неизлечимые.
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кацапы говорят, что у них, у нас и в Беларуси, в сравнении с США и Зап Европой, нет такого ужаса, тк у нас есть туберкулез, а у тех нет... что то мокши, судя по их ситуации сейчас, тот туберкулез сильно переоценивают)
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У нас не туберкулез, а прививка від нього, ну є щось в цьому, але не підтверджене.
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Это не эпидемия это порнография и поражение барановирусом. При совке эпидемия
это когда до десятка в каждом калассе заболевали грипом. И через пару недель все имели имунитет,жизнь шла по прежнему и о грипе не вспоминали. Трагикомедия тай годи.
Скоро об этом психозе напишут научные труды и дессиртации. Воистину глупость борьбы безгранична в данном случае.
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В мире, большинство правящих режимов потеряли связь с реальностью, они уже давно живут в мире иллюзий, холодный прагматизм давно заменил популизм.
Отсюда, вместо дела и вываливается имитация бурной деятельности...
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Вообще то в Украинском законодательстве есть определение понятия эпидемии и момента начала карантинных мероприятий. Так вот эпидемией в Украине считается, заболевание свыше 191 000 человек. На каком основании правительство ввело карантин непонятно (но зачем ввело - понятно....и вовсе не из за боезни)
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ПОКИ КЛАСИЧНА ЕКСПОНЕНТА-10ВІДСОТКІВ ПРИРОСТУ КОЖЕН ДЕНЬ ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО.НА 1ТРАВНЯ ДЕСЬ 15ТИСЯЧ ІНФІКОВАНИХ.АЛЕ НА ВЕРБНУ НЕДІЛЮ ЗАВДЯКИ МОСКОВСЬКОМУ ПАТРІАРХАТУ БУЛО ДОЗАРАЖЕННЯ.НА ПАСКУ КОНТРОЛЬНЕ. ТОМУ 20000-РЕАЛЬНА ЦИФРА.ПОКИ НЕМА ПІДСТАВ РАДІТИ.
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Все согласно прогнозу. С середины апреля эпидемия пойдет на спад.
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Этот барановирус надолго а 3 тыс инфицированых даже не заболевших за месяц простое недорозумение.
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главное стабилизировать ситуацию и ждать вакцину.
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Так уже середина апреля!
А "спад" состоялся ещё неделю назад когда "зафиксировали" за сутки менее 70 случаев, На ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2765 а едва-ли не на следующий день 370...
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я говорю о выявленных, а ты о подтвержденных
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ОК. Допустим "эпидемия" закончилась, болезнь изолировали, карантин сняли....Как вы думаете, что произойдет?!
А я вам отвечу: "эпидемия" (если она была) начнется повторно! Почему?! Да потому, что болезнь, если уж появилась, то никуда не исчезнет! И мы сидя на карантине ей тупо НЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ и НЕ ПОЛУЧИЛИ ИММУНИТЕТ!!!
А посему есть только 2 варианта, что делать:
1. Сидеть всей страной на карантине без работы 1,5-2 года, дожидаясь появления вакцины и ее пром. производства. И только после массовой вакцинации....
2. Снять это идиотский "карантин" и переболеть всей страной. С небольшими ограничениями (для снижения скорости распространения и снижение нагрузки на больницы): ограничения массовых мероприятий и запрет выходить на улицу пожилым людям организовав им доставку еды и решив проблему с оплатой коммуналки (вот они хай сидят и ждут вакцины)
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Не так. Эпидемия будет КОНТРОЛИРУЕМАЯ до тех пор, пока не появится вакцина.
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В Китае 98% экономики уже восстановлено.
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Найобують. Не лише у нас. Відома в психіатрії "Битва за Лос-Анжелес" коли було вистріляно 1400 зенітних снарядів збиваючи НЛО.
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"Хмельницька область - 22 випадки" - и так брешут по каждой области.

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Они бы и больше нашли и поддержали если бы были префиренции как на западе. Но янелох ограбил под этм соусом местные бюджеты,а за так да еще себе в убыток и петух не прокукарекает не то шо танцы с бубнами устраивать.
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Киев пора полностью закрывать на карантин, включая производство и вьезд и выезд из города. Иначе будет как в Италии. Столицу накроют трупы, а священники помогут. Пора закрывать церкви для входа прихожан в храм на уровне власти.
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