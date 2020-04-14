 На утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 200 случаев;
Волынская область - 80 случаев;
Днепропетровская область - 71 случай;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 112 случаев;
Закарпатская область - 99 случаев;
Запорожская область - 89 случаев;
Ивано-Франковская область - 332 случая;
Кировоградская область - 144 случая;
г. Киев - 551 случай;
Киевская область - 224 случая;
Львовская область - 136 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 5 случаев;
Одесская область - 69 случаев;
Полтавская область - 26 случаев;
Ривненская область - 134 случая;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 280 случаев;
Харьковская область - 14 случаев;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 22 случая;
Черновицкая область - 546 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщений о подозрении на COVID-19.
гляньте на соседей
(Польша, Венгрия) и вообще Европу.
идет на спад у них.
а мы с такими темпами и 10 тыс. не наберем
у нас же ещё толком и не началось. не может спад идти сразу после экспоненциального роста!
Если посмотреть на статистику выздоровивший/умерший то получается, что смертность составляет почти 50%. Остальные 3000+ пока в пути и в конечном счете пополнят или выздоровивших или умерших, но накопленная статистика говорит нам, что из них более 1000 умрут.
Либо нам тупо врут и в статистику не включают легкие случаи, которые можно списать на ОРЗ. Вот и выбирайте!!!
Надо чтобы Ляшко по состоянию в секте вёл отдельную статистику
это когда до десятка в каждом калассе заболевали грипом. И через пару недель все имели имунитет,жизнь шла по прежнему и о грипе не вспоминали. Трагикомедия тай годи.
Скоро об этом психозе напишут научные труды и дессиртации. Воистину глупость борьбы безгранична в данном случае.
Отсюда, вместо дела и вываливается имитация бурной деятельности...
А "спад" состоялся ещё неделю назад когда "зафиксировали" за сутки менее 70 случаев, а едва-ли не на следующий день 370...
А я вам отвечу: "эпидемия" (если она была) начнется повторно! Почему?! Да потому, что болезнь, если уж появилась, то никуда не исчезнет! И мы сидя на карантине ей тупо НЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ и НЕ ПОЛУЧИЛИ ИММУНИТЕТ!!!
А посему есть только 2 варианта, что делать:
1. Сидеть всей страной на карантине без работы 1,5-2 года, дожидаясь появления вакцины и ее пром. производства. И только после массовой вакцинации....
2. Снять это идиотский "карантин" и переболеть всей страной. С небольшими ограничениями (для снижения скорости распространения и снижение нагрузки на больницы): ограничения массовых мероприятий и запрет выходить на улицу пожилым людям организовав им доставку еды и решив проблему с оплатой коммуналки (вот они хай сидят и ждут вакцины)