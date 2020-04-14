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 Общество, Здоровье
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 Ношение масок станет новой реальностью. Вирус еще долго будет преследовать человечество, - ВОЗ

Ношение медицинских масок должно войти в обыденность и станет новой реальностью для человечества из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом рассказал в интервью ВВС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

По его словам, хотя и нет доказательств того, что маски снижают риск заражения, однако они дают уверенность миллионам людей в защите на время, пока не будет найдена вакцина от коронавируса.

"Я уверен, что некоторая форма защиты лица станет нормой, не в последнюю очередь, чтобы успокоить людей", - добавил Набарро, подчеркнув, что люди должны привыкнуть к новому образу жизни после пандемии.

"Да, мы должны будем носить маски. Да, должно быть больше физического дистанцирования. Да, мы должны защищать уязвимых".

По мере того как ежедневно погибают тысячи людей из-за болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, доктор Набарро сказал, что вирус будет остановлен, когда станет известно, как он себя ведет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переболевших COVID-19 может не возникать иммунитет, - ВОЗ

"Самое главное, мы все должны научиться прерывать передачу", - сказал он.

"Это революция. Как это случилось, когда в 1850 году было обнаружено, что грязная вода стала источником холеры. Или, может быть, как и 25 лет назад, мы все узнали о ВИЧ/СПИДе и его связи с сексом. Мы изменились, адаптировались и научились жить с этими новыми реалиями. Мы также должны смириться с новой реальностью жизни с COVID-19".

Во всем мире зарегистрировано более 1,9 млн случаев коронавируса и почти 115 тысяч случаев смерти. Доктор Набарро не ожидает, что коронавирус полностью исчезнет, пока не будет разработана вакцина, и это сокрушает надежды на возобновление нормальной жизни.

"Мы думаем, что это будет вирус, который будет еще долго преследовать человеческую расу, пока мы все не сможем получить вакцину, чтобы защитить нас", - сказал он в интервью NBC.

Набарро добавил, что новый коронавирус, похоже, не ведет себя как грипп, вызывая болезнь "волнами", но представляет собой постоянную угрозу. Есть опасения, что коронавирус вызовет вторую волну инфекций, но в результате будут ослаблены меры по блокировке и возобновится локальная передача. Реагирует ли сам коронавирус на сезонные изменения погоды - как, например, грипп - еще неизвестно. Но некоторые эксперты надеются, что он будет подавлен теплой температурой.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о том, что ношение маски может навредить, так как человек ослабевает бдительность и игнорирует другие меры защиты, которые являются не менее важными, такие как соблюдение дистанции и защита кожных покровов. Вуйнович предостерегла от неправильного ношения медицинских изделий. Так, маска не должна быть мокрой, иначе человек становится разносчиком инфекции. Их необходимо менять каждые 2 часа.

В заключение Вуйнович отметила, что маска нужна тем, кто непосредственно контактирует с больными и людям в толпе. Причем, расстояние в метр для последних никто не отменял.

Источник: https://censor.net.ua/n3188845
 
 
 Топ комментарии
 
ВОЗ, а не пошли бы вы в сраку ушлепки? вас всех судить нужно за ложную информацию и бездействие, вредители.
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Одни говорят, что маски бесполезны, другие наоборот. Вы уж там как то определитесь
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Так как гадят на планете скоро в ОВЗК ходить будем, воды чистой не будет, по бункерам жить.
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ношение масок будет напоминанием как украинцев поимела зелена влада. ну хуже уже не будет, ага))
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Одни говорят, что маски бесполезны, другие наоборот. Вы уж там как то определитесь
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Від голоду, сплатить штраф і залишиться без їжі.))
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Як вин сплатить штраф якшо денег нету? Закласти в банк холодильник разве шо.
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Єслішо потрібне для магазину, а на свіжому повітрі нафіга воно впало.
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там вирусы тучами летают. их отпугивает только маска.
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Эти слова "уважаемой организации ВОЗ", а на деле - конторы по распилу донорских средств, в переводе на понятный язык звучат примерно так: Вы панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь.
ВОЗ. Бездарная контора. Бездарные дела.
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ВОЗ, а не пошли бы вы в сраку ушлепки? вас всех судить нужно за ложную информацию и бездействие, вредители.
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Недавно (до карантина) летел в Европу рядом с украинским летчиком, работающим по контракту через посредников (украинских!) где-то в Африке. Когда заинтересовался, а как так, что контракты дают Украине, ведь тут, считается, очень сильная коррупция, он загадочно улыбнулся и сказал" "А потому и дают". И разговор прекратился.
Да и так все понятно без слов. ООН, ВОЗ и прочие "мировые" конторы уже не раз "прославились" коррупционными скандалами.
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они там все погрязли в коррупции и имеют совесть пренебрежительно нас в этом обвинять..
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уже щас наблюдаю как начинают забивать на ношение - у кого маска висит на бороде, у кого под носом, кто идет курит, и количество у кого вообще нет даже не смотря на штрафы - увеличилось.
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вечером и собачники вообще почти никто их не носит...столица
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Что это за бред вообще:"Хотя и нет доказательств того,что маски снижают риск заражения,однако они дают уверенность"???!!!!
Хватит пороть чушь и делать идиотов из людей.
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ты статью читал?
понимаешь о ком идёт речь? Носіння масок стане новою реальністю. Вірус ще довго переслідуватиме людство, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5659
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Ти читав коментар Бафомета? Я йому відповів. Які презензії?
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Нервы успокаивает. Страх уходит. Это тоже важно.
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Куда пропал доктор Гербариус. Он случайно не того?
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цікаво, а яка зарплата у цього віщуна, та його колег з цієї сумнівної контори..? може без них людство з меншими втратами виживе..?
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а еще они дают аллергию и могут вызвать воспалительные процессы горла. Маска не панацея, ровно как и жесткий карантин. А вот этой организации нужно просто Не верить и денег НЕ платить.
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эту недоорганизацию нужно разогнать вообще как и ООН.
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"Мы думаем,похоже на (жевание коровы), что это будет вирус, который будет еще долго преследовать человеческую расу, пока мы все не сможем получить вакцину, чтобы защитить нас",- врач знает, аферисты жуют и думают
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Научить носить. Затем научить правильно носить. Здоровый страх организует и мобилизирует
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похоже, на следующем показе мод в Милане доминировать будут далеко не вечерние платья...
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Нужно принимать санитарный кодекс, который должен действовать всегда, вне зависимости есть эпидемия или нет, а в нем прописать статью, что ношение маска обязательно в общественных местах при признаках ОРВИ или если человек знает (поставлен медицинский диагноз врачем), что у него заболевание распространяемое воздушно-капельным или контактным путем (даже без признаков), нарушение от штрафа до уголовной ответственности (это уже детали), остальные носят маски или другие защитные средства на свое усмотрение.
Лица с подтвержденным диагнозом, обязаны носить предупреждающие значки на одежде (помимо масок), чтоб окружающие были информированы об опасности и выдерживали дистанцию. В общественном транспорте должны быть оборудованы специально отведенные места с необходимой защитой других пассажиров, плата за проезд может быть повышенной для таких лиц!
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Воз - это левацкая контора, живущая на халявные деньги ООН. В конечном итоге, её кормят, в основном, Штаты. Пора разогнать это культурное наследие, как это сделали с ЮНЕСКО.
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"Устал я греться у чужого огня.
Но где же сердце, что полюбит меня?
Живу без ласки, боль свою затая.
Всегда быть в маске судьба моя."

Имре Кальман, венгерский композитор, песня сварщика
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В ВОЗе уже бы договорились что втирать массам, то маска спасает, то маска не спасает. Спасает похоже одно не поддаваться панике, не смотреть "ящик", ноутбук, игнорировать новости. Повышать иммунитет всевозможными известными способами, заболеть здоровому человеку ещё не значить умереть.
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Люди начинайте сами шить маски и гнать самогон-антисептик это спасет вас и вашу семью.
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Без намордника вихід в люди заборонено!!!
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за выгул собаки без намордника - штраф 17000 грн.
Носіння масок стане новою реальністю. Вірус ще довго переслідуватиме людство, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3674
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Хмм...а я бы насторожился. Очень подозрительные симптомы этого как бы вируса, прежде всего внедрение в нервную систему и самое в систему глазного нерва. Меняется цвет глаз!!!! Не знаю как вас, а меня это сильно настораживает, по сути похоже вирус меняет программу или изменяет ее.
И кстати ...Хьюстон, похоже у нас проблемы!!!!! И серьезные.....

У Києві сталася страшна надзвичайна пригода, жінка хотіла пробратися без черги та до гематом покусала чоловіка. Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Зараз".
Так стало відомо, що у Києві у відділенні Нової пошти на Оболонському проспекті жінка спробувала прорватись без черги, вона почала штовхатися та розпихати всіх хто стояв у черзі.

Один з чоловіків зробив дівчині зауваження та поплатився - незнайомка покусала його до гематом. Варто відзначити, що дівчина була у рваному одязі та без медичної маски.
Вам это ничего не непоминает????? как там ваши именные бункеры????
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